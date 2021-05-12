Трансферные слухи плодятся с каждым днем – собрали самые горячие, чтобы вы ничего не пропустили.

Англия

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании Кристиана Ромеро из «Аталанты». Аргентинец принадлежит «Ювентусу», и бергамцы планируют выкупить игрока за 25 млн евро в связи с опцией в контракте. Затем «Аталанта» готова перепродать Ромеро за сумму около 40 млн. Манкунианцы сделали покупку нового центрального защитника приоритетной, и в шорт-листе клуба также фигурируют Свен Ботман из «Лилля» и Жюль Кунде из «Севильи», сообщает Sky Sports.

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Жюль Кунде Фото: Getty Images

Испания

Джанлуиджи Буффон только объявил об уходе из «Ювентуса», а на 43-летнего голкипера уже нашелся претендент среди топ-клубов. «Барселона» рассматривает Буффона как дублера Марка-Андре тер Штегена. «Сине-гранатовые» уже контактировали с голкипером, сообщает Foot Mercato.

А еще:

«Барселона» придумала новый способ избавиться от Миралема Пьянича. Каталонцы хотят обменять боснийца на итальянского полузащитника «Челси» Жоржиньо. Каталонцы считают, что футболист сборной Италии похож игровыми качествами на Серхио Бускетса, пишет Diario Sport.

Италия

Нападающий «Фиорентины» – и это не Александр Кокорин – может стать игроком «Милана» или «Ромы». Душан Влахович обойдется потенциальному покупателю минимум в 80 млн евро – столько за игрока хочет руководство флорентийцев, утверждает La Gazzetta dello Sport.

А еще:

«Беневенто» выкупит аргентинского нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, только если сохранит прописку в Серии А. Как сообщает TMW, игрока можно приобрести за 10 млн евро. При этом футболист попал в сферу интересов еще нескольких команд Серии А: «Лацио», «Ромы», «Милана», «Интера» и «Дженоа».

Адольфо Гайч Фото: Getty Images

«Интер» смягчил требования по стоимости Жоау Мариу до 6,7 млн евро. Изначально миланцы хотели 10 млн, но контракт игрока заканчивается через год, поэтому сумму занизили, пишет Noticiasa Minuto.

Германия

«РБ Лейпциг» объявил о продлении соглашения с вингером Эмилем Форсбергом. Новый контракт рассчитан до лета 2025 года.

Россия

Опорный полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос заинтересовал клубы АПЛ и Серии А, пишет El Universal. Источник не уточняет названия претендентов, но отмечает, что скоро они станут известны.

А еще:

ЦСКА думает о продаже нескольких футболистов, которые в данный момент играют в аренде. Руководство армейского клуба готово рассмотреть предложения о покупке защитника Седрика Гогуа и полузащитников Кристияна Бистровича и Яки Бийола , сообщает Sport24.

и полузащитников и , сообщает Sport24. Уйти из армейского клуба может и белорусский нападающий Илья Шкурин . По информации Sport24, представители футболиста не рассматривают варианты продолжения карьеры в России для своего клиента.

. По информации Sport24, представители футболиста не рассматривают варианты продолжения карьеры в России для своего клиента. «Химки» расстались с защитником Евгением Гапоном – стороны расторгли контракт по соглашению сторон, сообщается на официальном сайте «Химок»

А еще в мире:

Дуглас Коста планирует вернуться в «Гремио», где начинал карьеру. Футболист ждет, когда истечет его контракт с «Ювентусом», передает Globo Esporte.

планирует вернуться в «Гремио», где начинал карьеру. Футболист ждет, когда истечет его контракт с «Ювентусом», передает Globo Esporte. Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия объявил о завершении карьеры. О решении футболиста сообщил мексиканский клуб «Керетаро», в составе которого Валенсия выступает с 2020 года. Причиной ухода 35-летний эквадорец назвал проблемы с коленом.

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