«Бавария» близка к подписанию свободным агентом нападающего «Реала» Лукаса Васкеса, чей контракт с мадридским клубом истекает в конце сезона-2020/21.

29-летний футболист надеялся, что «Реал» предложит ему продлить соглашение на улучшенных условиях, но этого не произошло. Он начал прислушиваться к предложениям от других клубов. По информации AS , больше всего Васкеса устраивает вариант с «Баварией».

В последние недели переговоры между мюнхенским клубом и окружением Васкеса стали более активными, хотя окончательные условия контракта еще не согласованы. Определяющими станут ближайшие несколько дней.

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В составе «Реала» Васкес выиграл 12 титулов, включая три трофея ЛЧ.

Игрок находится в системе мадридского клуба с 2007 года, в 2014-2015 годах Васкес выступал на правах аренды за «Эспаньол».

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