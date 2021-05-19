Англия

Харри Кейн устал от бестрофейного периода в «Тоттенхэме» и твердо намерен покинуть клуб летом. Игроком активно интересуется «Барселона», но форвард не горит желанием уезжать из Англии – по информации The Times, Кейн хотел бы перейти в «Манчестер Сити» к Пепу Гвардиоле. Чемпионы АПЛ не против трансфера.

Другой манчестерский клуб также планирует усиление атаки летом. «Дьяволы» уже переподписали Кавани, и следующая цель – Дэнни Ингз из «Саутгемптона». Как сообщает The Telegraph, «МЮ» уже делал запрос о возможном трансфере 28-летнего форварда.

Трансферы Кейн хочет в «Сити», «Челси» нужен Левандовский. Слухи дня ВЧЕРА В 19:10

«Ливерпуль» уже установил контакт с Педру Гонсалвишем из «Спортинга» – в 22-летнем игроке заинтересован лично Юрген Клопп. Сумма выкупа полузащитника, который забил 20 мячей в 31 матче чемпионата Португалии – 60 миллионов евро.

Контракт Оливье Жиру с «Челси» истекает летом, и по следу 34-летнего нападающего направился главный охотник за свободными агентами – «Милан». Директор клуба Паоло Мальдини уже проводит оценку финансовой стороны потенциальной сделки.

Оливье Жиру, «Челси» Фото: Getty Images

Испания

Летом в «Барселоне» планируется масштабная чистка состава. По информации Sport, в списке на выход девять фамилий: Нето, Самуэль Умтити, Хуниор Фирпо, Миралем Пьянич, Рики Пуч, Филиппе Коутиньо, Матеус Фернандес, Антуан Гризманн, Мартин Брэйтуэйт, Усман Дембеле.

Одного футболиста из этого списка каталонцы хотят пристроить туда, где и приобретали 2 года назад: как сообщает инсайдер Луи Кану, «Барса» планирует обменять Антуана Гризманна на форварда «Атлетико» Жоау Феликса. Интересы португальца представляет Мендеш, а у него хорошие отношения с Лапортой и Алемани.

Журналист Альфредо Мартинес уверяет, что переход Серхио Агуэро в «Барселону» – лишь вопрос времени, и уже в июне игрок будет представлен на «Камп Ноу» в качестве футболиста каталонского клуба. Зарплата дружочка Лео Месси составит 5 миллионов евро.

Дэвид Бекхэм намерен перевести в «Интер Майами» своего экс-одноклубника по «Реалу» – Марсело. Как сообщает As, бразильский защитник работает над расторжением контракта по взаимному согласию сторон.

Италия

Журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил о заманчивом предложении полузащитнику «Милана» Хакану Чалханоглу из чемпионата Катара – «Аль-Духайль» дает 27-летнему игроку контракт на 3 сезона, по которому турок получит 32 миллиона евро. Несмотря на это, Чалханоглу намерен остаться в Европе и ведет переговоры с «Миланом» о продлении соглашения, которое истекает летом 2021 года.

«Фииорентина» опровергла информацию о готовящемся обмене Александра Кокорина на вратаря «Кальяри» Алессио Краньо – в клубе заявили, что ничего не знают об этом слухе. «Кальяри» также поспешил откреститься от интереса к российскому форварду. Как заявил спортивный директор сардинцев Стефано Каподзукка, такой трансфер полностью исключен.

Александр Кокорин, «Фиорентина» Фото: Twitter

Германия

Доминик Собослаи официально продлил контракт с «РБ Лейпциг» на один год – до лета 2026 года. Венгерский полузащитник перешел из «Зальцбурга» в декабре 2020-го, но первые полгода в новой команде не задались – из-за травмы он не провел за «Лейпциг» ни одного матча.

Россия

Хвичи Кварацхелии , что в летнее трансферное окно полузащитник покинет казанскую команду. Бадри Кварацхелия пока не знает, где именно его сын продолжит карьеру, но на 100% уверен, что он найдет клуб за пределами России. Отец футболиста «Рубина» заявил , что в летнее трансферное окно полузащитник покинет казанскую команду. Бадри Кварацхелия пока не знает, где именно его сын продолжит карьеру, но на 100% уверен, что он найдет клуб за пределами России.

Полузащитник «Локомотива» Максим Мухин переходит в ЦСКА – об этом заявил член совета директоров железнодорожников Валерий Филатов.

Трансферы Возвращение Рэмзи в «Арсенал», АПЛ для Лунева. Слухи дня 17/05/2021 В 18:55