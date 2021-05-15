Франция не богата на звездных футболистов – большинство кучкуется в «ПСЖ». Но и в этой лиге есть серьезные игроки, которые могут достаться клубам бесплатно, ведь их контракты истекают уже в июне 2021-го.

Мемфис Депай, «Лион»

У нидерландского нападающего подходит к концу соглашение с «Лионом», а главным претендентом считается «Барселона» – Роналд Куман лично хочет видеть Мемфиса в команде. Депай отвечает взаимностью – он согласен перейти в каталонский клуб, но только если Роналд останется на посту. Если в переговорах что-то пойдет не так, на Депая быстро найдется спрос – им уже интересовался «Ювентус».

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Юлиан Дракслер, «ПСЖ»

Немец – далеко не лидер и даже не игрок основы «ПСЖ». После трансфера из «Вольфсбурга» Дракслер сильно сдал и до сих пор не может вернуться к праймовой форме. Однако подписать такого игрока как свободного агента захотят многие, если, конечно, он не останется в Париже. Пока все идет именно к уходу: Юлианом интересуется «Бавария», но футболист готов пойти на понижение зарплаты, лишь бы остаться с Маурисио Почеттино.

Юлиан Дракслер Фото: Getty Images

Юссуф Сабали, «Бордо»

28-летний сенегальский защитник стабильно выступал за «Бордо» в этом сезоне. Если он не останется в клубе, то может отправиться в Турцию – среди претендентов нарисовался «Трабзонспор». Поглядывает на футболиста и «Ньюкасл» – перед чемпионатом мира Сабали нужно сделать правильный выбор, чтобы не остаться вне заявки сборной.

Стеван Йоветич, «Монако»

Одноклубник Александра Головина мало играет, но умудряется выжимать из предоставленных ему минут неплохую результативность: четыре гола и один ассист в последних восьми матчах. Сейчас у Йоветича травма берцовой кости – он рискует вовсе остаться без клуба. Или найти команду, готовую взять его с понижением зарплаты – тогда после восстановления серб докажет, что до сих пор хорош.

Стеван Йоветич Фото: Getty Images

Хатем Бен Арфа, «Бордо»

Результативность некогда одного из самых перспективных футболистов мира вгоняет в тоску: два мяча в 25 матчах. Бен Арфа плох, как и вся его команда в этом сезоне. Но громкое имя легко поможет ему найти клуб в Турции, Китае или даже России – главное, чтобы не было серьезных травм.

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