Трансферные слухи с каждым днем все горячее – среди них проскакивают и состоявшиеся сделки. Некоторые из потенциальных переходов поражают воображение.
Англия
Рахим Стерлинг может уйти из «Сити» и стать игроком «Арсенала». Футболист проиграл конкуренцию Филу Фодену, и потому хочет уйти. Лондонцы также интересуются Риядом Марезом, а «горожане» не против продать алжирца. Воспрепятствовать трансферам могут финансовые возможности «Арсенала» и тот факт, что клуб остался без еврокубков в новом сезоне, сообщает Daily Mail.
Трансферы
Роналду может заменить Мбаппе в «ПСЖ» (Gazzetta dello Sport)
А еще:
- «Манчестер Юнайтед» продолжает переговоры с представителями Джейдона Санчо. Личные условия уже согласованы, поскольку «МЮ» пытались подписать его прошлым летом. Окружение Санчо ожидает, что он уйдет. «Боруссия» хочет около 90 млн евро, пишет Sport1.
- «Арсенал» хочет избавиться от Маттео Гендузи, Гранита Джаки и Лукаса Торрейры. На француза претендует «Марсель», на швейцарца – «Рома», сообщает журналист Фабрицио Романо в твиттере.
Испания
«Атлетико» начал переговоры о подписании контракта с Родриго де Паулем из «Удинезе». Мадридцы предложили 20 млн евро плюс нескольких игроков, включая защитника Неуэна Переса. «Удинезе» хочет около 40 млн евро, сообщает Фабрицио Романо.
А еще:
- Защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия подтвердил, что станет игроком «Барселоны». «Я думал о своем будущем, о том, что будет для меня лучше. Думаю, это смелое решение. Я уверен, что это верный шаг», – приводит слова Гарсии L’Esportiu.
- Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин, вероятно, продолжит карьеру в чемпионате Испании. 26-летним футболистом заинтересовался «Бетис», сообщает ABC.
Германия
«Майнц» продлил аренду 27-летнего полузащитника Доминика Кора из «Айнтрахта» еще на год, сообщается на официальном сайте.
Италия
Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич может вернуться в «Ювентус». Массимилиано Аллегри вновь встал у руля туринского клуба и выразил личную заинтересованность в камбэке боснийца, сообщает La Gazzetta dello Sport.
А еще:
- Экс-защитник мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг ведет переговоры с «Лацио», сообщает Football Italia. 32-летний игрок стал свободным агентом после того, как его контракт с немецким клубом истек.
- Защитник «Наполи» Никола Максимович близок к переходу в «Лацио». Контракт сербского футболиста истекает летом и продлен не будет, чем хотят воспользоваться в «Лацио». Сам Максимович готов к трансферу, но просит зарплату в 2,5 млн евро и контракт до 2025 года, сообщает Джанлука ди Марцио.
Франция
Криштиану Роналду интересен «Пари Сен-Жермен». В португальце видят замену Килиану Мбаппе, который до сих пор не продлил контракт с парижанами. В сделку также могут включить Мауро Икарди, которым уже интересовались в Турине, пишет Gazzetta dello Sport.
Килиан Мбаппе и Криштиану Роналду во время матча Франция – Португалия
Фото: Getty Images
А еще:
- «ПСЖ» следит за Джанлуиджи Доннаруммой, так как голкипер парижан Кейлор Навас получил серьезную травму. У костариканца диагностирован вывих плеча, он пропустит в лучшем случае месяц, поэтому его повреждение заставило клуб задуматься о замене, сообщает RMC Sport.
- А еще парижане пытаются приобрести у «Интера» Ашрафа Хакими. Руководство «ПСЖ» предложило 22-летнему марокканцу контракт до 2026 года с зарплатой 8 млн евро. «Нерадзурри» хотят за Хакими не менее 70 млн евро, сообщает журналист Николо Скира в твиттере.
Россия
Нападающий «Аякса» Лассина Траоре может продолжить карьеру в «Локомотиве». На 20-летнего футболиста из Буркина-Фасо также претендует «Аталанта», сумма трансфера оценивается в 10 миллионов евро, сообщает Voetbalzone.nl со ссылкой на De Telegraaf. По словам агента игрока Раду Бордеяну, он предложил Траоре нескольким клубам из РПЛ. «Хотя у него есть предложение от дортмундской «Боруссии», если российские клубы по финансовым условиям дадут больше, он, конечно, выберет Россию. Это не алчность, а наше сегодняшнее реальное положение», – приводит слова агента «ВсеПроСпорт».
А еще:
- Нападающий «Боавишты» Альберт Элис попал в сферу интересов «Локомотива» и «Спартака», утверждает Record. Агент футболиста Хосе Луис Родригес отметил, что интерес от этих клубов действительно есть, но конкретных предложений пока не поступало. «Сумма отступных в контракте Элиса – 10 млн евро. Сам Альберт не против переехать в Россию», – приводит слова Родригеса Sport24.
- «Динамо» предложило за 27-летнего полузащитника «Црвены Звезды» Мирко Иванича 4,5 млн евро. Сербы отклонили предложение, но готовы к нему вернуться, если не выйдут в групповой этап Лиги чемпионов, сообщает Mozzart Sport.
- Главный претендент на нападающего «Чертаново» Сергея Пиняева – «Локомотив». Так считает Нобель Арустамян. «Московский клуб очень хочет приобрести Сергея и уже далеко продвинулся в переговорах. Учитывая, что «Локо» срочно нужны новые игроки и как прогрессируют при Марко Николиче молодые, многого ожидают и от 16-летнего Пиняева. Хотя, возможно, «Локо» сперва отдаст Пиняева на год в аренду. Но, по моим данным, в команду РПЛ, а не ФНЛ. И с условием, что он будет играть регулярно в высшем российском дивизионе в столь юном возрасте», – написал Арустамян в телеграм-канале.
- «Ростов» выкупил права на гамбийца Али Соу у софийского ЦСКА, рассказал Sport24 агент форварда Луиджи Соррентино.
- Бывший вратарь «Спартака» Антон Митрюшкин может стать игроком «Нижнего Новгорода». Клуб-дебютант РПЛ вызовет 25-летнего экс-вратаря «Фортуны» на первый сбор 16 июня, сообщает «Матч ТВ».
А еще в мире:
- «Шахтер» договаривается с «Бенфикой» о переходе полузащитника Педриньо Делмино. Донецкому и лиссабонскому клубам осталось уладить детали сделки. Стоимость трансфера оценивается в 35-40 млн евро, сообщает iG.
- «Спортинг» выкупил у «Интера» права на полузащитника Жоау Мариу, сообщает официальный сайт клуба. По информации журналиста Педру Алмейды, сумма трансфера составила 8 млн евро.
- «Сивасспор» связался с 32-летним нападающим Троем Дини, у которого закончился контракт с «Уотфордом», утверждает Tumspor.
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