Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, заявила, что футболист остается в туринском клубе.
– Криштиану остается в «Ювентусе» или уходит? – спросили у Джорджины, когда она шла по улице.
– Он остается, – был ответ.
Трансферы
Роналду может заменить Мбаппе в «ПСЖ» (Gazzetta dello Sport)
- Контракт 36-летнего Роналду с «Ювентусом» истекает летом 2022 года. Он переехал в Серию А из «Реала» в 2018-м.
- Инсайды журналистов связывают Криштиану с возвращениями в «Манчестер Юнайтед» или «Спортинг», а также переходом в «ПСЖ».
Трансферы
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