Трансферных слухов с каждым днем все больше, но некоторые клубы уже перешли к конкретике.
Англия
Эден Азар может покинуть «Реал». Бельгийский футболист хочет уйти из мадридского клуба и вернуться в «Челси». 30-летний вингер считает, что переход Килиана Мбаппе из «ПСЖ» ухудшит его положение в команде, утверждает El Chiringuito.
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А еще:
- «Ливерпуль» скоро завершит подписание Ибраимы Конате из «Лейпцига». Контракт будет действовать до июня 2026 года. Мерсисадйцы пока не приняли решение выкупе Озана Кабака – в данный момент это маловероятно, пишет Фабрицио Романо.
Ибраима Конате
Фото: Getty Images
- В «МЮ» расходятся мнения о том, кого надо подписывать летом. Футболисты хотят видеть полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша и продвигают этот вариант. Главный тренер макунианцев Уле-Гуннар Сульшера считает, что важнее приобрести Джейдона Санчо из «Боруссии», сообщает The Telegraph.
- «Саутгемптон» отправил запрос в «Барселону» о доступности к переходу Жуниора Фирпо. «Милан» и «Наполи» тоже заинтересованы в игроке, сообщает ESPN.
- «Лестер» начал переговоры с «Эмполи» о центральном полузащитнике Самуэле Риччи, утверждает Николо Скира.
Испания
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что нападающий Серхио Агуэро близок к переходу в «Барселону». «Может быть, сейчас я раскрою секрет. Возможно, Серхио близок к переходу в клуб моего сердца – в «Барселону». Там он будет играть с лучшим игроком всех времен – Месси. Я уверен, что ему понравится. Вероятно, с ним в составе «Барселона» будет становиться сильнее и сильнее», – приводит слова Гвардиолы BBC.
Италия
Нападающий Марио Манджукич потвердил, что не продлит контракт с «Миланом». «Я рад, что нам удалось вернуть этот великий клуб в Лигу чемпионов, которой он принадлежит. Желаю всем в клубе всего наилучшего в будущем!» — написал Манджукич в инстаграме.
Германия
«Бавария» начала переговоры с Жоржиньо Вейналдумом, который объявил об уходе из «Ливерпуля», сообщает Sky Germany.
Жоржиньо Вейналдум, «Ливерпуль»
Фото: Getty Images
Франция
«Монако» объявил об уходе нападающего Стефана Йоветича. Стороны решили не продлевать контракт, который истекал по окончании сезона.
Россия
«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Милана» Хакану Чалханоглу. Российский клуб прорабатывает вариант с подписанием 27-летнего хавбека, так как Сергею Семаку нужен атакующий полузащитник, сообщает «Чемпионат».
А еще:
- Защитник «Майнца» Джерри Сент-Жюст может стать игроком «Спартака». На 24-летнего голландца также претендуют «Байер», «Брюгге» и один топ-клуб из АПЛ. В «Майнце» хотят получить за игрока 15 млн евро, пишет Bild.
Джерри Сен-Жюст
Фото: Getty Images
- «Ганновер» объявил об уходе полузащитника Яки Бийола, права на которого принадлежат ЦСКА. Немецкий клуб не будет выкупать права на 22-летнего словенца.
- Защитник «Велеса» Эрвинг Ботака подпишет контракт с «Уфой». В нем заинтересован лично главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов, сообщает Sport24.
А еще в мире:
- Бывший футболист «Зенита» Эмилиано Ригони покинул «Эльче» и перешел в «Сан-Паулу». Испанский клуб сообщил, что достиг договоренности с бразильской командой о продаже игрока. Контракт Ригони с «Сан-Паулу» будет рассчитан на три года с возможностью продления еще на сезон.
- Летом «Зальцбург» расстанется сразу с пятью футболистами: клуб покинут Патсон Дака, Энок Мвепу, Расмус Кристенсен, Андре Рамальо и Мергим Бериша.
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