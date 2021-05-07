Англия

Финалисты ЛЧ «Челси» и «Ман Сити» сразятся не только на поле Манчестера (АПЛ, 8 мая) и Стамбула (сама ЛЧ, 29 мая). Обе команды летом поборются за лучшего нападающего последних лет Роберта Левандовского. Его контракт рассчитан до 2023 года, но и сам поляк хочет попробовать себя в Англии, да и «Бавария» готов уступить 32-летнего игрока за 60 млн.

А еще «синие» могут вернуть Эдена Азара, который слишком мило и меметично общался с экс-одноклубниками после провала «Реала» в полуфинале ЛЧ. ABC пишет, что «Челси» придется раскошелится всего на 50 млн евро: два года назад его продавали за 115 млн.

Трансферы «Бавария» близка к подписанию игрока «Реала» бесплатно (AS) 24/03/2021 В 10:10

А еще:

Харри Кейн не перейдет из «Тоттенхэма» никуда. Точно так. Standard Sport уверяет, что «шпоры» все-таки не станут выслушивать никаких предложений по Харри.

Германия

Как ни храбрились дортмундцы, а Джейдона Санчо, похоже, придется продать. Англичанин хочет играть в ЛЧ, а «Боруссия» за три тура до финиша идет пятой в Бундеслиге. Немцы оценивают Санчо в 93 млн евро, пишет Sky Sports. Год назад они не продали парня в «МЮ» за почти 125.

К Эрлингу Холанну это пока не относится: его «Боруссия» не отдаст дешевле 170 млн евро.

Сам «Дортмунд», как разузнал Goal, присматривается к польскому голкиперу «Ювентуса» Войцеху Шченсному. Он доволен положением дел в Турине и слишком дорог для немецкого клуба, но, возможно, ему придется освободить место для Джанлуиджи Доннаруммы.

Италия

Сербский одноклубник Александра Кокорина Никола Миленкович летом станет одним из самых вкусных лакомств на трансферном рынке. «Фиорентина» вынуждена продать 23-летнего футболиста и рассчитывает выручить за него 30 млн евро. В услугах серба заинтересованы «Интер» и «Милан», но у них неидеальное финансовое состояние. Куда выше оцениваются шансы клубов АПЛ. В деле «Ман Юнайтед», «Вест Хэм», «Эвертон» и «Тоттенхэм».

Никола Миленкович, «Фиорентина» Фото: Getty Images

Джорджо Кьеллини за 16 лет прошел с «Ювентусом» Серию В, выиграл 9 скудетто, но, похоже, и эта история подошла к концу. Контракт 36-летнего заща истечет в июне, и туринский клуб до сих пор не предложил ему пролонгации. А вот некоторые представители MLS и Ближнего Востока уже выходили на связь.

Сейчас Кьеллини как никогда близок к уходу из «Ювентуса». Его последняя надежда – приход Массимилиано Аллегри, с которым у Джорджо были отличные отношения.

А еще свободным агентом в Серии А может стать Генрих Мхитарян. Вероятно, армянский футболист не подпишет новый договор с «Ромой», утверждает журналист Даниэле Лонго. В этом сезоне Мхитарян забил 11 мячей в 42 официальных матчах, но в последний раз он отличился 31 января.

А еще:

А вот Джастин Клюйверт вернется в Рим – уж больно он по душе Жозе Моуринью.

Россия

Португальский коуч Руй Витория все ближе к назначению в «Спартак». Zerozero.pt утверждает, что Витория подпишет контракт на три года, каждый сезон принесет ему 3,7 млн евро.

«Зенит» проявляет интерес к 24-летнему полузащитнику Клаудиньо Родригесу, выступающему за бразильский «Ред Булл». Сделка оценивается в 12 млн евро, но питерцам придется выдержать конкуренцию с «Ромой» и «РБ Лейпцигом».

Клаудиньо, «Ред Булл Брагантино» Фото: Getty Images

Остальной мир

Чемпион мира-2018 Флориан Товен летом покинет «Марсель», пересечет Атлантику и будет выступать за мексиканский «Тигрес». И это не слух, а подтвержденная информация.

Трансферы ABC: Холанн хочет перейти в «Реал» уже летом 20/03/2021 В 15:47