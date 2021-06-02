Европейский клубный сезон официально завершен, и теперь боссы сосредоточат все внимание на трансферных операциях. Собрали для вас самые заметные слухи за 2 июня.

Англия

«Арсенал» близок к подписанию вратаря «Аякса» Андре Онана – и это несмотря на 12-месячный бан игрока за обнаружение фуросемида в моче. Впрочем, как сообщает Daily Telegraph, окончательное решение будет зависеть от результатов апелляции на сокращение срока дисквалификации. Также лондонцы готовят трансфер полузащитника «Андерлехта» Альберта Самби Локонга.

Трансферы «Барса» объявила о переходе Гарсии. Отступные – 400 млн ВЧЕРА В 07:31

Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви придумал хитрую уловку для того, чтобы убедить Антонио Конте возглавить клуб. Одно из условий итальянца – сохранение в команде Харри Кейна, поэтому Леви пообещает Конте убедить форварда остаться в «Тоттенхэме».

Главный претендент на Кейна – «Манчестер Сити» – не очень расстроится, если форвард все же не уйдет из «Тоттенхэма». По информации Bild, чемпионы АПЛ присматриваются к нападающему «Айнтрахта» Андре Силве. Клуб из Франкфурта рассчитывает получить за португальца 40 миллионов евро.

Новичок АПЛ «Уотфорд» объявил о переходе Имрана Луза из «Нанта». Трансфер полузащитника обошелся клубу примерно в 10 миллионов евро.

Испания

Стоящая на грани банкротства «Барселона» ведет себя на трансферном рынке едва ли не активнее всех. На подписании Серхио Агуэро и Эрика Гарсии каталонцы не успокоились и объявили о новом переходе – на этот раз клуб вернул из «Бетиса» защитника Эмерсона. Игрок провел в андалусийском клубе 2 сезона на правах аренды и попал в состав сборной Бразилии на предстоящий Кубок Америки.

Вернувшийся в «Реал» Карло Анчелотти заявил, что не может представить «Мадрид» без Серхио Рамоса. При этом коуч признает, что будущее капитана «Реала» туманно. Контракт защитника с клубом истекает уже через месяц, но стороны все так же далеки от продления соглашения.

Италия

Джанлуиджи Доннарумма уходит из «Милана» – но, похоже, не в АПЛ, как сообщалось ранее. По информации журналиста Sunday Times Дункана Каслса, вратарь переходит в «ПСЖ» и уже договорился об условиях контракта. Правда, парижане могут отправить итальянца в годичную аренду, поскольку в предстоящем сезоне основным вратарем по-прежнему останется Кейлор Навас.

«Удинезе» потребует за Родриго де Поля 40,5 миллионов евро на фоне недавнего интереса со стороны «Лидса», сообщает Goal.

Россия

По информации РИА Новости, «Зенит» все же выкупил у «Ростова» защитника Дмитрия Чистякова. Контракт с игроком подписан на 4 года. Ранее сообщалось, что клубы не могли достигнуть договоренности о сумме компенсации за игрока.

Хвича Кварацхелия может перейти из «Рубина» в «Лидс», информирует грузинский журналист Лаша Кокиашвили. По его сведениям, над трансфером работает известный агент Кристиан Эмиле.

«Спартак» объявил о трансфере 20-летнего защитника «Нефтехимика» Ильи Агапова. Воспитанник «Рубина» и игрок молодежной сборной России подписал с красно-белыми контракт на год. Также «Спартак» скоро может пополнить еще один защитник – датчанин Александер Бах из пражской «Славии». По информации Metaratings, этим трансфером красно-белые планируют укрепить правый фланг обороны.

Джордан Ларсон все же может уехать из «Спартака» в Бундеслигу, но не в дортмундскую «Боруссию», об интересе которой сообщалось ранее. Согласно «СЭ», приобрести игрока сборной Швеции за 10 миллионов евро хочет «Вольфсбург».

Джордан Ларссон, «Спартак» Фото: Imago

Германия

Марк ван Боммел стал главным тренером «Вольфсбурга». Экс-капитан «Баварии» подписал с «волками» двухлетний контракт до июня 2023 года. «Вольфсбург» остался без тренера после того, как Оливер Гласнер решил перейти в «Айнтрахт». По итогам сезона 2020/21 он вывел «волков» в Лигу чемпионов.

Полузащитник «Боруссии Мёнхенгладбах» Флориан Нойхаус опроверг слух о переходе в «Баварию». Ранее появилась информация, что мюнхенцы договорились с игроком о трансфере в 2022 году, и ближайший сезон Нойхаус проведет в «Боруссии». Одним из претендентов на игрока является «Ливерпуль».

Франция

«ПСЖ» хочет выкупить у «Эвертона» Мойзе Кина, который провел в Париже сезон 2020/21 на правах аренды. Главное препятствие – сумма трансфера. Как пишет журналист Николо Скира, «ПСЖ» предлагает за форварда 40 миллионов евро, тогда как ливерпульцы хотят получить 45-50 миллионов.

Трансферы Варан и Рамос в Манчестере, Кун – рядом с Месси. Сделки и слухи дня 31/05/2021 В 19:07