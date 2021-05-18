Трансферные бомбы вот-вот взорвутся – скорее читайте главные инсайды, чтобы быть готовыми ко всему!

Англия

«Челси» интересуется нападающим «Баварии» Робертом Левандовским. Лондонцы уже контактировали с немецким клубом и готовы потянуть трансфер польского форварда. Сам Роберт пока не видит в Англии перспектив и склоняется к продолжению карьеры в Испании, сообщает Sky Sport Germany.

Трансферы Возвращение Рэмзи в «Арсенал», АПЛ для Лунева. Слухи дня ВЧЕРА В 18:55

А еще:

Еще один игрок, который нужен лондонцам, – центральный защитник «Вольфсбурга» Максенс Лакруа . В «Челси» уже установили контакт с его представителями. Лакруа недавно отклонил предложение о продлении контракта, «Вольфсбург» планирует продать футболиста за 30 млн евро, сообщает журналист Макс Билефелд.

. В «Челси» уже установили контакт с его представителями. Лакруа недавно отклонил предложение о продлении контракта, «Вольфсбург» планирует продать футболиста за 30 млн евро, сообщает журналист Макс Билефелд. «Манчестер Юнайтед» и «Наполи» нацелились на полузащитника «Хетафе» Мауро Арамбарри. У уругвайского футболиста есть пункт выкупа за 25 млн евро, делится AS.

Мауро Арамбарри Фото: Getty Images

Давид Луис не захотел продлевать контракт с «Арсеналом», о чем рассказал главный тренер лондонцев Микель Артета на официальном сайте клуба.

не захотел продлевать контракт с «Арсеналом», о чем рассказал главный тренер лондонцев Микель Артета на официальном сайте клуба. «Лестер» завершает сразу две сделки. Английский клуб скоро подпишет полузащитника «Лилля» Бубакаре Сумаре и нападающего «Селтика» Одсонна Эдуара . За форварда шотландского клуба «лисам» придется заплатить до 23 млн евро, сообщает talkSPORT.

и нападающего «Селтика» . За форварда шотландского клуба «лисам» придется заплатить до 23 млн евро, сообщает talkSPORT. «Саутгемптон» объявил о полноценном трансфере полузащитника Тео Уолкотта . Соглашение футболиста с новым клубом начнет действовать с 1 июля, когда истечет его контракт с «Эвертона». Контракт рассчитан на два года.

. Соглашение футболиста с новым клубом начнет действовать с 1 июля, когда истечет его контракт с «Эвертона». Контракт рассчитан на два года. «Лидс» «Рейнджерс» внимательно следят за колумбийским нападающим «Америка де Кали» Сантьяго Морено. Трансфер оценивается в 5,8 млн евро, пишет Football Insider.

Испания

Первая часть сделки о переходе Давида Алабы в «Реал» завершена. Подтверждено, что он присоединяется как свободный агент, но официально об этом объявят только в конце сезона, когда будут оформлены все документы, сообщает Фабрицио Романо.

А еще:

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн нужен «Барселоне» – каталонцы уже сделали запрос по игроку. Но нападающий сборной Англии, пусть и хочет сменить клуб, предпочитает найти его в пределах АПЛ, пишет The Times. При этом сам Кейн хочет в «Сити», но Даниэль Леви не собирается продавать англичанина, сообщает Mirror.

нужен «Барселоне» – каталонцы уже сделали запрос по игроку. Но нападающий сборной Англии, пусть и хочет сменить клуб, предпочитает найти его в пределах АПЛ, пишет The Times. При этом сам Кейн хочет в «Сити», но Даниэль Леви не собирается продавать англичанина, сообщает Mirror. «Атлетико» заинтересован в Лаутаро Мартинесе, чем очень обеспокоены в «Интере». Нерадзурри провели переговоры с агентом игрока и пришли к выводу, что единственный шанс мадридцев забрать Лаутаро – заплатить 80 млн евро, утверждает La Gazetta dello Sport.

Лаутаро Мартинес Фото: Getty Images

Возможные переходы Серхио Агуэро и Мемфиса Депая в «Барселону» не имеют ничего общего с будущим Лионеля Месси или Рональда Кумана. Спортивный отдел видит в них ценные возможности для команды, сообщает Catalunya Radio.

Италия

«Милан» заинтересован в 21-летнем нападающем «Тулузы» Амине Адли. Контракт форварда истекает в 2022 году. Также известнно, что россонери приглядываются к Оливье Жиру, которого можно забрать из «Челси» бесплатно, сообщает журналист Антони Витьелло.

Германия

«Боруссия» готова заплатить 25 млн евро за 23-летнего полузащитника «Лилля» Джонатана Иконе. Трансфер французского футболиста возможен, если дортмундцев покинет Джейдон Санчо, сообщает France Football.

Россия

Голкипер ЦСКА Илья Помазун внезапно попал под прицел европейских клубов из сильнейших чемпионатов – в футболисте заинтересованы в Испании и Франции. «У Ильи есть предложения из-за рубежа, которые могут быть оформлены в ближайшее время. В нем заинтересованы три клуба из Ла Лиги и четыре из французской Лиги 1», – приводит слова знакомого с ситуацией источника Sport24. Отмечается, что вратарь хочет в Европу и готов пойти на понижение зарплаты ради перехода.

А еще:

«Спартак» договорился с «Фейеноордом» о переходе Гуса Тиля на правах, сообщает Sport24. «Договоренность по аренде Тиля есть, но документы не подписаны», – сказал пресс-атташе красно-белых Ярослав Кулемин.

на правах, сообщает Sport24. «Договоренность по аренде Тиля есть, но документы не подписаны», – сказал пресс-атташе красно-белых Ярослав Кулемин. Израильский полузащитник Дор Перец ведет переговоры с несколькими клубами из России. Ранее в игроке был заинтересован ЦСКА. «Не могу ничего сказать по поводу интереса ЦСКА к Перецу. Но в данный момент мы ведем переговоры с некоторыми российскими клубами по Дору», – приводит слова агента Переца Ави Нимни Sport24.

Дор Перец Фото: Getty Images

Защитник «Химок» Кирилл Боженов расстался с подмосковным клубом и перешел в «Ростов». Донской клуб сообщил, что контракт с 20-летним футболистом заключен на пять лет.

Трансферы Икарди вернется в Италию, Левандовский нужен «ПСЖ». Слухи дня 16/05/2021 В 19:41