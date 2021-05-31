Европейский клубный сезон официально завершен, и теперь боссы сосредоточат все внимание на трансферных операциях. Собрали для вас самые заметные слухи за 31 мая.

Англия

Руководство «Манчестер Юнайтед» очень хочет заполучить французского защитника мадридского «Реала» Рафаэля Варана. По информации ABC, «дьяволы» соблазняют игрока удвоением заработной платы. Сейчас защитник получает около шести миллионов евро в год в Мадриде.

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«Челси» определились с целями на летнее трансферное окно. По данным Goal, главной целью лондонцев является звезда «Тоттенхэма» Харри Кейн. Также «Челси» нравится вариант с Эрлингом Холанном из дортмундской «Боруссии». Тухель хотел бы видеть в команде бывшего игрока «синих» Ромелу Лукаку, который провел блистательный сезон в «Интере».

А еще в Англии:

Спортивный директор «Норвича» Стюарт Уэббер предупредил «Арсенал» , что плеймейкер Эмилиано Буэндиа будет стоить не менее 35 миллионов евро.

Стюарт Уэббер предупредил , что плеймейкер будет стоить не менее 35 миллионов евро. The Daily Star сообщает, что руководство «Тоттенхэма» заинтересовано в подписании контракта с Габи Жезусом. 24-летний бразилец может стать частью сделки по переходу Харри Кейна в «Ман Сити».

Испания

Серхио Агуэро – игрок «Барселоны». Он перешел в «блауграну» в статусе свободного агента. Контракт рассчитан до лета 2023 года.

Серхио Рамос ждут в АПЛ, сообщает ESPN. «Манчестер Сити» готов предложить игроку контракт, если руководство «Реала» откажет ветерану в продлении соглашения. Пеп Гвардиола лично заинтересован в трансфере.

А еще в Испании:

Жюль Кунде заявил, что хотел бы покинуть «Севилью» и перейти в более статусный клуб. Контракт защитника рассчитан до 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 60 млн евро.

заявил, что хотел бы покинуть и перейти в более статусный клуб. Контракт защитника рассчитан до 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 60 млн евро. Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес близок к смене команды. По информации Daily Mail, интерес к 26-летнему испанцу приписывают «Ювентусу», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», которым придется заплатить не менее 60 миллионов евро.

Италия

Как сообщает Goal со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, руководство «Ювентуса» хочет видеть в команде полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли.

«Пари-Сен Жермен» ведет переговоры по переходу 22-летнего марокканского правого защитника «Интера» Ашрафа Хакими, сообщает итальянский журналист Николо Скира в твиттере. Футболисту предлагается контракт до 2026 года с зарплатой в 8 млн евро. При этом «Интер» запрашивает за Хакими как минимум 70 млн евро.

А еще в Италии:

«Ювентус» не сомневается в скором трансфере голкипера «Милана» Джанлуджи Доннаруммы. По информации журналиста Николо Скиры, «бьянконери» не боятся конкуренции со стороны «Барселоны», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Джанлуиджи Доннарумма Фото: Getty Images

Германия

Полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии»Флориан Нойхаус не покинет клуб летом, несмотря на пристальный интерес со стороны мюнхенской «Баварии». По информации Bild, 24-летний немец сам рассчитывает провести в Гладбахе еще один сезон.

Грегор Кобель официально перешел в «Боруссию Дортмунд» из «Штутгарта». Сумма трансфера – 15 млн евро, контракт – до 30 июня 2026 года.

А еще в Германии:

Дортмундская «Боруссия» назначила цену за Джейдона Санчо. Клуб хочет получить около 90 млн евро, пишет журналист Sport1 Патрик Бергер.

Франция

Руководство «ПСЖ» опровергло слухи о возможном уходе Маурицио Почеттино с поста главного тренера. Спортивный директор Леонардо сообщил, что в клубе довольны работой аргентинского специалиста.

По информации Gazetefutbal, «Монако» нацелено на вратаря «Трабзонспора» Угурджана Чакыра, который дважды подряд был признан лучшим голкипером Турции. Клуб готов заплатить 19 миллионов евро за переход 25-летнего турка, чей контракт с «Трабзонспором» истекает в 2024 году.

А еще во Франции:

Новым главным тренером «Лиона» стал Петер Бош, известный по работе с «Аяксом», дортмундской «Боруссией» и «Байером».

Петер Бош, «Боруссия» (Дортмунд) Фото: Imago

Россия

ЦСКА официально объявил о подписании Антона Заболотного. Игрок перешел из «Сочи» на правах свободного агента. Контракт рассчитан до 2024 года.

Полузащитник «Милана» Диего Лаксальт может продолжить карьеру в РПЛ. В услугах 28-летнего уругвайца заинтересовано московское «Динамо», информирует инсайдер Николо Скира.

А еще в России:

Полузащитник «Спартака» Гус Тил переходит в «Фейенорд» на правах аренды. Соглашение рассчитано на один год. При этом голландец продлил контракт с красно-белыми.

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