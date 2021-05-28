Австрийский защитник Давид Алаба стал игроком мадридского «Реала».
О трансфере 28-летнего футболиста сообщается на официальном сайте клуба. Контракт рассчитан на пять лет.
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- Алаба достался «Реалу» свободным агентом. Ранее он провел 12 лет в «Баварии».
- По неофициальным сообщениям медиа, зарплата игрока в «Мадриде» составит 12 миллионов евро в год после уплаты налогов.
- В составе «Баварии» Алаба завоевал 28 титулов.
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