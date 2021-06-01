Защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия перешел в «Барселону» на правах свободного агента.

На официальном сайте каталонского клуба сообщается, что 20-летний испанец подпишет контракт до конца сезона-2025/26, на его выкуп будет установлена сумма отступных в размере 400 миллионов евро. Соглашение начнет действовать с 1 июля 2021 года.

Чемпионат Англии От Вейналдума до Кавани: 7 самых горячих свободных агентов АПЛ 10/05/2021 В 07:56

Гарсия – воспитанник «Ла Масии». Летом 2017-го перешел из системы «Барселоны» в «Сити».

В составе английского клуба завоевал три титула, включая чемпионство в АПЛ.

Чемпионат Испании Куман встретился с Лапортой и обсудил покупку 2 голландцев 24/03/2021 В 04:49