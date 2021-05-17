Опубликовано 17/05/2021 в 18:55 GMT | Обновлено 17/05/2021 в 20:05 GMT

Трансферные услухи нарастают с каждым днем. Сегодня особая буря в России, но и другие страны не спят, а ведут активные переговоры.

Англия

Аарон Рэмзи хочет вернуться в «Арсенал». Валлиец будет доступен на трансферном рынке, и «Арсенал» знает, что имеет шанс подписать футболиста, если захочет, сообщает Фабрицио Романо.

Трансферы Икарди вернется в Италию, Левандовский нужен «ПСЖ». Слухи дня ВЧЕРА В 19:41

А еще:

Защитник «Атлетико» Киран Триппьер может вернуться в английскую Премьер-лигу. В футболисте заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон», сообщает The Athletic.

Киран Триппьер Фото: Eurosport

«Лидс» уже несколько месяцев следит за бразильским нападающим Матеусом Куньей , который может покинуть «Герту» летом. Немецкий клуб готов продать игрока за 30 млн евро, пишет журналист Макс Билефелд.

, который может покинуть «Герту» летом. Немецкий клуб готов продать игрока за 30 млн евро, пишет журналист Макс Билефелд. «Норвич» заинтересовался нападающим «Эвертона» Джошуа Кингом, сообщает Пит О'Рурк. Игрок перейдет в новый клуб как свободный агент.

Испания

«Атлетико» следить за ситуацией вокруг полузащитника «Ливерпуля» Наби Кейта, также есть интерес со стороны «Лестера» и «Кристал Пэлас». Мерсисайдцы не будут против трансфера, утверждает журналист Сега Диалло.

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«Гранада» оповестила, что ветеран Роберто Сольдадо продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано еще на год.

Германия

«Айнтрахт» подписал контракт с 17-летним полузащитником молодежной команды «Валенсии» Фабио Бланко, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

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Приоритетом для «Айнтрахта» этим летом будет нападающий Рандал Коло Муани, у которого остался год до конца контракта с «Нантом». Немцы предложили пятилетний контракт, но в гонке также участвуют три французских клуба, сообщает RMC Sport.

Италия

«Милан» заинтересован в защитнике «Фейеноорда» Маркосе Сенеси. 24-летний футболист с итальянским и аргентинским паспортом также входит в сферу интересов «Наполи», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Маркос Сенеси Фото: Getty Images

А еще:

Неаполитанцы также обратили внимание на защитника «Вильярреала» и сборной Испании Пау Торреса. Испанский клуб готов отпустить игрока за сумму в 30 миллионов евро, сообщает Calciomercato.

Франция

Атакующий полузащитник «Пари-Сен Жермен» Юлиан Дракслер подписал новый контракт с парижским клубом. Соглашение рассчитано на три года, сообщает официальный сайт.

А еще:

Капитан «Ренна» Дамьен да Силва покинет клуб по истечении контракта и присоединится к «Лиону», сообщает L'Equipe.

Россия

Сергей Пиняев может заключить соглашение с «Барселоной» и отправиться в аренду в «Химки», сообщает «Спорт-Экспресс». Сам Пиняев Нападающий «Чертаново»может заключить соглашение с «Барселоной» и отправиться в аренду в «Химки», сообщает «Спорт-Экспресс». Сам Пиняев отшутился по этому поводу в инстаграме.

А еще:

Андрей Лунев может покинуть «Зенит» – голкипер и клуб до исх пор не договорились о контракте, а к футболисту проявляют интерес клубы из Европы. Лунев может достаться новой команде бесплатно – на него уже смотрят «Торино», «Болонья» и «Брайтон», сообшает Sport24.

может покинуть «Зенит» – голкипер и клуб до исх пор не договорились о контракте, а к футболисту проявляют интерес клубы из Европы. Лунев может достаться новой команде бесплатно – на него уже смотрят «Торино», «Болонья» и «Брайтон», сообшает Sport24. Есть шанс, что Саломон Рондон останется в России. У венесуэльца истекает контракт с ЦСКА, но его хочет видеть в «Краснодаре» Виктор Гончаренко. Услуги футболиста, принадлежащего китайскому «Далянь Про», предлагают нескольким клубам РПЛ, сообщает Eurostavka.

Саломон Рондон Фото: Getty Images

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго может перейти в «ПСВ». По информации Tuttomercatoweb, клуб из Эйндховена предпочел француза защитнику «Фиорентины» Герману Пеццеле , так как игрок флорентинйцев оказался для них дорогим. В «Спартаке» информацию опровергают. «Из «ПСВ» в клуб никто не обращался», – приводит слова пресс-атташе красно-белых Sport24.

может перейти в «ПСВ». По информации Tuttomercatoweb, клуб из Эйндховена предпочел француза защитнику «Фиорентины» , так как игрок флорентинйцев оказался для них дорогим. В «Спартаке» информацию опровергают. «Из «ПСВ» в клуб никто не обращался», – приводит слова пресс-атташе красно-белых Sport24. «Ахмат» лишился четырех футболистов. У защитника Анхеля Вилькера , полузащитника Исмаэла Силвы и нападающих Георгия Мелкадзе и Ладислава Алмаши истекли контракты, сообщил грозненский клуб.

, полузащитника и нападающих и истекли контракты, сообщил грозненский клуб. Зато грозненцы пополнятся нападающим «Химок» Мохамедом Конате . Об этом сообщил агент футболиста Дмитрий Селюк. «В понедельник-вторник будут улажены последние штрихи, и Конате подпишет контракт», – приводит слова Селюка Metaratings.

. Об этом сообщил агент футболиста Дмитрий Селюк. «В понедельник-вторник будут улажены последние штрихи, и Конате подпишет контракт», – приводит слова Селюка Metaratings. Остон Урунов возвращается из «Уфы» в «Спартак», рассказал Шамиль Газизов. «Развития в переговорах нет. Сейчас он вернется в «Спартак». Продолжим ли мы переговоры? Посмотрим» – приводит слова Газизова «РБ Спорт».

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