Трансферное окно в Европе распахнется совсем скоро, а пока о стекло бьются многочисленные слухи.
Англия
Трансфер Харри Кейна обойдется «Манчестер Сити» более чем в 116 млн фунтов, сообщил в твиттере журналист Ян Чизман.
Трансферы
Камбэк Криша в «МЮ», Лаутаро в «Реале». Трансферные слухи дня
А еще:
- «Ливерпуль» плотно занялся трансфером Ива Биссума из «Брайтона», а «Арсенал» отстранился от переговоров по малийскому опорнику. Переход 24-летнего игрока может обойтись мерсисайдцам в 46 млн фунтов, пишет Daily Mail.
Ив Биссума
Фото: Getty Images
- «Вест Хэм» снова интересуется чешским футболистом «Спартака» Алексом Кралом. Сделка оценивается в сумму около 16 млн евро, и Крал не против перехода так как в команде выступают его соотечественники Владимир Цоуфал и Томаш Соучек, сообщает HITC.
Испания
«Барселона» заинтересована в приобретении немецкого защитника Робина Госенса из «Аталанты». Каталонцы ищут игрока, который смог бы стать конкурентом для Жорди Альбы. 26-летний футболист готов сменить клуб и хочет перейти в команду, борющуюся за трофеи. При этом Госенсом также интересуются «Ювентус», «Интер», «Милан» и «Манчестер Сити», а бергамцы хотят за игрока сборной Германии 40 млн евро. «Барселона» в качестве альтернативы рассматривает Хосе Гайя из «Валенсии» и Анхелиньо из «Лейпцига», пишет Sport.es.
Робин Госенс
Фото: Getty Images
А еще:
- «Валенсия» объявила об уходе пятерых футболистов. Истекли контракты Элиакима Мангаля и Кевина Гамейро ушли как свободные агенты, а Ферру, Кристиан Олива и Патрик Кутроне вернутся в свои клубы из аренды.
- «Барселона» продлила контракт с Рики Пучем до 30 июня 2023 года. Каталонский клуб активировал опцию автоматического продления соглашения, сообщает Фабрицио Романо.
Германия
Вратарь «Штутгарта» Грегор Кобел подтвердил интерес дортмундской «Боруссии»: «Дортмунд» – определенно предмет обсуждения. Я изучу предложение в ближайшие несколько дней. Посмотрим». Между его агентами и «Боруссией» уже были переговоры, но трансфер зависит от будущего Бюрки, сообщает журналист Патрик Бергер.
Россия
«Рубин» хочет усилиться 22-летним вингером сборной Черногории Сеадом Хакшабановичем. На игрока «Норчепинга» поглядывают «Аталанта» и «Наполи», но именно казанцы лидируют в борьбе за футболиста, сообщает Expressen. Ранее Хакшабанович выступал в «Вест Хэме», но не провел ни одной игры в АПЛ.
Сеад Хакшабанович
Фото: Getty Images
А еще:
- Полузащитник «Урала» Артем Максименко заинтересовал «Уфу». Футболист интересует лично главного тренера уфимцев Алексея Стукалова – вместе они работали в «Велесе», сообщает «Матч ТВ».
А еще в мире:
- Станислав Крицюк объявил об уходе из португальского «Белененсеша». Его контракт с клубом истекает 30 июня.
- Нападающий итальянской «Монцы» Марио Балотелли может перейти в турецкую команду «Адана Демирспор», информирует Football Italia. В следующем сезоне клуб выступит в Суперлиге.
- Агент бывшего нападающего «Краснодара» Ари Оливер Кабрера рассказал, что игроком интересуется «Форталеза». Сам футболист хочет остаться в России, приводит слова агента Sport24.
- Защитник «Ромы» Давиде Сантон может продолжить карьеру в Турции. В итальянце заинтересован «Истанбул», который предложил трехлетний контракт, пишет журналист Николо Скира.
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