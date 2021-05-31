ЦСКА официально сообщил о переходе из «Сочи» нападающего Антона Заболотного.
На официальном сайте армейского клуба сообщается, что соглашение с 29-летним форвардом рассчитано на три года. Заболотный перешел в ЦСКА в качестве свободного агента и выбрал 91-й номер.
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- В 13 лет Заболотный поступил в школу ЦСКА. Числился в армейской команде в 2008-2012 годах, играя в аренде за «Волгарь-Газпром», «Урал» и брянское «Динамо».
- Выступал за «Сочи» с 2019 года, в сезоне-2020/21 забил девять мячей в 27 матчах РПЛ.
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