Англия

«Лестер» близок к подписанию полузащитника «Лилля» Бубакари Сумаре. Как сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо, клубам осталось договориться лишь о сумме трансфера – условия контракта с 22-летним игроком согласовали еще в феврале. Ранее интерес к Сумаре приписывали «Реалу», «Ливерпулю» и «Милану».

Контракт Эдинсона Кавани с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2021 года, но «дьяволы» не хотят расставаться с героем полуфинальных матчей Лиги Европы против «Ромы». По информации The Sun, уругвайцу предложат продлить соглашение еще на сезон, а чтобы Кавани было проще его подписать – повысят зарплату до 250 тысяч фунтов в неделю. Ситуация осложняется лишь тем, что семья форварда не находится в Англии из-за пандемии коронавируса.

Трансферы Лукаку не хочет в «Сити», а Мбаппе отказывает «ПСЖ». Слухи дня ДЕНЬ НАЗАД

Ив Биссума хочет покинуть «Брайтон» – «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» наводили справки о возможном трансфере. Лондонский клуб уже давно присматривается к 24-летнему полузащитнику, и «Брайтон» готов расстаться с игроком, если за него заплатят 30 миллионов евро.

Испания

«Барселона» хочет пополнить атаку классной девяткой и засматривается на Харри Кейна. Форвард уже попросил «Тоттенхэм» продать его – британцу очень хочется бороться за трофеи. Окружение игрока вело переговоры с «Барсой», но руководство клуба смущает один важный момент: сложная адаптация английских футболистов в Испании.

Серхио Рамос не может договориться с «Реалом» о продлении контракта, но активно подогревает слухи о своем будущем: в течение последних нескольких часов он подписался в инстаграме на игроков «ПСЖ». Также он прокомментировал пост Неймара о продлении контракта с парижским клубом, оставив эмодзи аплодисментов.

Серхио Рамос, «Реал» Фото: Getty Images

Франция

Главный приоритет «ПСЖ» на трансферном рынке – продлить Килиана Мбаппе. Если это не удастся, клуб переключится на Мохаммеда Салаха – египтянин, похоже, намерен покинуть «Ливерпуль». Также «Париж» внимательно следит за ситуацией с Лео Месси, и готов подписать аргентинца независимо от переговоров с продлением Мбаппе. Плюс, как сообщает Telefoot, спортивный директор парижан Леонардо поинтересовался у «Ренна» о возможности трансфера Эдуардо Камавинги.

Россия

«Спартак» больше не рассчитывает на Резиуана Мирзова и Александра Ташаева – летом клуб планирует с ними расстаться. Как сообщил агент Ташаева Алан Агузаров, игроком интересуются несколько российских клубов. А вот будущее Зелимхана Бакаева в «Спартаке» будет зависеть от решения нового главного тренера.

Защитник «Зенита» Данил Круговой опроверг слух о том, что просил клуб отпустить его из-за малого количества игровой практики. «Кому-то, видимо, выгодно распространять такие слухи», – заявил игрок.

Трансферы «Челси» вернет Азара, Санчо покинет Дортмунд. Главные слухи дня 07/05/2021 В 19:05