Накануне последнего уикенда перед завершением европейских чемпионатов трансферные новости становятся все горячее. Eurosport.ru собрал главные слухи за 21 мая.

Англия

Харри Кейн сделал жирный намек на желание уйти из «Тоттенхэма» в интервью Гарри Невиллу, и на форварда появился новый претендент. «Челси» очень заинтересован в подписании Кейна и даже готов расстаться с двумя футболистами. «Синие» хотят включить в сделку нападающего Тэмми Абрахама и вратаря Кепу Аррисабалагу. Правда, в руководстве «Челси» существуют опасения, что Даниэль Леви не захочет усиливать конкурентов и откажется от переговоров. сделал жирный намек на желание уйти из «Тоттенхэма» в интервью Гарри Невиллу, и на форварда появился новый претендент. «Челси» очень заинтересован в подписании Кейна и даже готов расстаться с двумя футболистами. «Синие» хотят включить в сделку нападающегои вратаря. Правда, в руководстве «Челси» существуют опасения, что Даниэль Леви не захочет усиливать конкурентов и откажется от переговоров. Подробности – тут

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А вот Daily Mail отправляет Абрахама в другом направлении – сообщается, что 23-летним нападающим «Челси» заинтересовался «Лестер». Лондонцы оценивают игрока в 46,5 млн евро.

Жоржиньо Вейналдума долгое время связывали с переходом в «Барселону», однако он может всех переиграть и стать игроком «Баварии». Как сообщает журналист Sport1 Флориан Плеттенберг, мюнхенцы не прочь подписать игрока «Ливерпуля» в статусе свободного агента.

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес в предверии последнего матча АПЛ с «Саутгемптоном» поговорил о будущем арендованного у «МЮ» Джесси Лингарда: «Я надеюсь, что Джесси все же останется, но это полностью зависит от «Манчестер Юнайтед».

Дэвид Мойес и Джесси Лингард, «Вест Хэм» Фото: Getty Images

Испания

Гарет Бэйл близок к окончательному переходу в гольф – по информации AS, валлиец собирается уйти из футбола после сезона-2021/22. Бэйл рассчитывает вернуться в «Реал» после аренды в «Тоттенхэме», отыграть в Испании оставшийся по контракту год, а после – завершить карьеру. Но сейчас все мысли Гарета сосредоточены на другом. близок к окончательному переходу в гольф – по информации AS, валлиец собирается уйти из футбола после сезона-2021/22. Бэйл рассчитывает вернуться в «Реал» после аренды в «Тоттенхэме», отыграть в Испании оставшийся по контракту год, а после – завершить карьеру. Но сейчас все мысли Гарета сосредоточены на другом. Подробности – здесь

Стало известно, какую зарплату будет получать Серхио Агуэро в «Барселоне». По информации журналиста Фабрицио Романо, оклад аргентинца составит меньше 10 миллионов евро в год, а на случай победы в ЛЧ Агуэро предусмотрен бонус. Все документы будут оформлены сразу после финала Лиги чемпионов-2020/21.

Италия

Джанлуиджи Буффон официально объявить об уходе из «Ювентуса», как к нему снова проявляют интерес. Причем не только топ-клубы – подписать 43-летнего Джиджи хочет итальянская «Монца», выступающая в Серии В. Клубом владеет Сильвио Берлускони, а в руководстве работает Адриано Галлиани. Не успелофициально объявить об уходе из «Ювентуса», как к нему снова проявляют интерес. Причем не только топ-клубы – подписать 43-летнего Джиджи хочет итальянская «Монца», выступающая в Серии В. Клубом владеет Сильвио Берлускони, а в руководстве работает Адриано Галлиани. Подробности возможной сделки – тут

А вот тезка Буффона из «Милана» может перейти в клуб покруче – Мино Райола предложил «Барселоне» подписать Джанлуиджи Доннарумму. Трансфер случится в случае непопадания «Милана» в Лигу чемпионов.

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини выбрал неожиданное направление для перехода – 36-летний игрок может оказаться в MLS. Кьеллини активно интересуется «Цинциннати», а контракт защитника с туринцами истекает 30 июня 2021 года.

Германия

«Бавария» досрочно расторгла контракт с Дугласом Костой. Бразилец вернулся в Мюнхен на правах аренды из «Ювентуса», но теперь проследует в обратном направлении. Как сообщает официальный сайт «Баварии», обе стороны договорились о досрочном расторжении контракта.

Россия

Агент Хвичи Кварацхелии опроверг слова игрока о том, что полузащитник гарантированно покинет «Рубин» летом и продолжит карьеру за пределами России: «Сейчас к Кварацхелии большой интерес – из Англии, Италии. Я уже был на нескольких встречах, скоро ситуация прояснится. Но Хвича не будет ультимативно уезжать из России летом, так это не работает».

По информации «РБ Спорт», предметный интерес к Хвиче из Англии исходит от «Эвертона». Правда, чуть позже спортивный директор ливерпульского клуба Марсель Брандс в разговоре со Sport24 опроверг эту информацию: «Это все слухи. Просто агент вчера прислал мне его имя с вопросом, не интересен ли он нам».

Хвича Кварацхелия, «Рубин» Фото: Instagram

Другим игроком, который имеет шанс уехать в Европу из РПЛ, является вратарь ЦСКА Илья Помазун. Как сообщил менеджер игрока, у Ильи есть предложения от трех клубов высшей лиги Испании и трех клубов высшей лиги Франции. Также ведутся переговоры с голландским клубом.

Франция

Переезд Мемфиса Депая в «Барселону» обсуждался в течение нескольких месяцев, и летом нападающий «Лиона» станет свободным агентом. Только это отнюдь не ускорит его переезд в Каталонию. Скорее наоборот: как сообщает Goal, у голландца появились другие поклонники, и окончательное решение о будущем Депай еще не принял.

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