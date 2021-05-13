Англия

Хосеп Гвардиола, «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

«Манчестер Сити» летом станет нападающий топ-класса, чтобы заменить уходящего в качестве свободного агента Серхио Агуэро. Хосеп Гвардиола даже предположил, что на нового страйкера потратят больше 100 млн евро. В список попали Харри Кейн, Эрлинг Холанн и Ромелу Лукаку. «Интер» готов расстаться с Ромом, но на «Этихаде» жмотят 120 миллионов и считают Дарвина Нуньеса из «Бенфики» более перспективным, чем гигантского бельгийца. The Telegraph накрысил , что приоритетомлетом станет нападающий топ-класса, чтобы заменить уходящего в качестве свободного агента Серхио Агуэро.даже предположил, что на нового страйкера потратят больше 100 млн евро. В список попали. «Интер» готов расстаться с Ромом, но на «Этихаде» жмотят 120 миллионов и считают Дарвина Нуньеса из «Бенфики» более перспективным, чем гигантского бельгийца.

Чемпионат Германии 8 лучших свободных агентов Германии. Половина – из «Баварии» 6 ЧАСОВ НАЗАД

Также в виш-листе Пепа оказался полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш. «Сити» может не торопиться с поиском замены Фернандиньо – 36-летний бразилец остался еще на сезон и отложил выход на трансферный рынок на годик. Хотя в клубе присматриваются к Мануэлю Локателли из «Сассуоло».

«Арсенал» готов потратить 29 млн евро на форварда «Лиона» Муссу Дембеле. В том же The Telegraph Александра Ляказетта и Эдди Нкетиа, которые могут уйти из клуба. готов потратить 29 млн евро на форварда «Лиона». В том же The Telegraph пишут , что если «Атлетико» не выкупит страйкера летом, то «Олимпик» сбагрит француза по сниженному прайсу. А на «Эмирейтс» Дембеле заменит, которые могут уйти из клуба.

А еще в Англии:

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп на пресс-конференции затруднился с ответом о планах на трансферную кампанию. «Все будет зависеть от того, захочет ли кто-то уйти, продадим ли мы кого-то и тому подобное. Поэтому мы не можем ничего планировать заранее», – заявил Клопп.

Инсайдер Фабрицио Романо затвитил, что «Арсенал» с марта работает над продлением соглашения Эмила Смит-Роу и с оптимизмом смотрит на новый пятилетний контракт. Сам футболист счастлив в Лондоне и готов остаться.

Полузащитник сборной Италии Джорджиньо опроверг слухи об уходе из «Челси». «У меня еще два года контракта, чувствую себя здесь, как дома, с Томасом [Тухелем] мы только начали, и у нас еще полно дел», – заявил ориунди репортерам после матча с «Арсеналом» (цитата по Goal.com).

«Тоттенхэм» следит за 16-летним полузащитником «Ньюкасла» Бобби Кларком. Football Insider отметил, что пацан уже рубится за сборную Англии U-16 и примагничивает кучу офферов из АПЛ.

Испания

Лионель Месси, «Барселона» Фото: Getty Images

Лионель Месси реально может стать свободным агентом – по крайней мере, держит в голове такую возможность. Радиошоу Sin Concesiones сообщило, что отец Лео отказал руководству «Барсы» после первого предложения о контракте. Но батя аргентинца продолжает переговоры и рассчитывает, что договорится с «сине-гранатовыми». А вот в Le10Sport реально может стать свободным агентом – по крайней мере, держит в голове такую возможность. Радиошоу Sin Concesiones сообщило, что отец Лео отказал руководствупосле первого предложения о контракте. Но батя аргентинца продолжает переговоры и рассчитывает, что договорится с «сине-гранатовыми». А вот в Le10Sport уточнили , что одно из известных французских риэлтерских агентств подыскивает для шестикратного обладателя «Золотого мяча» роскошную виллу в Париже.

Серхио Агуэро уже Роналд Куман одобрил трансфер. Еще «Барселона» дополнительно прорабатывает другие варианты. По информации Sport.es,уже согласился на переход на «Камп Ноу». Кун подпишет двухлетний контракт и даже чуть ужался по зарплате,одобрил трансфер.

Мемфис Депай из «Лиона» обговорил личное соглашение с «блауграной», но подпишется окончательно только при условии, что Куман останется в команде. А Marca добавила , что ииз «Лиона» обговорил личное соглашение с «блауграной», но подпишется окончательно только при условии, что Куман останется в команде.

Италия

Нуну Мендеш , что хотел бы остаться в лиссабонском клубе на следующий сезон. Но A Bola со ссылкой на Corriere dello Sport «Наполи» Аурелио де Лаурентис серьезно присматривается к 18-летнему парню. Но его сумма отступных – 70 млн евро, а это дороговато для партенопеи. Молодой левый латераль «Спортинга» объявил , что хотел бы остаться в лиссабонском клубе на следующий сезон. Но A Bola со ссылкой на Corriere dello Sport пишет , что президентАурелио де Лаурентис серьезно присматривается к 18-летнему парню. Но его сумма отступных – 70 млн евро, а это дороговато для партенопеи.

Александар Коларов уйдет из «Интера» по окончании сезона – в Corriere dello Sport уйдет изпо окончании сезона – в Corriere dello Sport уверены , что миланцы расстанутся с травматичным сербом, которому уже 35 лет.

Жозе Моуринью зовет в «Рому» третьего вратаря «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро. Аргентинец не провел за «МЮ» ни одного матча, так что даже в The Telegraph не знают, зачем 34-летний голкипер нужен Особенному – разве что дачу сторожить.

Россия

Джордан Ларссон, «Спартак» Фото: Getty Images

Джордана Ларссона Микаэль Янсен подтвердил в интервью Aftonbladet, что за игроком «Спартака» следят клубы из топ-лиг. Но сейчас швед сосредоточен на финише чемпионата России, попадании в ЛЧ и окончательной заявке сборной на Евро-2020. Скандинавская газета АгентМикаэль Янсен подтвердил в интервью Aftonbladet, что за игрокомследят клубы из топ-лиг. Но сейчас швед сосредоточен на финише чемпионата России, попадании в ЛЧ и окончательной заявке сборной на Евро-2020. Скандинавская газета заявила , что Леонид Федун с Заремой потребуют у покупателей за Ларссона около 15 миллионов евро.

Денис Якуба провел пять лет в «Кубани» и может вернуться в столицу Юга: «Краснодар» облизывается на опорника «Крыльев Советов». А инсайдер «Матч ТВ» Сергей Ильев Дмитрием Комбаровым и не будут продлевать контракт с 35-летним членом ОПГ «Ромашка». Сам Комбаров не подтвердил эту информацию. провел пять лет в «Кубани» и может вернуться в столицу Юга:облизывается на опорника «Крыльев Советов». А инсайдер «Матч ТВ» Сергей Ильев добавил , что «Крылья» точно расстанутся си не будут продлевать контракт с 35-летним членом ОПГ «Ромашка». Сам Комбаров не подтвердил эту информацию.

«Спартак» расстанется с защитником Георгием Тигиевым. Пресс-атташе красно-белых Ярослав Кулемин расстанется с защитником. Пресс-атташе красно-белых Ярослав Кулемин подтвердил уход 25-летнего игрока по окончании сезона-2020/21.

А еще в мире:

Эдуардо Камавинга, Франция Фото: Getty Images

Агент звезды «Ренна» Эдуардо Камавинга Джонатан Барнетт заявил SNTV (цитата по Goal.com), что у француза полно предложений от топ-клубов, но футболисту нужна игровая практика для дальнейшего прогресса.

Страйкер «МЮ» Эдинсон Кавани подтвердил, что был близок к трансферу в «Бока Хуниорс». «Возможность была настоящей, но я всегда честен. Половина из того, что пишут или говорят, – ложь. Но что-то бывает правдой, и шанс с Аргентиной был реальным», – сказал Матадор в эфире beINSports.

Tuttomercatoweb нашептал, что будущий главный тренер «Шахтера» Роберто де Дзерби возьмет с собой из «Сассуоло» трех футболистов, один из них – центрбек Марлон. В донецком клубе гарантировали подписание требуемых новичков.

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