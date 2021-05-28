Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью предложил нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду перейти в его клуб.
Жозе связался с Роналду на фоне слухов о его уходе из «Юве» и озвучил вариант с трансфером в «Рому» – об этом сообщает SportMediaset со ссылкой на La Stampa. Источник утверждает, что 36-летний Роналду может остаться в Италии из-за выгодного налогообложения.
- Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года, его контракт действителен до лета 2022-го.
- «Юве» финишировал в Серии А-2020/21 четвертым и пробился в Лигу чемпионов, «Рома» стала седьмой и не попала в еврокубки.
Чемпионат Португалии
Насмешки, операция на сердце. Каким был Роналду в «Спортинге»
Чемпионат Англии
«МЮ» хочет обменять Погба на Роналду
Чемпионат Италии
Роналду: «Достиг цели в «Ювентусе» и доволен сезоном»