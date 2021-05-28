Европейские чемпионаты завершены, Евро еще не начался – значит, в футболе наступила самая горячая пора трансферов. Eurosport.ru собрал официальные переходы и самые заметные слухи за 28 мая.

Англия

Французский защитник Ибраима Конате перешел из «Лейпцига» в «Ливерпуль». Долгосрочный контракт вступит в силу 1 июля. Ранее неофициально сообщалось, что «Ливерпуль» заплатит за Конате 41 миллион евро – сумму отступных, прописанную в его соглашении с «Лейпцигом».

Трансферы Алаба стал игроком «Реала» после 12 лет в «Баварии» 3 ЧАСА НАЗАД

The Guardian опубликовал список пожеланий Уле-Гуннара Сульшера – он хочет приобрести для «Манчестер Юнайтед» Пау Торреса («Вильярреал»), Деклана Райса («Вест Хэм»), Джейдона Санчо («Боруссия» Дортмунд) и Харри Кейна («Тоттенхэм»).

«Брайтон» близок к покупке вратаря «Аякса» Кьелла Схерпена, рост которого – 2 метра 1 сантиметр. О возможном трансфере долговязого голкипера сообщили нидерландские медиа.

По информации Het Laatste Nieuws, бельгийский нападающий «Интера» Ромелу Лукаку снова может оказаться в «Челси». Лондонцы уже провели переговоры с агентами игрока и готовы продать нескольких футболистов, чтобы заполучить его.

The Sun утверждает, что после неудачи в финале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» хочет обменять Давида де Хеа на Яна Облака из «Атлетико».

Испания

Защитник Давид Алаба официально перешел в «Реал» на правах свободного агента, проведя 12 предыдущих сезонов в «Баварии». Контракт рассчитан на пять лет.

Руководство «Барселоны» предложило Лионелю Месси продлить контракт на 10 лет. По условиям соглашения, последние пять лет Месси будет занимать одну из должностей в структуре «Барсы». Первые два года Месси проведет в «Барселоне», затем три года будет играть и исполнять роль посла сине-гранатовых в MLS, а потом вернется в Испанию. Об этом сообщает Catalunya Radio.

Продолжается сага с полузащитником Филиппе Коутиньо – Фабрицио Романо сообщает, что «Барса» готова продать 28-летнего бразильца. Среди потенциальных покупателей – лондонский «Арсенал».

Защитник «Севильи» Кунде сообщил, что летом может покинуть клуб – но без подробностей. «Возможно, мне придется сменить команду, но на данный момент ничего не решено», – цитирует футболиста Mundo Deportivo.

Италия

В Серии А день ознаменовался тренерской рокировкой в «Ювентусе»: сперва туринцы объявили об отставке Андреа Пирло, а затем назначили Массимилиано Аллегри, который руководил командой с 2014-го по 2019-й. О сроке контракта пока неизвестно, зарплата по данным La Gazzetta dello Sport составит 9-10 млн евро в год.

Массимилиано Аллегри Фото: Getty Images

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью предложил нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду перейти в его клуб. Жозе связался с Роналду на фоне слухов о его уходе из «Юве» и озвучил вариант с трансфером в «Рому» – об этом сообщает SportMediaset со ссылкой на La Stampa. Также Моуринью хочет видеть в «Роме» Жерома Боатенга, чей контракт с «Баварией» истекает летом.

Защитник Алессандро Бастони продлил контракт с «Интером». Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.

Вратарь «Интера» Даниэле Паделли перешел в «Удинезе». Контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года.

«Аталанта» может продать полузащитника Йосипа Иличича. Sportmediaset пишет, что футболистом интересуются «Лацио» и «Милан», установленная стоимость – 10 миллионов евро.

Нападающий «Шанхай СИПГ» Марко Арнаутович может оказаться в «Болонье». Журналист Николо Скира утверждает, что он подпишет двухлетний контракт, а после 2023 года уйдет в «Монреаль» из MLS – второй клуб владельца «Болоньи» Джоуи Сапуто.

Россия

Московский «Локомотив» объявил о переходе полузащитника Максима Мухина в ЦСКА. Футболист подписал контракт на 5 лет. Ранее появилась информация, что ЦСКА заплатит за Мухина 15 млн рублей и будет платить ему 4,5 млн рублей в месяц.

Максим Мухин, «Локомотив» Фото: Getty Images

«Зенит» интересуется вратарем «Рубина» Юрием Дюпиным – сообщает «Бизнес Online». Главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак лично разговаривал с голкипером.

Нападающий «Монпелье» Гаэтан Лаборд намекнул, что не прочь перебраться в «Зенит». «Зенит» – чемпион России, регулярно выступает в Лиге чемпионов. Это великий клуб со стабильными результатами. Лига чемпионов, борьба за титул в каждом сезоне — у «Зенита» есть прекрасные аргументы. Впрочем, я могу остаться и во Франции, – заявил футболист.

Словенский защитник «Сочи» Миха Мевля контактирует с турецкими клубами, но не имеет ничего против продолжения карьеры в России. Из российских клубов общаемся со всеми, но ждем чего-то более конкретного. «Он бы и в «Сочи» остался, но они пока в очередной раз взяли паузу. Сделали предложение, а потом, видимо, испугались его. Думаю, они еще рассчитывают побороться за Миху. Но пока они делают предложение и куда-то исчезают», – рассказал агент футболиста Евгений Новиков в интервью «СЭ».

«Спартак» начинает трансферную кампанию под нового главного тренера Руя Виторию и смотрит на португальский рынок. Появились слухи об интересе «красно-белых» к полузащитнику «Бенфики» Габриэлу.

Германия

«Бавария» сохранит нападающего Эрик-Максима Шупо-Мотинга. По данным AZ, мюнхенцы продлят контракт с футболистом на два года.

Трансферы Моуринью предложил Роналду перейти в «Рому» (La Stampa) 4 ЧАСА НАЗАД