Европейский клубный сезон официально завершен, и теперь боссы сосредоточат все внимание на трансферных операциях. Собрали для вас самые заметные слухи за 30 мая.

Англия

«Челси» начнет переговоры о продлении контракта с главным тренером команды Томасом Тухелем. Ожидается, что лондонцы предложат специалисту долгосрочный контракт до 2023 года с функцией автоматического продления на год, сообщает Фабрицио Романо.

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«Тоттенхэм» заинтересован в подписании нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса, сообщает The Daily Star. «Горожане» оценивают футболиста примерно в 82 млн евро. Лондонцы клуб будут не против, если «Сити» включит бразильца в сделку по трансферу Харри Кейна.

Габи Жезус Фото: Eurosport

«Лестер» принял решение не выкупать защитника Дженгиза Ундера у «Ромы». 23-летний турок вернется в римский клуб, где дальнейшее решение о его будущем примет новый главный тренер Жозе Моуринью, пишет в твиттере журналист Николо Скира.

Испания

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта готовит глобальную перестройку команды, сообщает AS. Команду могут покинуть Жорди Альба, Серхио Бускетс, Серхи Роберто, Антуан Гризманн, Филиппе Коутиньо и Усман Дембеле. По информации источника, Альба, вероятно, отправится в мадридский «Атлетико». Бускетс – в мюнхенскую «Баварию». Гризманн – в «ПСЖ». Коутинью может вернуться в «Ливерпуль». Дембеле, скорее всего, перейдет в один из клубов АПЛ. Серхи Роберто окажется во Франции.

А еще:

Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро прошел медицинское обследование перед трансфером в «Барселону». Стороны уже согласовали все детали контракта – он будет рассчитан до лета 2023 года, сообщает журналист Фабрицио Романо.

прошел медицинское обследование перед трансфером в Стороны уже согласовали все детали контракта – он будет рассчитан до лета 2023 года, сообщает журналист Фабрицио Романо. Главная цель «Барсы» на позицию центрального защитника – Маттейс де Лигт из «Ювентуса». Сделка по нему кажется практически невозможной, так как туринцы захотят слишком большую сумму за игрока. Помимо де Лигта, «Барсу» привлекает защитник «Вильярреала» Пау Торрес.

Пау Торрес Фото: Getty Images

Марсело ждут в «Фенербахче». Этим летом турецкий клуб намерен усилить позицию левого защитника, а «Реал» будет готов отпустить бразильца, который неуверенно играет в последних сезонах, информирует Mundo Deportivo.

Италия

Погба снова сватают обратно в «Ювентус» – и уже в наступающее трансферное окно. Как сообщает Calciomercato, в возвращении француза лично заинтересован новый главный тренер Массимилиано Аллегри.

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По данным Джанлуки ди Марцио, «Парма» каждый день пытается убедить Буффона вернуться в клуб. Контракт Буффона с туринцами истекает 30 июня 2021 года.

каждый день пытается убедить вернуться в клуб. Контракт Буффона с туринцами истекает 30 июня 2021 года. Полузащитник Хакан Чалханоглу близок с мене клуба. Как пишет журналист Николо Скира, «Милан» не намерен улучшать последнее предложение о продлении контракта – 4 млн евро в год плюс бонусы, срок – до 2025-го. Технический директор Паоло Мальдини считает, что такой оффер адекватен, и ожидает ответа в ближайшие семь дней.

близок с мене клуба. Как пишет журналист Николо Скира, не намерен улучшать последнее предложение о продлении контракта – 4 млн евро в год плюс бонусы, срок – до 2025-го. Технический директор Паоло Мальдини считает, что такой оффер адекватен, и ожидает ответа в ближайшие семь дней. «Интер» хочет продлить контракт с полузащитником Николо Бареллой, сообщает журналист Николо Скира. По данным источника, «нерадзурри» предложат 24-летнему итальянцу соглашение до 2025 года с зарплатой в 4,5 миллиона евро в год.

Николо Барелла Фото: Getty Images

Португальский защитник Бруну Алвеш написал в инстаграме, что покидает «Парму», за которую выступал с лета 2018 года.

Франция

Мойзе Кина исключили из сборной Италии на Евро-2020, так как «ПСЖ» все еще ведет переговоры с «Эвертоном» о полноценном подписании Кина после его аренды. «Эвертон» открыт для продажи футболиста, сообщает Фабрицио Романо.

Россия

Если нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев перейдет в «Локомотив», то автоматически отправится в аренду в «Крылья Советов», утверждает «СЭ».

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«Ростов» намерен выкупить у «Зенита» защитника Данилу Прохина . В данный момент игрок выступает за «Сочи» . Пока не определены сроки трансфера, так как Прохин по контракту должен отыграть еще и следующий сезон. При это Данила может стать частью сделки по переходу Дмитрия Чистякова из «Ростова» в «Зенит», сообщает «Чемпионат».

намерен выкупить у защитника . В данный момент игрок выступает за . Пока не определены сроки трансфера, так как Прохин по контракту должен отыграть еще и следующий сезон. При это Данила может стать частью сделки по переходу из «Ростова» в «Зенит», сообщает «Чемпионат». Полузащитник «Велеса» Артур Галоян близок к переходу в ЦСКА . Армейский клуб ведет переговоры о выкупе 21-летнего игрока и собирается пригласить его без просмотра. В услугах Галояна также заинтересована «Уфа» .

близок к переходу в . Армейский клуб ведет переговоры о выкупе 21-летнего игрока и собирается пригласить его без просмотра. В услугах Галояна также заинтересована . Даниэль Арнаутович, брат и агент нападающего клуба «Шанхай Порт» Марко Арнаутовича, опроверг информацию о внимании к футболисту со стороны «Краснодара» и «Динамо», пишет «СЭ».

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