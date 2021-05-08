Англия

«Манчестер Сити» активно ищет варианты замены Серхио Агуэро, который покинет клуб в конце сезона. Долгое время «горожане» наряду с мадридским «Реалом» считались главными претендентами на Эрлинга Холанна. Теперь же «Сити» обратил внимание на форварда «Интера» Ромелу Лукаку. Правда, новоиспеченные чемпионы Италии не намерены продавать лидера, да и сам бельгиец желает остаться в Милане.

Также ранее появлялась информация, что Лукаку может вернуться в «Челси». Однако, по информации журналиста Николы Скиры, лондонский клуб не ведет переговоры с 27-летним нападающим.

Трансферы «Челси» вернет Азара, Санчо покинет Дортмунд. Главные слухи дня ВЧЕРА В 19:05

«Арсенал» задумывается над укреплением вратарской линии – летом в Лондон может переехать вратарь «Аякса» Андре Онана. Однако трансфер возможен только при одном условии: если камерунскому голкиперу сократят срок дисквалификации за фуросемид с 12 до восьми месяцев. Спортивный арбитражный суд рассмотрит апелляцию игрока в июне.

Андре Онана Фото: Getty Images

Германия

Страсти вокруг Эрлинга Холанна нарастают: Marca сообщила, что «Боруссия» требует за норвежца сумму от 180 млн евро. А ведь еще нужно учитывать комиссионные выплаты агенту игрока Мино Райоле! «Реал» уже дал понять «Дортмунду», что не собирается платить за трансфер такие деньжищи. В мадридском клубе уверены, что из-за коронакризиса ни один клуб не сможет позволить себе покупку Холанна, поэтому чувствуют себя хозяевами положения и не принимают условий «шмелей».

Также близка к завершению сага о переходе Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед». Правда, у нее ожидается неожиданный финал: «Боруссия» наконец согласна продать игрока за сумму от 90 миллионов евро, сообщает Bild. Проблема лишь в том, что манкунианский клуб передумал заключать сделку! И теперь засматривается на другого игрока «Дортмунда» – Джуда Беллингема.

Испания

«Барселона» прорабатывает план Б на случай срыва трансферов Мемфиса Депая и Эрлинга Холанна. По данным Mundo Deportivo, каталонцы заинтересовались лучшим бомбардиром ПСВ Доньеллом Маленом. 22-летний форвард забил 17 мячей в чемпионате Нидерландов – если учесть все турниры, на счету Малена 25 голов и 9 ассистов. Главный тренер «Барсы» Роналд Куман высоко ценит игрока – именно при нем Доньелл дебютировал в сборной Нидерландов. Однако трансфер Депая, который летом станет свободным агентом, все еще является приоритетным для клуба.

Мемфис Депай Фото: Getty Images

Италия

«Ювентус» получил и тут же отклонил сразу два предложения о трансфере Маттейса де Лигта – ни с чем остались «Барселона» и «Челси». 21-летний защитник проводит в Турине второй сезон, и «Юве» не настроен на расставание с игроком.

Франция

Неймар остается в Париже еще на 4 года! Несмотря на слухи о желании нападающего вернуться в «Барселону», бразилец поставил подпись под новым соглашением с «ПСЖ» – оно рассчитано до лета 2025 года. По данным журналиста Фабрицио Романо, по новому договору бразилец будет зарабатывать 30 млн евро в год.

А вот с контрактом другой примы парижской атаки пока проблемы: Фабрицио Романо сообщил, что Килиан Мбаппе не согласился с условиями нового контракта, предложенного ему «ПСЖ». Форвард мечает о «Реале», но руководство французского клуба не намерено так просто сдаваться и попробует убедить Мбаппе другим предложением.

Трансферы «Бавария» близка к подписанию игрока «Реала» бесплатно (AS) 24/03/2021 В 10:10