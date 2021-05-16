Англия

Полузащитник Виллиан покинет «Арсенал» летом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. 32-летним бразильцем интересуются несколько европейских клубов, а также есть возможность уехать в MLS – «Интер Майами» хотел подписать его еще прошлым летом. «Арсенал» ждет официальных предложений и готов расстаться с игроком. Хотя контракт Виллиана и действует до 2023 года.

Виллиан («Арсенал») против «Славии» Фото: Getty Images

Чемпионат Англии Месси требует у «Сити» 580 тысяч евро в неделю (The Sun) 11 ЧАСОВ НАЗАД

Еще в Англии:

«Ливерпуль» планирует выкупить права на защитника «Шальке» Озана Кабака, утверждает The Sun. Немецкий клуб отпустит 21-летнего турецкого футболиста за 25 млн евро.

Испания

«Манчестер Сити» все еще хочет подписать нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Аргентинец согласится на однолетний контракт, если его зарплата составит не менее 30 млн фунтов евро, пишет The Sun. Сам игрок сначала выслушает окончательное предложение «Барселоны», а затем подумает о будущем.

Еще в Испании:

«Реал» и «Барселона» претендуют на вратаря «Севильи» Альфонсо Пастора, сообщает AS. Оба клуба хотят подписать 20-летнего испанца, чей контракт с «Севильей» действует до конца июня 2021 года.

Франция

Форвард Мауро Икарди может покинуть «ПСЖ». 28-летний аргентинец хочет вернуться в Серию А, сообщает инсайдер Николо Скира. Ведутся переговоры с «Ювентусом» и «Миланом». Отмечается, что над переходом работает жена и агент футболиста Ванда Нара, которая также хочет вернуться в Италию.

Германия

Форвард «Баварии» Роберт Левандовский может сменить команду. Как сообщает L’Equipe, проведя семь лет в мюнхенском клубе, поляк ищет новый вызов. Если этим летом «ПСЖ» продаст нападающего Килиана Мбаппе, то одним из кандидатов ему на замену станет Роберт.

Еще в Германии:

«Бавария» проявляет интерес к защитнику «Интера» Ашрафу Хакими, сообщает Mundo Deportivo. Мюнхенский клуб намерен предложить за игрока 50 млн евро. Контракт Хакими с «Интером» рассчитан еще на четыре года.

Италия

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко сменит команду в летнее трансферное окно. Игроком всерьез заинтересован «Монако», а именно главный тренер клуба Нико Ковач, сообщает France Football. «Рома» готова продать 35-летнего форварда за 15 млн евро.

Эдин Джеко, «Рома» Фото: Getty Images

Еще в Италии:

Нападающий «Милана» Марио Манджукич покинет команду по окончании сезона, сообщает Calciomercato. В девяти матчах сезона у него ноль голов.

Россия

ЦСКА близок к трансферу вратаря «Химок» Ильи Лантратова, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. ЦСКА хочет купить его в связи с тем, что следующий сезон может стать последним в карьере Игоря Акинфеева, чей контракт истекает летом 2022 года.

Чемпионат Франции Левандовский перейдет в «ПСЖ», если «Париж» продаст Мбаппе 14 ЧАСОВ НАЗАД