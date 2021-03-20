Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн заинтересован в трансфере в «Реал» уже летом 2021 года.
По данным испанского издания ABC, норвежец считает «Мадрид» идеальным клубом для трамплина в карьере. Сообщается, что 20-летний футболист намерен покинуть Бундеслигу ради «Реала» уже летом.
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В дополнение к вышеупомянутому инсайду другое испанское издание, Marca, также сообщает, что Холанн хочет сыграть под руководством Зидана на «Сантьяго Бернабеу». В клубе позитивно настроены в отношении перспективы возможного трансфера и считают, что решающим фактор Мино Райолы, агента Холанна.
- У Холанда 20 голов в 21 матче Бундеслиги. Всего за «Боруссию» он провел 49 игр и забил 48 мячей
- В настоящее время 20-летний нападающий оценивается в 110 миллионов евро.
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