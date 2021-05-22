В эти выходные завершаются европейские чемпионаты, а значит активность футбольных боссов на рынке вырастает. Собрали самые волнующие трансферные слухи за 22 мая.

Англия

«Манчестер Юнайтед» изучает возможность возвращения Криштиану Роналду – согласно AS, с португальцем уже пообщался главный тренер «дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер. Он рассказал о роли Криша в построениях «Юнайтед». Сам Роналду позитивно отнесся к возможному камбэку на «Олд Траффорд».

Трансферы 2 игрока «Челси» за Кейна, Хвича в «Эвертоне». Слухи дня ВЧЕРА В 19:15

«Манчестер Сити» заключил новый годичный контракт с капитаном клуба Фернандиньо, сообщает The Times. Ожидалось, что 36-летний полузащитник уйдет в конце текущего сезона, но вклад бразильца на поле и за его пределами оказался слишком огромным, чтобы отказаться от соблазна продлить его вторую молодость.

Томас Тухель очень хочет, чтобы «Челси» утащил Деклана Райса у «Вест Хэма». 22-летнего опорника оценивают в космические 105 миллионов евро. Чтобы сбить цену, лондонцы рассчитывают включить в сделку нападающего Тэмми Абрахама.

Президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви пришел в ярость после интервью Харри Кейна, в котором он недвусмысленно намекнул на желание уйти из клуба, сообщает Daily Mail. В разговоре с Гарри Невиллом форвард уверял, что у него прекрасные отношения с Леви. Дружбе конец?

В конце сезона Озану Кабаку предстоит встреча с Юргеном Клоппом. Она официально определит, есть ли у защитника будущее в «Ливерпуле», констатирует The Times.

По информации Daily Express, «Манчестер Юнайтед» договорился о трансфере полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

Джейдон Санчо, «Боруссия» Фото: Getty Images

Испания

Жерара Пике, Жорди Альбы и Серхио Бускетса до Марка-Андре Тер Стегена и Ансу Фати. Всего клуб могут покинуть до 15-17 игроков. Ключевая проблема связана с Жераром Пике – президенту «Барсы» Жоану Лапорте не нравится влияние защитника на футболистов и дружба с президентом УЕФА. Находящаяся на грани банкротства «Барселона» планирует радикально решать возникшие финансовые трудности. По информации журналиста и инсайдера Гильема Балаге, летом каталонцы выставят на продажу почти всех игроков основного состава: отдо. Всего клуб могут покинуть до 15-17 игроков. Ключевая проблема связана с Жераром Пике – президенту «Барсы» Жоану Лапорте не нравится влияние защитника на футболистов и дружба с президентом УЕФА. Подробности – здесь

По сообщениям Daily Mail, Серхио Агуэро подписал двухлетний контракт с «Барселоной» и будет презентован в качестве футболиста каталонского клуба после того, как в следующем месяце истечет соглашение с «Манчестер Сити».

Агент Лаутаро Мартинеса начал работу по поиску нового клуба для форварда «Интера». По информации Marca, он обсудит взможный трансфер сразу с двумя мадридскими клубами – «Реалом» и «Атлетико».

Италия

«Бавария» досрочно прервала аренду Дугласа Косты, но «Ювентусу» бразилец тоже оказался не нужен – туринский клуб отдал 30-летнего полузащитника в бесплатную аренду «Гремио» до лета 2022 года.

Жозе Моуринью ищет нового нападающего для «Ромы» и нацелен на подписание Ваута Вегхорста из «Вольфсбурга». Трансферная стоимость голландца оценивается примерно в 30 миллионов евро.

Марио Балотелли покинет «Монцу» после того, как клуб не смог выйти в Серию А. 30-летний форвард станет свободным агентом.

Марио Балотелли Фото: Imago

Франция

Трансфер Мемфиса Депая в «Барселону» под угрозой срыва. Как пишет Mundo Deportivo, увольнение Роналда Кумана с поста главного тренера каталонцев сделает невозможным переход голландца. В таком случае Депай перейдет в «Ювентус», который предложил лучшие финансовые условия в сравнении с «Барсой».

«Ницца» выкупит у «Барселоны» Жан-Клера Тобибо. Согласно информации Eurosport.fr, трансфер 21-летнего защитника принесет каталонцам 8 миллионов евро. Тодибо был отдан в аренду в «Ниццу» в феврале 2021 года. Первую половину сезона-2020/21 он провел в «Бенфике».

Германия

«Бавария» отказалась от участия в гонке за Эрлинга Холанна. Все расходы на трансфер норвежца могли составить 600 миллионов евро, а чемпионы Бундеслиги не готовы потратить такую сумму.

Кингсли Коман может покинуть «Баварию» – «МЮ» так сильно хочет переманить игрока, что готов платить ему более 200 тысяч евро в неделю. Именно такую зарплату и хочет француз. Коман становился чемпионом 9 лет подряд – в «ПСЖ», «Юве» и «Баварии». Прервется ли счастливая серия, или «МЮ» что-то знает?

Россия

Легенда «Спартака» Андреа Романьоли покидает клуб – как сообщил агент вратаря, который за 2 сезона не провел ни одного матча, наиболее вероятный вариант – переход в один из клубов Серии С.

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник опроверг переход Максима Мухина в ЦСКА. Ранее появлялась информация, что 19-летний полузащитник уже прошел медосмотр и согласовал пятилетний контракт.

Трансферы Апдейт по Куну в «Барсе», Месси склоняют к «ПСЖ». Слухи дня 20/05/2021 В 18:37