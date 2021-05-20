Элитные чемпионаты еще не завершены, но боссы клубов уже готовят планы на трансферное окно. Вот главные слухи за 20 мая.

Англия

«Тоттенхэма» Харри Кейн на фоне слухов о возможном уходе из клуба дал большое интервью Гари Невиллу, в котором рассказал о желании выигрывать трофеи каждый сезон и намерении приблизиться к уровню Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Нападающийна фоне слухов о возможном уходе из клуба дал большое интервью Гари Невиллу, в котором рассказал о желании выигрывать трофеи каждый сезон и намерении приблизиться к уровню Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Вот тут главные слова и намеки . Ждем в «Сити»?

Трансферы Кейн в «Сити» и масштабная чистка в «Барсе». Трансферы дня ВЧЕРА В 19:57

Маттео Гендузи, который отбегал сезон в «Герте», не особо нужен «Арсеналу». Француз может вернуться на родину и присоединиться к «Марселю».

Goal сообщает, что главной трансферной целью «Арсенала» остается лидер «Норвича» Эмилиано Буэндия. Официального предложения по аргентинцу пока не поступало.

Серхио Агуэро подпишет 2-летний контракт с «Барселоной» сразу после финала Лиги чемпионов. Аргентинец хочет оформить все бумаги до старта Кубка Америки, а его презентация пройдет после турнира, сообщает Mundo Deportivo.

Abendzeitung München пишет, что «Челси» интересен защитник «Баварии» Никлас Зюле. На трансфере настаивает Томас Тухель, но у руководства «синих» есть вопросы к защитнику по части физической готовности.

Никлас Зюле, «Бавария» Фото: Getty Images

Неманья Матич может покинуть «МЮ» летом. Его контракт рассчитан до лета 2023 года, но «Рома» уже наводит справки о трансфере.

Испания

Лионеля Месси продолжаются. Легенда и капитан «Барсы» склоняется к тому, чтобы остаться в Каталонии в следующем сезоне. Но семья подталкивает Лео изменить настрой и перейти в «ПСЖ». Уже в ближайщие дни аргентинец прорвет молчание и сделает заявление о своем будущем. Трудности с контрактомпродолжаются. Легенда и капитансклоняется к тому, чтобы остаться в Каталонии в следующем сезоне. Но семья подталкивает Лео изменить настрой и перейти в. Уже в ближайщие дни аргентинец прорвет молчание и сделает заявление о своем будущем. Подробности – тут

«Барселона» хочет вернуть из «Манчестер Сити» не только Эрика Гарсию. Mundo Deportivo сообщает, что каталонцам интересен Адриан Бернабе, который сменил «Камп Ноу» на «Этихад» в 2018 году. Контракт 19-летнего испанца с «Сити» истекает этим летом.

Daily Mail утверждает: несмотря на интерес «Челси» и «ПСЖ», Роберт Левандовский хотел бы присоединиться к «Барселоне». Но все выглядит так, что у каталонцев не хватит ресурсов на супертрансфер.

Mundo Deportivo пишет, что «Барселона» не отказывается от трансфера Мемфиса Депая. Контракт голландца с «Лионом» истекает через несколько недель.

По информации Diario Sport, руководство «Барселоны» разочаровалось в Серхи Роберто и постарается продать игрока летом. Если не получится, то защитник покинет клуб в 2022 году, когда истечет его контракт.

Коутиньо, Месси, Серхио Роберто Фото: Getty Images

Италия

«Ювентус» готов расстаться с Аароном Рэмзи, сообщает Tutto Juve. Еще внезапнее то, что на 30-летнего игрока претендует «Ливерпуль». Сумма сделки может составить 12-20 млн евро.

Россия

Нападающий словацкого клуба ДАК Эрик Рамирес близок к трансферу в «Рубин». По информации Sport24, за переход венесуэльца казанцы заплатят 3 млн евро. Рамирес является лучшим бомбардиром чемпионата Словакии (16 голов в 30 матчах).

«Зенит» медлит с выкупом Дмитрия Чистякова, который арендован у «Ростова». «Пока у нас нет понимания по окончательному переходу Чистякова в «Зенит», – сказал «Р-Спорт» агент игрока Андрей Талаев. Питерский клуб может выкупить футболиста за 4 млн евро.

«Краснодар» не выкупил Егора Бабурина, и вратарь вернется в «Ростов».

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал «Чемпионату» слухи о возможно переходе в «Брайтон»: «Англия – безусловно интересно, но лично ко мне никто не подходил и ничего не говорил. Я не могу с точностью утверждать, что данная информация правдива. Бумаги в клуб? Я не спрашивал, в этот момент мне это неинтересно. На новостях все и закончилось».

«Севилья» намерена купить у «Зенита»Сердара Азмуна. Легендарный спортдир испанского клуба Мончи видит в иранце замену Юссефу Эн-Несири. Единственной проблемой может стать сумма возможного трансфера – «Зенит» рассчитывает выручить 23 миллиона евро, но «Севилья» готова заплатить гораздо меньше, пишет Todofichajes.

Сердар Азмун Фото: Getty Images

Франция

В среду Килиан Мбаппе был в ударе: вынес «Монако» в финале Кубка Франции и подогрел трансферные слухи. На вопрос о переходе в «Реал» француз ответил: «Сейчас важнее насладиться моментом». Потом Мбаппе обернулся, посмотрел на одноклубников и улыбнулся. Сплошные намеки.

«Ницца» сообщила «Барселоне» о желании активировать клаусулу Жан-Клера Тодибо. 21-летний защитник присоединился к французам зимой после неудачной аренды в «Бенфику». В Лиге 1 у него все пошло круто, поэтому «Ницца» решилась на трансфер в 8,5 млн евро, пишет Mundo Deportivo.

Трансферы Кейн хочет в «Сити», «Челси» нужен Левандовский. Слухи дня 18/05/2021 В 19:10