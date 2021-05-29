Трансферные слухи с каждым днем все горячее – среди них проскакивают и состоявшиеся сделки. Некоторые из потенциальных переходов поражают воображение.

Англия

Рахим Стерлинг может уйти из «Сити» и стать игроком «Арсенала». Футболист проиграл конкуренцию Филу Фодену, и потому хочет уйти. Лондонцы также интересуются Риядом Марезом, а «горожане» не против продать алжирца. Воспрепятствовать трансферам могут финансовые возможности «Арсенала» и тот факт, что клуб остался без еврокубков в новом сезоне, сообщает Daily Mail.

Трансферы Роналду может заменить Мбаппе в «ПСЖ» (Gazzetta dello Sport) 9 ЧАСОВ НАЗАД

А еще:

«Манчестер Юнайтед» продолжает переговоры с представителями Джейдона Санчо . Личные условия уже согласованы, поскольку «МЮ» пытались подписать его прошлым летом. Окружение Санчо ожидает, что он уйдет. «Боруссия» хочет около 90 млн евро, пишет Sport1.

. Личные условия уже согласованы, поскольку «МЮ» пытались подписать его прошлым летом. Окружение Санчо ожидает, что он уйдет. «Боруссия» хочет около 90 млн евро, пишет Sport1. «Арсенал» хочет избавиться от Маттео Гендузи, Гранита Джаки и Лукаса Торрейры. На француза претендует «Марсель», на швейцарца – «Рома», сообщает журналист Фабрицио Романо в твиттере.

Испания

«Атлетико» начал переговоры о подписании контракта с Родриго де Паулем из «Удинезе». Мадридцы предложили 20 млн евро плюс нескольких игроков, включая защитника Неуэна Переса. «Удинезе» хочет около 40 млн евро, сообщает Фабрицио Романо.

А еще:

Защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия подтвердил, что станет игроком «Барселоны». «Я думал о своем будущем, о том, что будет для меня лучше. Думаю, это смелое решение. Я уверен, что это верный шаг», – приводит слова Гарсии L’Esportiu.

подтвердил, что станет игроком «Барселоны». «Я думал о своем будущем, о том, что будет для меня лучше. Думаю, это смелое решение. Я уверен, что это верный шаг», – приводит слова Гарсии L’Esportiu. Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин, вероятно, продолжит карьеру в чемпионате Испании. 26-летним футболистом заинтересовался «Бетис», сообщает ABC.

Германия

«Майнц» продлил аренду 27-летнего полузащитника Доминика Кора из «Айнтрахта» еще на год, сообщается на официальном сайте.

Италия

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич может вернуться в «Ювентус». Массимилиано Аллегри вновь встал у руля туринского клуба и выразил личную заинтересованность в камбэке боснийца, сообщает La Gazzetta dello Sport.

А еще:

Экс-защитник мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг ведет переговоры с «Лацио», сообщает Football Italia. 32-летний игрок стал свободным агентом после того, как его контракт с немецким клубом истек.

ведет переговоры с «Лацио», сообщает Football Italia. 32-летний игрок стал свободным агентом после того, как его контракт с немецким клубом истек. Защитник «Наполи» Никола Максимович близок к переходу в «Лацио». Контракт сербского футболиста истекает летом и продлен не будет, чем хотят воспользоваться в «Лацио». Сам Максимович готов к трансферу, но просит зарплату в 2,5 млн евро и контракт до 2025 года, сообщает Джанлука ди Марцио.

Франция

Криштиану Роналду интересен «Пари Сен-Жермен». В португальце видят замену Килиану Мбаппе, который до сих пор не продлил контракт с парижанами. В сделку также могут включить Мауро Икарди, которым уже интересовались в Турине, пишет Gazzetta dello Sport.

Килиан Мбаппе и Криштиану Роналду во время матча Франция – Португалия Фото: Getty Images

А еще:

«ПСЖ» следит за Джанлуиджи Доннаруммой , так как голкипер парижан Кейлор Навас получил серьезную травму. У костариканца диагностирован вывих плеча, он пропустит в лучшем случае месяц, поэтому его повреждение заставило клуб задуматься о замене, сообщает RMC Sport.

, так как голкипер парижан Кейлор Навас получил серьезную травму. У костариканца диагностирован вывих плеча, он пропустит в лучшем случае месяц, поэтому его повреждение заставило клуб задуматься о замене, сообщает RMC Sport. А еще парижане пытаются приобрести у «Интера» Ашрафа Хакими. Руководство «ПСЖ» предложило 22-летнему марокканцу контракт до 2026 года с зарплатой 8 млн евро. «Нерадзурри» хотят за Хакими не менее 70 млн евро, сообщает журналист Николо Скира в твиттере.

Россия

Нападающий «Аякса» Лассина Траоре может продолжить карьеру в «Локомотиве». На 20-летнего футболиста из Буркина-Фасо также претендует «Аталанта», сумма трансфера оценивается в 10 миллионов евро, сообщает Voetbalzone.nl со ссылкой на De Telegraaf. По словам агента игрока Раду Бордеяну, он предложил Траоре нескольким клубам из РПЛ. «Хотя у него есть предложение от дортмундской «Боруссии», если российские клубы по финансовым условиям дадут больше, он, конечно, выберет Россию. Это не алчность, а наше сегодняшнее реальное положение», – приводит слова агента «ВсеПроСпорт».

А еще:

Нападающий «Боавишты» Альберт Элис попал в сферу интересов «Локомотива» и «Спартака», утверждает Record. Агент футболиста Хосе Луис Родригес отметил, что интерес от этих клубов действительно есть, но конкретных предложений пока не поступало. «Сумма отступных в контракте Элиса – 10 млн евро. Сам Альберт не против переехать в Россию», – приводит слова Родригеса Sport24.

попал в сферу интересов «Локомотива» и «Спартака», утверждает Record. Агент футболиста Хосе Луис Родригес отметил, что интерес от этих клубов действительно есть, но конкретных предложений пока не поступало. «Сумма отступных в контракте Элиса – 10 млн евро. Сам Альберт не против переехать в Россию», – приводит слова Родригеса Sport24. «Динамо» предложило за 27-летнего полузащитника «Црвены Звезды» Мирко Иванича 4,5 млн евро. Сербы отклонили предложение, но готовы к нему вернуться, если не выйдут в групповой этап Лиги чемпионов, сообщает Mozzart Sport.

4,5 млн евро. Сербы отклонили предложение, но готовы к нему вернуться, если не выйдут в групповой этап Лиги чемпионов, сообщает Mozzart Sport. Главный претендент на нападающего «Чертаново» Сергея Пиняева – «Локомотив». Так считает Нобель Арустамян. «Московский клуб очень хочет приобрести Сергея и уже далеко продвинулся в переговорах. Учитывая, что «Локо» срочно нужны новые игроки и как прогрессируют при Марко Николиче молодые, многого ожидают и от 16-летнего Пиняева. Хотя, возможно, «Локо» сперва отдаст Пиняева на год в аренду. Но, по моим данным, в команду РПЛ, а не ФНЛ. И с условием, что он будет играть регулярно в высшем российском дивизионе в столь юном возрасте», – написал Арустамян в телеграм-канале.

– «Локомотив». Так считает Нобель Арустамян. «Московский клуб очень хочет приобрести Сергея и уже далеко продвинулся в переговорах. Учитывая, что «Локо» срочно нужны новые игроки и как прогрессируют при Марко Николиче молодые, многого ожидают и от 16-летнего Пиняева. Хотя, возможно, «Локо» сперва отдаст Пиняева на год в аренду. Но, по моим данным, в команду РПЛ, а не ФНЛ. И с условием, что он будет играть регулярно в высшем российском дивизионе в столь юном возрасте», – написал Арустамян в телеграм-канале. «Ростов» выкупил права на гамбийца Али Соу у софийского ЦСКА, рассказал Sport24 агент форварда Луиджи Соррентино.

у софийского ЦСКА, рассказал Sport24 агент форварда Луиджи Соррентино. Бывший вратарь «Спартака» Антон Митрюшкин может стать игроком «Нижнего Новгорода». Клуб-дебютант РПЛ вызовет 25-летнего экс-вратаря «Фортуны» на первый сбор 16 июня, сообщает «Матч ТВ».

А еще в мире:

«Шахтер» договаривается с «Бенфикой» о переходе полузащитника Педриньо Делмино . Донецкому и лиссабонскому клубам осталось уладить детали сделки. Стоимость трансфера оценивается в 35-40 млн евро, сообщает iG.

. Донецкому и лиссабонскому клубам осталось уладить детали сделки. Стоимость трансфера оценивается в 35-40 млн евро, сообщает iG. «Спортинг» выкупил у «Интера» права на полузащитника Жоау Мариу , сообщает официальный сайт клуба. По информации журналиста Педру Алмейды, сумма трансфера составила 8 млн евро.

, сообщает официальный сайт клуба. По информации журналиста Педру Алмейды, сумма трансфера составила 8 млн евро. «Сивасспор» связался с 32-летним нападающим Троем Дини, у которого закончился контракт с «Уотфордом», утверждает Tumspor.

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