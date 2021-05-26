Европейские чемпионаты официально завершены, и теперь боссы клубов сосредоточат все внимание на трансферных операциях. Собрали для вас самые заметные слухи за 26 мая.

Испания

«Барселона» нацелилась на подписание 22-летнего голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, информирует Football Italia. Контракт итальянца заканчивается летом 2021 года. Каталонцы готовы предложить вратарю зарплату в 10 млн евро за сезон. Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 60 млн евро.

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El Confidencial сообщило, что «Барселона» продлила контракт с Лионелем Месси еще на 2 года. Кажется, президент каталонцев Жоан Лапорта сдержал главное предвыборное обещание. сообщило, чтопродлила контракт сеще на 2 года. Кажется, президент каталонцев Жоан Лапорта сдержал главное предвыборное обещание. Подробности – здесь

По данным Esport 3, Роналд Куман продолжит работу с «блауграной», только если клуб не договорится с другими кандидатами. Жоан Лапорта четко дал понять голландскому специалисту, что ведет переговоры с другими тренерами.

«Атлетико» ведет переговоры о трансфере Пауло Дибалы, сообщает Cadena SER. «Юве» не против отпустить 27-летнего аргентинца, так как не хочет платить ему зарплату в 7 млн евро в год. Также возможен вариант с обменом Дибалы на Анхеля Корреа. Мадридский клуб готов обменяться на Альваро Морату или Родриго Бентанкура, но этот вариант не устраивает уже «Ювентус».

Пауло Дибала, «Ювентус» Фото: Getty Images

Президент «Атлетико» опроверг слухи об обмене форварда Жоау Феликса на Антуана Гризманна из «Барселоны», информирует As. Ранее говорилось, что речь идет об обмене без доплаты с какой-либо стороны.

Главный тренер «Хетафе» Пепе Бардолас покинул клуб. Президент «Хетафе» Анхель Торрес поблагодарил 57-летнего специалиста за проделанную работу, сообщает Twitter испанской команды. Ожидается, что Бардолас возглавит «Валенсию» в следующем сезоне.

Англия

По данным El Chiringuito, Рафаэль Варан с большой долей вероятности покинет «Реал Мадрид» перейдет в «Манчестер Юнайтед». Игрок не заинтересован в продлении контракта с «бланкос». Его трансферная стоимость составляет 70 млн. евро.

Руководство «Манчестер Сити» заинтересовано в подписании Харри Кейна. Переход нападающего «Тоттенхэма» может обойтись «горожанам» в 116 млн евро, написал журналист Ян Чизман в своём твиттере.

«Ливерпуль» и Ибраима Конате подпишут 5-летний контракт после молодежного Евро. Защитник «Лейпцига» уже даже прошел медосмотр в новой команде. ESPN сообщил, что сумма трансфера составит 40 млн. евро.

По данным Terricon, «Лестер» близок к заключению контракта с 22-летним полузащитником французского «Лилля» Бубакари Сумаре. По словам источника, ориентировочная сумма трансфера может составить 18 миллионов фунтов стерлингов.

Италия

Криштиану Роналду покинет итальянский «Ювентус», сообщает Football Italia. Об этом будет объявлено в ближайшее время. По слухам, португальского нападающего ждут в «Спортинге», а президент команды даже заявил, что Криштиану обязательно вернется в свой первый клуб.

Криштиану Роналду, «Ювентус» Фото: Getty Images

Фланговый защитник «Наполи» Эльсеид Хюсай может продолжить карьеру в «Милане». Об этом информирует издание La Repubblica. У Хюсая истекает срок действия трудового договора с «Наполи». Грядущим летом албанец становится свободным агентом.

Стало известно, кто сменить Антонио Конте на посту главного тренера «Интера». Миланский клуб может возглавить Симоне Индзаги, сообщает TMW. Его контракт с «Лацио» истекает в конце июня, и Симоне готовится к переговорам с президентом клуба Клаудио Лотито.

Россия

Московский «Спартак» заинтересован в приобретении 24-летнего аргентинского футболиста «Фейеноорда» Маркоса Сенеси. Об этом сообщает TMW. Нидерландский клуб планирует заработать на продаже защитника 15 миллионов евро. По информации Sky Sports, «Вест Хэм» хочет увезти из Москвы Алекса Крала.

Армейцы собираются усилиться этим летом. Турецкие СМИ пишут, что в ЦСКА может оказаться сербский полузащитник «Бешикташа» Адем Ляйич. Красно-синие предложили за 29-летнего игрока 5 млн евро, «Бешикташ» планирует выручить 7-10 млн.

Германия

«Бавария» не позволит второму голкиперу команды Александеру Нюбелю покинуть клуб на правах аренды в следующем сезоне, сообщает FCBInside. Нюбель, который присоединился к «Мюнхену» на правах свободного агента прошлым летом, сыграл за клуб всего четыре раза.

Дортмундская «Боруссия» нацелилась на центрального защитника «Майнца» Йерри Сент-Юста. По информации источника, стоимость игрока оценивается в 15 миллионов евро.

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