Защитник «Лейпцига» Ибраима Конате стал игроком «Ливерпуля».
О трансфере 22-летнего французского футболиста официально сообщила пресс-служба мерсисайдского клуба. Долгосрочный контракт вступит в силу 1 июля.
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Ранее неофициально сообщалось, что «Ливерпуль» заплатит за Конате 41 миллион евро – сумму отступных, прописанную в его соглашении с «Лейпцигом».
- Конате выступал за немецкий клуб с 2017 года.
- В Бундеслиге-2020/21 он провел 14 матчей и забил один мяч.
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