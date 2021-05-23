Трансферное окно в Европе распахнется совсем скоро, а пока о стекло бьются многочисленные слухи.

Англия

Трансфер Харри Кейна обойдется «Манчестер Сити» более чем в 116 млн фунтов, сообщил в твиттере журналист Ян Чизман.

Трансферы Камбэк Криша в «МЮ», Лаутаро в «Реале». Трансферные слухи дня ДЕНЬ НАЗАД

А еще:

«Ливерпуль» плотно занялся трансфером Ива Биссума из «Брайтона», а «Арсенал» отстранился от переговоров по малийскому опорнику. Переход 24-летнего игрока может обойтись мерсисайдцам в 46 млн фунтов, пишет Daily Mail.

Ив Биссума Фото: Getty Images

«Вест Хэм» снова интересуется чешским футболистом «Спартака» Алексом Кралом. Сделка оценивается в сумму около 16 млн евро, и Крал не против перехода так как в команде выступают его соотечественники Владимир Цоуфал и Томаш Соучек, сообщает HITC.

Испания

«Барселона» заинтересована в приобретении немецкого защитника Робина Госенса из «Аталанты». Каталонцы ищут игрока, который смог бы стать конкурентом для Жорди Альбы. 26-летний футболист готов сменить клуб и хочет перейти в команду, борющуюся за трофеи. При этом Госенсом также интересуются «Ювентус», «Интер», «Милан» и «Манчестер Сити», а бергамцы хотят за игрока сборной Германии 40 млн евро. «Барселона» в качестве альтернативы рассматривает Хосе Гайя из «Валенсии» и Анхелиньо из «Лейпцига», пишет Sport.es.

Робин Госенс Фото: Getty Images

А еще:

«Валенсия» объявила об уходе пятерых футболистов. Истекли контракты Элиакима Мангаля и Кевина Гамейро ушли как свободные агенты, а Ферру , Кристиан Олива и Патрик Кутроне вернутся в свои клубы из аренды.

и ушли как свободные агенты, а , и вернутся в свои клубы из аренды. «Барселона» продлила контракт с Рики Пучем до 30 июня 2023 года. Каталонский клуб активировал опцию автоматического продления соглашения, сообщает Фабрицио Романо.

Германия

Вратарь «Штутгарта» Грегор Кобел подтвердил интерес дортмундской «Боруссии»: «Дортмунд» – определенно предмет обсуждения. Я изучу предложение в ближайшие несколько дней. Посмотрим». Между его агентами и «Боруссией» уже были переговоры, но трансфер зависит от будущего Бюрки, сообщает журналист Патрик Бергер.

Россия

«Рубин» хочет усилиться 22-летним вингером сборной Черногории Сеадом Хакшабановичем. На игрока «Норчепинга» поглядывают «Аталанта» и «Наполи», но именно казанцы лидируют в борьбе за футболиста, сообщает Expressen. Ранее Хакшабанович выступал в «Вест Хэме», но не провел ни одной игры в АПЛ.

Сеад Хакшабанович Фото: Getty Images

А еще:

Полузащитник «Урала» Артем Максименко заинтересовал «Уфу». Футболист интересует лично главного тренера уфимцев Алексея Стукалова – вместе они работали в «Велесе», сообщает «Матч ТВ».

А еще в мире:

Станислав Крицюк объявил об уходе из португальского «Белененсеша». Его контракт с клубом истекает 30 июня.

объявил об уходе из португальского «Белененсеша». Его контракт с клубом истекает 30 июня. Нападающий итальянской «Монцы» Марио Балотелли может перейти в турецкую команду «Адана Демирспор», информирует Football Italia. В следующем сезоне клуб выступит в Суперлиге.

может перейти в турецкую команду «Адана Демирспор», информирует Football Italia. В следующем сезоне клуб выступит в Суперлиге. Агент бывшего нападающего «Краснодара» Ари Оливер Кабрера рассказал, что игроком интересуется «Форталеза». Сам футболист хочет остаться в России, приводит слова агента Sport24.

Оливер Кабрера рассказал, что игроком интересуется «Форталеза». Сам футболист хочет остаться в России, приводит слова агента Sport24. Защитник «Ромы» Давиде Сантон может продолжить карьеру в Турции. В итальянце заинтересован «Истанбул», который предложил трехлетний контракт, пишет журналист Николо Скира.

Трансферы 2 игрока «Челси» за Кейна, Хвича в «Эвертоне». Слухи дня ВЧЕРА В 19:15