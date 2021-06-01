Защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия перешел в «Барселону» на правах свободного агента.
На официальном сайте каталонского клуба сообщается, что 20-летний испанец подпишет контракт до конца сезона-2025/26, на его выкуп будет установлена сумма отступных в размере 400 миллионов евро. Соглашение начнет действовать с 1 июля 2021 года.
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- Гарсия – воспитанник «Ла Масии». Летом 2017-го перешел из системы «Барселоны» в «Сити».
- В составе английского клуба завоевал три титула, включая чемпионство в АПЛ.
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