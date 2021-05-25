«Севилья» начала переговоры с «Рубином» о трансфере 20-летнего грузинского футболиста Хвичи Кварацхелии. Андалусийцам придется заплатить за его переход от 15 до 20 миллионов евро.

Вингер казанского «Рубина» заинтересовал спортивного директора «Севильи» Рамона Мончи. В последнее время испанская команда очень внимательно относится к перспективным и молодым игрокам. И, похоже, это как раз случай Хвичи. Скауты «Севильи» уже наблюдали за Кварацхелией в марте, во время матча между сборными Грузии и Испании. Хвича забил на 44-й минуте и оставил о себе приятное впечатление. Все указывает на то, что руководство «Севильи» постарается подписать молодого футболиста.

Испанское издание Fichajes , сообщает, что андалусийцы уже связались с «Рубином» и начали переговоры о трансфере. Ранее в медиа обсуждалось, что интерес к игроку проявляют многие европейские клубы. Среди них «Ювентус», «Милан», «Аталанта», «Бавария» и «Аякс».

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У Кварацхелии контракт с «Рубином» до 2024 года. Отец футболиста сообщил, что Хвича покинет казанский клуб летом и не останется в России.

20-летний полузащитник сыграл в 23 матчах РПЛ, забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.

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