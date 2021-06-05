Англия
Главный репортер спортивного раздела Daily Mirror Том Хопкинсон шепнул, что защитник «Атлетико» Киран Триппьер рассказал партнерам по сборной Англии о желании перейти в «Манчестер Юнайтед» в это межсезонье. На «Олд Траффорд» полагают, что в Мадриде будут довольны суммой от 17,5 до 23,2 миллиона евро. Инсайдер из Манчестера Джонатан Шрагер подтвердил, что «Юнайтед» интересуется Триппьером и проведет переговоры на следующей неделе.
Джейдон Санчо, «Боруссия» Дортмунд
Фото: Getty Images
Трансферы
Мбаппе переходит в «Реал». Или не переходит?
Также «Манчестер Юнайтед» вступил в официальные переговоры с дортмундской «Боруссией» о приобретении Джейдона Санчо. Патрик Бергер из телеканала Sport1 сообщил, что пока нет бумажного предложения в офисе «Боруссии», но все стороны настроены на быстрое оформление трансфера. В «Дортмунде» хотят за Санчо 90 миллионов евро.
Ведущий TyC Sports Сесар Луис Мерло затвитил, что Эмилиано Буэндия в шаге от перехода в «Астон Виллу». Переговоры в продвинутой стадии, бирмингемцы заплатят за игрока «Норвича» около 35 миллионов евро. При этом «Арсенал», которому приписывали интерес к аргентинцу, даже не присылал «канарейкам» официальный оффер.
А еще в Англии:
- Конте не готов принять «Тоттенхэм» из-за возможного ухода Кейна
- Серхио Ромеро покинул «Манчестер Юнайтед». Вратарь сборной Аргентины за шесть лет на «Олд Траффорд» провел лишь семь матчей в Премьер-лиге.
- «Саутгемптон» предложит 10 млн евро за левого защитника «Бреста» Ромена Перро. L’Equipe пишет, что сделку провернут в ближайшие дни, а за Перро охотились также «Ньюкасл» с «Лидсом».
- В «Вулверхэмптон» перейдет очередной португалец. По данным A Bola, в состав «волков» перетащат полузащитника «Спортинга» и национальной сборной Жоау Пальнинью.
- «Лидс Юнайтед» купит Хави Галана из вылетевшей из Примеры «Уэски». Mundo Deportivo передает, что за латераля, который в клубе со дна таблицы занял второе место по обводкам в Ла Лиге, заплатят 4 миллиона евро отступных.
Испания
Хосе Гайя («Валенсия»), Филиппе Коутиньо («Барселона»)
Фото: Getty Images
В Mundo Deportivo сообщили, что «Барселоне» нужно усиление на левый край обороны, главная цель – Хосе Гайя из «Валенсии». Латераль уже приостановил переговоры о новом контракте с «лос чес», а экономическая ситуация на «Месталье» может подтолкнуть руководство к продаже футболиста. В обмен могут включить Карлеса Аленью, игравшего последние полгода под руководством нового тренера «Валенсии» Хосе Бордаласа в «Хетафе».
Карло Анчелотти перетаскивает на «Бернабеу» чувачков с прежней работы. Mundo Deportivo со ссылкой на Football Insider пишет, что из «Эвертона» в «Реал» перейдет Ришарлисон. Контракт бразильца с «ирисками» рассчитан до 2024 года, но клуб готов с ним расстаться в случае запроса футболиста. Анчелотти настаивает на трансфере и полагает, что Ришарлисон подходит по уровню для «Мадрида».
А еще в Испании:
- Бэйл завершит карьеру после Евро. «Реал» не против (Marca)
- Фабрицио Романо уточнил, что лидер сборной Уэльса Гарет Бэйл не собирается уходить из футбола после Евро-2020. Бэйл рассчитывает на личную встречу с Карло Анчелотти о будущем в мадридском «Реале».
- Инсайдер Николо Скира прокричал, что Мемфис Депай согласовал контракт с «Барселоной». Депай покинул «Лион» на правах свободного агента, подпишется с «Барсой» на три года и будет получать в Каталонии 5 млн евро в год плюс бонусы. Официально Мемфиса представят на следующей неделе.
Италия
«Ювентус» заберет защитника из клуба Кокорина. La Gazzetta dello Sport уверяет, что Массимилиано Аллегри тащится от игры Николы Миленковича из «Фиорентины». Серб заменит Мериха Демирала, который недоволен временем на поле и которого могут продать за 40 млн евро. Но Дженнаро Гаттузо еще поговорит с Миленковичем и убедит того остаться.
Сайт болельщиков «Лацио» прознал, что Маурицио Сарри все еще может оказаться в Риме. Сарри просит подписать легенду «Наполи» Лоренцо Инсинье. У форварда в следующем сезоне истекает контракт, но он зарабатывает больше любого футболиста «орлов». Сделка еще может выгореть, если в теории за хорошую сумму продадут Хоакина Корреа.
А еще в Италии:
Сауль Ньигес («Атлетико» Мадрид)
Фото: Getty Images
- «Ювентус» проявляет серьезный интерес к полузащитнику «Атлетико» Саулю Ньигесу. Источники Calciomercato уверены, что менеджеры «Турина» несколько дней контактируют с «Мадридом», но на «Ванда Метрополитано» требуют не менее 70 миллионов евро.
- «Аталанта» присмотрела возможную замену Робину Госенсу, если он все же куда-то намылится. Voetbal International пишет, что тогда в Бергамо переберется Габриэль Гудмундссон из голландского «Гронингена».
Германия
Репортер Bild Тоби Альтшаффль написал, что «Бавария» не интересуется Саулем Ньигесом из «Атлетико». «Сауль точно не вариант для «Мюнхена», клуб не собирается инвестировать так много. Особенно когда по-прежнему необходимы правый защитник и вингер», – затвитил Альтшаффль.
А еще в Германии:
- Kicker сообщил, что «Хоффенхайм» подписал контракт с 18-летним полузащитником Матье Камбала из «Метца».
- А по данным Bild, Милот Рашица не отправится в немецкую ФНЛ вместе с «Вердером», главной звездой полузащиты сборной Косово интересуются «Айнтрахт» и даже «Бавария».
Франция
Джорджиньо Вейналдум, «Ливерпуль»
Фото: Getty Images
Авторитетный Фабрицио Романо из The Guardian заявил, что у покинувшего «Ливерпуль» Джорджиньо Вейналдума лежат предложения от «Барселоны» и «Пари Сен-Жермен». На «Камп Ноу» планируют медосмотр для полузащитника сборной Голландии, но в Париже дали больше денег. Хосе Альварес из El Chiringuito TV конкретизировал, что оффер «ПСЖ» – 8 млн евро, это почти вдвое больше, чем у «Барсы». Но все решится только на следующей неделе. В Mundo Deportivo тут же дополнили, что «сине-гранатовые» выйдут из аукциона и не увеличат предложение по Вейналдуму.
А еще во Франции:
- «Олимпик» купил Жерсона у «Фламенго» за 25 миллионов евро плюс бонусы. Бразильский Globo Esporte написал, что атакующий полузащитник подпишет с «ОМ» пятилетний контракт, в котором будет пункт о 20-25% с будущих сделок в пользу «Фламенго». Официально о сделке объявят в июле, когда у Жерсона закончатся матчи в Бразилии.
Россия
Юрий Жирков, «Зенит»
Фото: Getty Images
Ветеран сборной России Юрий Жирков, у которого закончился контракт с «Зенитом», не завершит карьеру в это межсезонье. «У Юры есть предложение из РПЛ. И даже не одно. В ближайшее время Жирков намерен определиться со своим будущим клубом», – сообщил источник Sport24 из окружения 37-летнего игрока.
«Ростов» выкупил права на 20-летнего центрального защитника «Зенита» Данилу Прохина. Но следующий сезон центрбек вновь проведет в аренде – тоже на юге страны, в «Сочи».
«Спартак» интересуется полузащитником «Торино» Сашей Лукичем, – написал инсайдер Джанлука ди Марцио. Также за игроком присматривает английский «Кристал Пэлас».
А еще:
- Джанлука ди Марцио написал, что Марек Гамшик недолго пробудет в чемпионате Швеции. Экс-капитан «Наполи», сейчас тусующийся в «Гетеборге», – главная цель турецкого «Трабзонспора».
- Карлос Тевес сообщил TyC Sports, что не продлит контракт с «Бока Хуниорс». 37-летний аргентинец заявил, что хочет побыть с мамой из-за смерти отца, ушедшего из жизни три месяца назад.
- Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау продлил контракт с клубом до 2024 года. Похоже, новости об интересе «Зенита» хотя бы ненадолго теперь поутихнут.
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