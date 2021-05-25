Европейские чемпионаты официально завершены, и теперь боссы клубов сосредоточат все внимание на трансферных операциях. Собрали для вас самые заметные слухи за 25 мая.

Англия

«Эвертон» и «Тоттенхэм» заинтересованы в трансфере полузащитника Уилфрида Заха. За переход придется заплатить «Кристал Пэлас» около 50 миллионов евро. Контракт Заха с лондонцами действует еще 2 года, но игрок не планирует его продлевать и хочет уйти из клуба.

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Виллиан хочет вернуться в «Челси»! Согласно Sky Sports, 32-летний бразилец находится в поисках нового вызова, и наиболее приоритетный вариант – камбэк на «Стэмфорд Бридж». Контракт Виллиана с «Арсеналом» рассчитан до лета 2023 года, но отрабатывать его до конца полузащитник, похоже, не планирует. Также сообщается, что интерес к игроку проявляет несколько европейских клубов и «Интер Майами» Дэвида Бекхэма.

«Тоттенхэм» планирует продать Деле Алли. Как пишет Football Insider, клуб выслушает предложения по 25-летнему полузащитнику сборной Англии в ближайшее время.

«Вест Хэм» опасается, что «Манчестер Юнайтед» откажется от переговоров по трансферу Джесси Лингарда. Аренда помогла полузащитнику перезапустить карьеру, и лондонский клуб очень хочет подписать с игроком сборной постоянный контракт. Но Сульшер вполне может решить, что такой Лингард нужен ему самому.

Легенда «МЮ» Гари Невилл назвал игроков, которые непременно нужны «дьяволам» для выхода на следующий уровень. Список обязательных трансферов состоит из четырех фамилий: Рафаэль Варан, Харри Кейн, Эрлинг Холанн и Джейдон Санчо.

Рафаэль Варан, «Реал» Фото: Getty Images

Испания

Жоржиньо Вейналдум заключит с каталонцами трехлетний контракт. Капитан «Барселоны» Лионель Месси и главный тренер клуба Роналд Куман дали добро на переход голландца. «Барселона» близка к подписанию еще одного свободного агента из АПЛ вслед за Серхио Агуэро – по информации журналиста Sky Sport Italia Маттео Моретто,заключит с каталонцами трехлетний контракт. Капитан «Барселоны» Лионель Месси и главный тренер клуба Роналд Куман дали добро на переход голландца. Подробности – здесь

Также «Барселона» готовится начать переговоры о новом контракте с нападающим сборной Франции Усманом Дембеле. Текущее соглашение 24-летнего футболиста истекает летом 2022 года.

Кажется, Зинедин Зидан все же покинет «Реал». Первый за 11 лет сезон без трофеев вынуждает Зизу и руководство клуба на радикальные действия. Как сообщает COPE, об уходе француза объявят на следующей неделе. Пост главного тренера мадридцев займет Массимилиано Аллегри.

Дениса Черышева, у которого остался только один сезон контракта с «Валенсией». По его словам, шансы российского полузащитника остаться в Европе – 55 на 45. Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал Eurosport.ru будущее, у которого остался только один сезон контракта с «Валенсией». По его словам, шансы российского полузащитника остаться в Европе – 55 на 45. Подробности – здесь

Дани Себальос возвращается в «Реал» – полузащитник подтвердил свой уход из «Арсенала» после истечения срока аренды в инстаграме и поблагодарил болельщиков лондонского клуба за поддержку в сложный для него год.

Италия

«Рома» хочет арендовать у «Реала» Эдена Азара. Согласно Calciomercato, если клубы договорятся о сделке, «Мадрид» продолжит выплачивать бельгийцу часть зарплаты.

«Ювентус» готов продать Аарона Рэмси. Высокая зарплата и большое количество травм – главные причины, по которым клуб хочет расстаться с 30-летним полузащитником сборной Уэльса.

Маттейс де Лигт жалеет о переходе в «Ювентус» и хочет перейти в «Барселону». Наиболее вероятный вариант для осуществления такого трансфера – обмен игроками.

Матейс де Лигт и Лаутаро Мартинес, «Ювентус» – «Интер» Фото: Getty Images

Россия

Роман Зобнин планирует перейти в один из европейских клубов – об этом Полузащитник «Спартака»планирует перейти в один из европейских клубов – об этом сообщили два инсайда , знакомых с ситуацией. Сообщается, что футболист недоволен судейством в чемпионате России, и это одна из причин, по которым он хочет попробовать себя за границей. Правда, чуть позже сам игрок опроверг эти слухи

Сразу 5 клубов АПЛ заинтересованы в покупке полузащитника сборной Чехии Алекса Крала у «Спартака». Самый активный среди которых – «Вест Хэм». Представители лондонцев уже связались с окружением Крала и обсудили возможный трансфер.

Как сообщает Sport24, 3 клуба РПЛ хотят подписать контракт с вратарем Станиславом Крицюком, который пребывает в статусе свободного агента после ухода из португальского «Белененсиша».

Германия

«Айнтрахт» объявил о том, что форвард Лука Йович возвращается в «Реал» – полугодичная аренда подошла к концу, и выкупать серба не стали. Впрочем, в Мадриде Йович тоже вряд ли останется – сообщают, что летом клуб планирует продать нападающего.

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