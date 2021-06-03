Европейский клубный сезон официально завершен, и теперь боссы сосредоточат все внимание на трансферных операциях. Собрали для вас самые заметные слухи за 3 июня.

Англия

«Манчестер Сити» связался с «Барселоной» по поводу возможного трансфера Серхи Роберто. Diario Sport отмечает, что клуб готов продать воспитанника, чтобы сэкономить на зарплате.

Трансферы Доннарумма в «ПСЖ», «Сити» нашел форварда в Германии. Слухи дня ВЧЕРА В 19:40

«Арсенал» объявил об уходе Давида Луиса, Мартина Эдегора и Дани Себальоса по окончании сезона. У бразильского защитника истек контракт, норвежец и испанец возвращаются в «Реал» в связи с окончанием срока аренды.

Кристиан Бентеке продлил контракт с «Кристал Пэлас» на 2 года. Форвард сборной Бельгии, перешедший в «Пэлас» 5 лет назад за рекордную для клуба сумму, забил 10 мячей в 30 матчах АПЛ сезона-2020/21.

Испания

«Реал» продлил контракт с важным игроком обоймы, чье соглашение истекало 30 июня. Нет, речь не о Серхио Рамосе – в «Мадриде» еще на три сезона задержится Лукас Васкес.

Роналд Куман останется тренером «Барселоны» в следующем сезоне – об этом заявил президент клуба Жоан Лапорта. Будущее голландца в клубе было под вопросом после разочаровывающего сезона, в котором каталонцы упустили титул Ла Лиги, вылетели из Лиги чемпионов в 1/8 финала и выиграли только Кубок Короля. У Кумана остается год контракта на «Камп Ноу».

Роналд Куман Фото: Getty Images

Мемфис Депай вот-вот станет игроком «Барселоны» – Diario Sport сообщает, что игрок практически согласовал с клубом 3-летний контракт. Голландец пополнит состав каталонцев в статусе свободного агента.

Агент Дениса Черышева Хуан Лопес опроверг слухи о возможном уходе российского полузащитника из «Валенсии». «В этих новостях нет ничего правдивого! Денис пока очень сфокусирован на игру за сборную России на Евро-2020. Сейчас мы не хотим знать ничего другого кроме выбора самого игрока», – цитирует Лопеса «СЭ»

«Атлетико» хочет увезти из Манчестера Бернарду Силву – согласно France Football, Диего Симеоне следит за португальцем с 2016 года. А вот Сауль может покинуть Мадрид – им интересуются «Челси», «ПСЖ» и «Бавария».

Италия

Кристиан Ромеро подпишет полноценный контракт с «Аталантой» – последние 2 сезона он выступал за клуб из Бергамо на правах аренды. «Ювентус» получит за переход защитника 16 миллионов евро.

«Интер» и «Наполи» претендуют на защитника «Челси» Эмерсона. Лондонцы хотят получить за игрока 8-10 млн евро.

Миралем Пьянич может вернуться в «Ювентус» – туринцы хотят арендовать полузащитника у «Барселоны». По информации Goal.com, Массимилиано Аллегри одобрил этот переход.

Миралем Пьянич («Ювентус») Фото: Getty Images

Россия

Хабиб Нурмагомедов подпишет контракт с футбольным клубом «Легион-Динамо». Контракт уже составлен – бывшему чемпиону UFC осталось только его подписать. Главный трансфер дня в российском футболе случился в ПФЛ –подпишет контракт с футбольным клубом. Контракт уже составлен – бывшему чемпиону UFC осталось только его подписать. Подробности – здесь

Форвард «Ахмата» Владимир Ильин может переехать в Турцию к Федору Кудряшову – игроком интересуется «Истанбул Башакшехир», предпоследний чемпион Турции и участник ЛЧ в минувшем сезоне.

«Спартак» расторг контракт с Александром Ташаевым, сообщает официальный сайт клуба.

Диего Лаксальт близок к переходу в «Динамо» – как сообщил агент уругвайца Ариель Красоуски, московский клуб уже связался с «Миланом» по поводу перехода защитника.

Диего Лаксальт и Хакан Чалханоглу, «Милан» Фото: Getty Images

Франция

«ПСЖ» ведет переговоры с представителями Криштиану Роналду на предмет возможного перехода форварда. Как отмечает AS, руководство «Ювентуса» готово обсудить трансфер португальца.

Германия

Сеад Колашинац и Клас-Ян Хунтелар – последние игроки, покинувшие «Шальке» после вылета из Бундеслиги. Согласно Sky Sport Germany, оба футболиста были готовы остаться и играть во второй Бундеслиге, но их не устроила зарплата, которую предложил клуб.

Трансферы «Барса» объявила о переходе Гарсии. Отступные – 400 млн 01/06/2021 В 07:31