Опубликовано 14/05/2021 в 18:58 GMT | Обновлено 14/05/2021 в 19:29 GMT

Англия

Сразу два британских источника – авторитетный Дэвид Орнстайн из The Athletic и малоизвестный Сами Мокбель из Daily Mail – сообщили, что Давид Луис уведомил руководство «Арсенала» об уходе по окончании нынешнего сезона. У бразильского защитника как раз летом завершается соглашение, так что Луис покинет «Эмирейтс» в статусе свободного агента.

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Кристиан Палисик опроверг слухи о возможном уходе из «Челси». «Счастлив в команде», – Ромелу Лукаку станет как раз «Стэмфорд Бридж». Правда, Ром «очень счастлив» в «Интере» и покинет Италию только вслед за Антонио Конте. Также The Athletic уверен, что «синие» отдадут Билли Гилмора в аренду. Желательно, чтобы 19-летний шотландец нашел другой клуб АПЛ. опроверг слухи о возможном уходе из. «Счастлив в команде», – цитирует американца ESPN. А главный бельгийский инсайдер Кристоф Терро уточнил, что единственным вариантом в АПЛ длястанет как раз «Стэмфорд Бридж». Правда, Ром «очень счастлив» в «Интере» и покинет Италию только вслед за Антонио Конте. Также The Athletic уверен, что «синие» отдадут Билли Гилмора в аренду. Желательно, чтобы 19-летний шотландец нашел другой клуб АПЛ.

А еще в Англии:

Юрген Клопп, «Ливерпуль» Фото: Getty Images

Тот же Романо бомбанул инсайдом, что Ибраима Конате из «Лейпцига» обговорил условия с «Ливерпулем» и согласился на пятилетнее соглашение. Руководство мерсисайдского клуба активно работает, чтобы вызволить Конате из Германии и объявить о подписании в ближайшие недели.

Снова Романо: «Лестер» заплатит 23 миллиона евро и заберет Бубакари Сумаре из «Лилля». Бумаги готовы, сам игрок дал согласие еще в феврале. Полузащитник сборной Франции U-21 скоро пройдет медосмотр и переедет в АПЛ.

Наконец-то не Романо, ура! Форвард пражской «Спарты» Адам Гложек близок к переходу в «Вест Хэм», менеджеры «молотков» связались с самим футболистом и начали переговоры по сделке. Ранее Гложеком также интересовался «Лидс Юнайтед», – об этом напоминает Педру Алмейда.

«Манчестер Сити» готовит трансфер латераля «Спортинга» Нуну Мендеша, официально о нем объявят после финала Лиги чемпионов. В этом уверены источники португальской газеты A Bola.

Испания

Лионель Месси и «Барселона» Фото: Getty Images

«Барселоны» следующим летом. Под отчисление попадут 14 игроков – кого-то продадут, кого-то спихнут в аренду, с кем-то расторгнут контракт. В опасности Коутиньо, Пьянич и Умтити, а также ветераны вроде Пике, Бускетса, Альбы и Серхи Роберто. Mundo Deportivo сообщила , что Жоан Лапорта планирует устроить чистку составаследующим летом. Под отчисление попадут 14 игроков – кого-то продадут, кого-то спихнут в аренду, с кем-то расторгнут контракт. В опасности, а также ветераны вроде

Серхио Агуэро остается приоритетным. К Куну обращались еще два клуба, но агент отвечал: «Только «Барса». Друг Месси снизил требования по з/п ради «сине-гранатовых» (меньше 10 млн евро в год), окончательное решение по Агуэро и Мемфису Депаю примут на следующей неделе. Аргентинский журналист Лукас Скальола уточнил, что официально Серхио представят на «Камп Ноу» после финала ЛЧ. При этом Фабрицио Романо добавил , что вариант с двухлетним соглашениемостается приоритетным. К Куну обращались еще два клуба, но агент отвечал: «Только «Барса». Друг Месси снизил требования по з/п ради «сине-гранатовых» (меньше 10 млн евро в год), окончательное решение по Агуэро ипримут на следующей неделе. Аргентинский журналист Лукас Скальола уточнил, что официально Серхио представят на «Камп Ноу» после финала ЛЧ.

Диего Симеоне жаждет подписать Наби Кейта из «Ливерпуля». Инсайдер Fichajes Мигель Касас жаждет подписатьиз «Ливерпуля». Инсайдер Fichajes Мигель Касас написал , что на «Энфилде» разочарованы дорогой покупкой из «Лейпцига», а босс «Атлетико» тащится от Кейта и надеется перетащить его уже этим летом. Эль Чоло верит, что в случае победы в Ла Лиге Наби согласится и присоединится к «индейцам».

А еще в Испании:

Лаутаро Мартинес, «Интер» Фото: Getty Images

Флорентино Перес придет на помощь тонущему «Интеру». В «Реале» хотят забрать из Милана Лаутаро Мартинеса, причем предлагают аргентинцу контракт на 9 млн евро в год – это вдвое больше, чем дают на «Джузеппе Меацца». В этом уверены источники Tuttosport.

В Corriere dello Sport заявили об интересе трех европейских клубов к полузащитнику «Андерлехта» Альберту Самби Локонга. 21-летнего парня хотят «Милан», «Бавария» и «Севилья», но андалусийцы настроены серьезнее остальных. Переговоры крутятся вокруг цифры в 10 миллионов евро.

Marca добавила к списку хотелок «Барселоны» еще и Александра Исака из «Реал Сосьедад» – его могут подписать не вместо, а даже вместе с Агуэро и Депаем. Но Мартину Брэйтуэйту придется освободить шкафчик для нового форварда.

Италия

Криштиану Роналду Жорже Мендеш опроверг информацию о трансфере пятикратного обладателя «Золотого мяча» в «Спортинг». «На данный момент, Португалия не находится в планах Роналду», – Суперагент и представительЖорже Мендеш опроверг информацию о трансфере пятикратного обладателя «Золотого мяча» в. «На данный момент, Португалия не находится в планах Роналду», – заявил Мендеш в интервью газете Record.

Дуглас Коста покинет Европу и вернется в Бразилию. Инсайдер Фабрицио Романо «Гремио» прислал официальный запрос «Ювентусу», что заберет вингера на родину. Руководство уже обговорило личный контракт с футболистом, а Коста снизил требования по зарплате, чтобы вернуться к семье. Дуглас уедет в Порту-Алегри на правах свободного агента. покинет Европу и вернется в Бразилию. Инсайдер Фабрицио Романо затвитил , чтоприслал официальный запрос «Ювентусу», что заберет вингера на родину. Руководство уже обговорило личный контракт с футболистом, а Коста снизил требования по зарплате, чтобы вернуться к семье. Дуглас уедет в Порту-Алегри на правах свободного агента.

«Ювентус» переманивает Хакана Чалханоглу, у которого заканчивается контракт в «Милане». Даниэле Лонго Генрих Мхитарян из «Ромы». Агент Мино Райола уже предложил армянина боссам «россонери», и у плеймейкера тоже истекает соглашение. Такжепереманивает, у которого заканчивается контракт в «Милане». Даниэле Лонго написал , что в Турине турку предложили зарплату в 5 млн евро/год. Il Tempo тут же добавила, что на место Хакана на «Сан-Сиро» переберетсяиз. Агент Мино Райола уже предложил армянина боссам «россонери», и у плеймейкера тоже истекает соглашение.

А еще в Италии:

Руслан Малиновский, «Аталанта» Фото: Getty Images

Руслан Малиновский может уйти на повышение. Украинский медиаменеджер Александр Денисов заявил, что за плеймейкером «Аталанты» следят три топ-клуба – «Интер», «Пари Сен-Жермен» и «Челси».

Roma Press верит, что «Роме» срочно понадобились новые вратари. Среди кандидатов – Руй Патрисиу из «Вулвз», Янн Зоммер из «Гладбаха» и Майк Маньян из «Лилля».

La Repubblica докинула в этот список еще и Джанлуиджи Буффона. К Джиджи после ухода из «Юве» обратились римляне и даже «Аталанта». Припишите туда же «Парму», но 43-летний голкипер вряд ли согласится на понижение до Серии B.

Давиде Дзаппакоста из «Челси» торчит в аренде в «Дженоа», но может перебраться в Милан. Им интересуются сразу оба клуба – и «россонери», и «Интер». Эту информацию нашептали собеседники Calciomercato.

Россия

«Локомотиве»! Агент Игорь Глушевич заявил, что тульский «Арсенал» не будет выкупать Луку Джорджевича, и форвард вернется из аренды в Баковку. Менеджер добавил в интервью Сразу три новости о московском! Агент Игорь Глушевич заявил, что тульский «Арсенал» не будет выкупать, и форвард вернется из аренды в Баковку. Менеджер добавил в интервью Sport24 , что следующий сезон 26-летний серб точно проведет в «Локо».

Гилерме – сейчас Гиля связан бумагами до 2022 года. Также источники сайта уточнили , что боссы красно-зеленых готовят новый контракт для– сейчас Гиля связан бумагами до 2022 года.

Наира Тикнизяна, цена вопроса – 2 миллиона евро. А Сергей Егоров из «РБ Спорт» заявил , что «Локомотив» утащит у ЦСКА, цена вопроса – 2 миллиона евро.

А еще в России:

А еще в мире:

Мохамед Салах, «Ливерпуль» Фото: Getty Images

Инсайдер RMC Sport Мохамед Буафси сообщил на фейсбук-стриме, что в случае ухода Килиана Мбаппе главной целью «Пари Сен-Жермен» станет лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи лично связался с фулбэком «Тоттенхэма» Сержем Орье и заявил, что сделает все, что в его силах, чтобы вернуть ивуарийца на «Парк де Пренс». SoccerLink написал, что Орье и Аль-Хелаифи договорились по личному контракту футболиста.

Душан Тадич пришел на De Pak Schaal Podcast и заявил, что в случае ухода Николаса Тальяфико «Аяксу» нужно подписать Оуэна Вийндаля из АЗ. Это информация для самых преданных фанатов Эредивизье. Если вы не самый преданный, то не читайте (хотя это все равно уже конец текста).

Румменигге: «Левандовский останется. Кто же его продаст?»

Новости, которые мы заслужили: защитник Флориан Гюбнер перейдет свободным агентом из «Униона» в «Нюрнберг». На реддите написали, что Гюбнер провел шесть матчей в этом сезоне, пропустил еще восемь из-за травмы и сидел на банке в 16 играх, но в заголовки попал после расового оскорбления полузащитника «Байера» Надиема Амири. За эту выходку Флориан получил еще два матча дисквала.

Чемпионат Англии Агуэро заинтересовал 3 клуба. Его приоритет – «Барселона» 13 ЧАСОВ НАЗАД