Трансферных слухов с каждым днем все больше, но некоторые клубы уже перешли к конкретике.

Англия

Эден Азар может покинуть «Реал». Бельгийский футболист хочет уйти из мадридского клуба и вернуться в «Челси». 30-летний вингер считает, что переход Килиана Мбаппе из «ПСЖ» ухудшит его положение в команде, утверждает El Chiringuito.

Трансферы «Сити» возьмет Кейна за 116 млн, «Барса» хочет Госенса. Слухи дня ВЧЕРА В 16:37

А еще:

«Ливерпуль» скоро завершит подписание Ибраимы Конате из «Лейпцига». Контракт будет действовать до июня 2026 года. Мерсисадйцы пока не приняли решение выкупе Озана Кабака – в данный момент это маловероятно, пишет Фабрицио Романо.

Ибраима Конате Фото: Getty Images

В «МЮ» расходятся мнения о том, кого надо подписывать летом. Футболисты хотят видеть полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша и продвигают этот вариант. Главный тренер макунианцев Уле-Гуннар Сульшера считает, что важнее приобрести Джейдона Санчо из «Боруссии», сообщает The Telegraph.

и продвигают этот вариант. Главный тренер макунианцев Уле-Гуннар Сульшера считает, что важнее приобрести из «Боруссии», сообщает The Telegraph. «Саутгемптон» отправил запрос в «Барселону» о доступности к переходу Жуниора Фирпо . «Милан» и «Наполи» тоже заинтересованы в игроке, сообщает ESPN.

. «Милан» и «Наполи» тоже заинтересованы в игроке, сообщает ESPN. «Лестер» начал переговоры с «Эмполи» о центральном полузащитнике Самуэле Риччи, утверждает Николо Скира.

Испания

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что нападающий Серхио Агуэро близок к переходу в «Барселону». «Может быть, сейчас я раскрою секрет. Возможно, Серхио близок к переходу в клуб моего сердца – в «Барселону». Там он будет играть с лучшим игроком всех времен – Месси. Я уверен, что ему понравится. Вероятно, с ним в составе «Барселона» будет становиться сильнее и сильнее», – приводит слова Гвардиолы BBC.

Италия

Нападающий Марио Манджукич потвердил, что не продлит контракт с «Миланом». «Я рад, что нам удалось вернуть этот великий клуб в Лигу чемпионов, которой он принадлежит. Желаю всем в клубе всего наилучшего в будущем!» — написал Манджукич в инстаграме.

Германия

«Бавария» начала переговоры с Жоржиньо Вейналдумом, который объявил об уходе из «Ливерпуля», сообщает Sky Germany.

Жоржиньо Вейналдум, «Ливерпуль» Фото: Getty Images

Франция

«Монако» объявил об уходе нападающего Стефана Йоветича. Стороны решили не продлевать контракт, который истекал по окончании сезона.

Россия

«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Милана» Хакану Чалханоглу. Российский клуб прорабатывает вариант с подписанием 27-летнего хавбека, так как Сергею Семаку нужен атакующий полузащитник, сообщает «Чемпионат».

А еще:

Защитник «Майнца» Джерри Сент-Жюст может стать игроком «Спартака». На 24-летнего голландца также претендуют «Байер», «Брюгге» и один топ-клуб из АПЛ. В «Майнце» хотят получить за игрока 15 млн евро, пишет Bild.

Джерри Сен-Жюст Фото: Getty Images

«Ганновер» объявил об уходе полузащитника Яки Бийола , права на которого принадлежат ЦСКА. Немецкий клуб не будет выкупать права на 22-летнего словенца.

, права на которого принадлежат ЦСКА. Немецкий клуб не будет выкупать права на 22-летнего словенца. Защитник «Велеса» Эрвинг Ботака подпишет контракт с «Уфой». В нем заинтересован лично главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов, сообщает Sport24.

А еще в мире:

Бывший футболист «Зенита» Эмилиано Ригони покинул «Эльче» и перешел в «Сан-Паулу». Испанский клуб сообщил, что достиг договоренности с бразильской командой о продаже игрока. Контракт Ригони с «Сан-Паулу» будет рассчитан на три года с возможностью продления еще на сезон.

покинул «Эльче» и перешел в «Сан-Паулу». Испанский клуб сообщил, что достиг договоренности с бразильской командой о продаже игрока. Контракт Ригони с «Сан-Паулу» будет рассчитан на три года с возможностью продления еще на сезон. Летом «Зальцбург» расстанется сразу с пятью футболистами: клуб покинут Патсон Дака, Энок Мвепу, Расмус Кристенсен, Андре Рамальо и Мергим Бериша.

Трансферы Камбэк Криша в «МЮ», Лаутаро в «Реале». Трансферные слухи дня ВЧЕРА В 19:08