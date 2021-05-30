Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, заявила, что футболист остается в туринском клубе.

– Криштиану остается в «Ювентусе» или уходит? – спросили у Джорджины, когда она шла по улице.

– Он остается, – был ответ.

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Контракт 36-летнего Роналду с «Ювентусом» истекает летом 2022 года. Он переехал в Серию А из «Реала» в 2018-м.

Инсайды журналистов связывают Криштиану с возвращениями в «Манчестер Юнайтед» или «Спортинг», а также переходом в «ПСЖ».

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