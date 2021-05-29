Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду снова попал в сферу интересов «ПСЖ».
36-летний Роналду может заменить в парижском клубе Килиана Мбаппе, чей контракт истекает летом 2022 года, как и соглашение португальца с «Ювентусом». Мбаппе до сих пор не договорился о продлении, а Роналду, согласно слухам, хочет покинуть Турин. О возможной сделке сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Также утверждается, что в сделку может быть включен нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди, которым интересовался «Юве». Однако официальных переговоров пока не было.
Трансферы
Моуринью предложил Роналду перейти в «Рому» (La Stampa)
- Помимо «ПСЖ», инсайды связывают Криштиану с возвращением в «Манчестер Юнайтед» или «Спортинг».
- Килианом активно интересуется «Реал».
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