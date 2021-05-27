Европейские чемпионаты официально завершены, и теперь боссы клубов сосредоточат все внимание на трансферных операциях. Собрали для вас самые заметные слухи за 27 мая.

Англия

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может вернуться в МЮ. «Дьяволы» думают над тем, чтобы организовать обмен полузащитника Поля Погба на 36-летнего португальца.

Трансферы Месси остается в «Барсе», «Шпоры» ломят цену за Кейна. Слухи дня ВЧЕРА В 20:07

Маурисио Почеттино может вернуться в «Тоттенхэм». По информации The Athletic, лондонский клуб ведет переговоры с аргентинским специалистом. Тренера привлекает идея о возможном возвращении.

«Ливерпуль» намерен усилить свой состав хавбеком «Лестера» Юри Тилемансом. Как сообщает Nieuwsblad, мерсисайдцы рассматривают 24-летнего бельгийца в качестве замены Джорджиньо Вайналдуму, который покинет команду на правах свободного агента.

Свободным агентом Омар Ричардс переходит в «Баварию» из «Рединга», заявила пресс-служба английского клуба. Контракт защитника рассчитан до 30 июня 2025 года.

Лондонский «Челси» заинтересован в покупке голкипера «Милана»Джанлуиджи Доннаруммы. Об этом сообщает издание 90min. По информации источника, представители клуба уже ведут переговоры с агентом футболиста.

Испания

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта намерен вернуть на пост главного тренера команды наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу. Как сообщает AS, функционер намерен связаться со специалистом после финала Лиги чемпионов.

Журналист Маттео Морето из Sky Sport Italia анонсировал переход Жоржиньо Вейналдума в «Барселону». По его информации, зарплата голландца будет меньше той, которую он сейчас получает в «Ливерпуле».

Жоржиньо Вейналдум, «Ливерпуль» Фото: Getty Images

Бывший главный тренер «Хетафе» Хосе Бордалас возглавил «Валенсию», официально сообщает пресс-служба клуба. Наставник и клуб подписали соглашение сроком на два года.

«Кадис» подписал экс-футболиста «Тамбова» и «Урала» Вараздата Арояна. Последним клубом капитана сборной Армении была казахстанская «Астана». Контракт с 28-летним защитником рассчитан на 2 сезона.

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино является главной целью «Реала» после ухода из мадридского клуба Зинедина Зидана. Об этом сообщает Goal.

«Осасуна» на официальном сайте объявила о подписании контракта с нападающим Энрике Гарсией. Соглашение рассчитано до лета 2023 года.

Италия

Calciomercato сообщает, что «Милан» объявит о переходе Ольвье Жиру после финала Лиги Чемпионов. По сведениям источника, 34-летний француз перейдет в миланский клуб из «Челси» в качестве свободного агента, а его контракт будет рассчитан на два года с зарплатой в 4 млн евро в год.



Главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло может возглавить «Сассуоло», пишет итальянский журналист Николо Скира. Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали очень заинтересован в назначении Пирло.



Официально объявлено, что Майк Меньян перешёл в «Милан» из «Лилля». Сумма трансфера – 13 млн евро. Контракт подписан до 30 июня 2026 года.

Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака может продолжить карьеру в «Роме». Швейцарец – цель номер один для Жозе Моуринью в летнее трансферное окно. Римский клуб уже начал переговоры с агентом футболиста, сообщает Фабрицио Романо.

Латераль «Интера» Ашраф Хакими нарасхват: серьезный интерес к игроку проявляет «ПСЖ», а взамен хочет предложить миланцам 30 миллионов евро и Леандро Паредеса. Также купить Ашрафа подумывает «Бавария», пишет As со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Ашраф Хакими Фото: Getty Images

Россия

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков может стать игроком «Нижнего Новгорода». По данным Eurostavka, дебютант РПЛ предлагает 34-летнему хавбеку более выгодные условия, чем подмосковный клуб.

Пресс-атташе «Севильи» Хесус Гомес опроверг информацию о том, что клуб ведет переговоры с Хвичей Кварацхелией. «25 мая у меня была встреча с президентом клуба. Он сказал, что пока не решено, какие позиции состава нужно усилить. Поэтому никаких переговоров «Севилья» по Кварацхелии не ведет», – сообщил Гомес Metaratings.ru.

«Локомотив» заключил долгосрочный контракт с фланговым защитником Александром Сильяновым. Новое соглашение «железнодорожников» с защитником молодежной сборной России рассчитано на пять лет, информирует официальный сайт московского клуба.

Франция

Нападающий «Наполи» Адам Унас может перейти в «Лилль», сообщает Le 10 Sport. Сообщается, что французский клуб возобновил переговоры по игроку. При этом ранее говорилось, что «Арсенал» предложил ему лучшие условия.

«Марсель» начал переговоры с «Арсеналом» по трансферу полузащитника Маттео Гендузи. По данным Terrikon, переговоры уже начались, и лондонцы настаивают на продаже игрока без сезона аренды.

Германия

Как сообщает AS, Вратарь «Штутгарта» Грегор Кобель в ближайшее время может стать игроком дортмундской «Боруссии». Соглашение будет подписано до лета 2026 года. Кобель должен стать новым основным вратарем «Боруссии».

«Байер» может отпустить центрального защитника Эдмонда Тапсобу в «Арсенал». Согласно Kicker, леверкузенцы хотят включить в сделку по 22-летнему игроку защитника «канониров» Вильяма Салиба. Стоимость 20-летнего француза составляет порядка 30 миллионов евро, а значит «Арсеналу» придется доплатить за Тапсобу еще 20-25 млн. евро.

Трансферы Азар в «Роме», за Кралом охотятся 5 клубов АПЛ. Слухи дня ВЧЕРА В 20:20