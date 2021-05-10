Англия

«Манчестер Юнайтед» и Эдинсон Кавани официально продлили контракт, который истекал в конце сезона. Матадор сомневался, оставаться ли ему в Англии из-за разлуки с семьей, но все же поддался на уговоры Сульшера и решил остаться на «Олд Траффорд» как минимум до лета 2022 года.

Журналист The Athletic Джеймс Пирс опроверг слух о том, что Мохамед Салах может вернуться в «Челси». Близкий к «Ливерпулю» инсайдер заявил, что клуб не собирается усиливать конкурента.

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Мохамед Салах, «Ливерпуль» – «Реал» (Мадрид) Фото: Getty Images

Зато «Челси» может подписать контракт с Николой Миленковичем из «Фиорентины». Как утверждает Corriere dello Sport, клуб находится в отличных отношениях с агентом игрока Фали Рамадани, что может сыграть решающую роль в осуществлении трансфера.

«Арсенал» планирует масштабную чистку состава и определился с игроками, которые покинут клуб летом. В списке шесть фамилий: Бернд Лено, Эктор Бельерин, Лукас Торрейра, Маттео Гендузи, Эйнсли Мэйтленд-Найлс и Сеад Колашинац.

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Прогресс Патрика Бэмфорда не остался незамеченным: нападающим «Лидса» интересуются сразу несколько клубов АПЛ, в числе которых – «Ливерпуль».

Германия

Что-то давно никто не переходил из «Боруссии» в «Баварию», решили в Мюнхене, и обратили внимание на Джейдона Санчо. По информации The Daily Telegraph, новоиспеченные чемпионы Германии в большом восторге от игрока. Также в гонку за полузащитника сборной Англии включился «Ливерпуль» – в игроке заинтересован лично Юрген Клопп. Правда, чтобы наскрести деньги на трансфер, клубу придется продать Салаха или Мане.

Джейдон Санчо, «Боруссия» Фото: Getty Images

Форвард «Динамо» Максимилиан Филипп, выступающий на правах аренды за «Вольфсбург», заявил о желании остаться в клубе: «Я чувствую себя хорошо, и здесь меня очень хорошо приняли». Выкуп Филиппа обойдется «Вольфсбургу» в 11 миллионов евро.

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«Айнтрахт» подписал контракт с 19-летним голкипером «Хайденхайма» Диантом Рамаем. Соглашение игрока молодежной сборной Германии с «Франкфуртом» рассчитано до лета 2024 года

Италия

Алессандро Флоренци покинет «ПСЖ» и вернется в «Рому», об этом сообщил журналист и инсайдер Фабрицио Романо. В этом сезоне 30-летний защитник провел 21 матч за парижский клуб в Лиге 1, а в сезоне-2019/20 выступал за «Валенсию».

Франция

Юлиан Дракслер согласился продлить контракт с «ПСЖ» до июня 2024 года. По словам Фабрицио Романо, главный тренер парижан Маурисио Почеттино был очень заинтересован в том, чтобы немец остался в клубе.

Эдуардо Камавинга заявил, что все его мысли – только о «Ренне», и он не думает о трансфере. «Врать не буду, интерес «Реала» и «Баварии» невероятно приятен. Круто, что большие клубы проявляют заинтересованность во мне, но я не зацикливаюсь на этом», – признался 18-летний полузащитник.

Россия

Агент игрока «Трабзонспора» Абдулкадира Омура опроверг слухи об интересе к игроку со стороны ЦСКА. Ранее сообщалось, что 21-летнего полузащитника может купить «Челси» и отдать армейцам в аренду.

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