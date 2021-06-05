Опубликовано 05/06/2021 в 20:15 GMT | Обновлено 06/06/2021 в 06:30 GMT

Англия

Киран Триппьер рассказал партнерам по сборной Англии о желании перейти в «Манчестер Юнайтед» в это межсезонье. На «Олд Траффорд» полагают, что в Мадриде будут довольны суммой от 17,5 до 23,2 миллиона евро. Инсайдер из Манчестера Джонатан Шрагер Главный репортер спортивного раздела Daily Mirror Том Хопкинсон шепнул , что защитник «Атлетико»рассказал партнерам по сборной Англии о желании перейти в «Манчестер Юнайтед» в это межсезонье. На «Олд Траффорд» полагают, что в Мадриде будут довольны суммой от 17,5 до 23,2 миллиона евро. Инсайдер из Манчестера Джонатан Шрагер подтвердил , что «Юнайтед» интересуется Триппьером и проведет переговоры на следующей неделе.

Джейдон Санчо, «Боруссия» Дортмунд Фото: Getty Images

Трансферы Мбаппе переходит в «Реал». Или не переходит? 4 ЧАСА НАЗАД

Джейдона Санчо. Патрик Бергер из телеканала Sport1 Также «Манчестер Юнайтед» вступил в официальные переговоры с дортмундской «Боруссией» о приобретении. Патрик Бергер из телеканала Sport1 сообщил , что пока нет бумажного предложения в офисе «Боруссии», но все стороны настроены на быстрое оформление трансфера. В «Дортмунде» хотят за Санчо 90 миллионов евро.

Эмилиано Буэндия в шаге от перехода в «Астон Виллу». Переговоры в продвинутой стадии, бирмингемцы заплатят за игрока «Норвича» около 35 миллионов евро. При этом «Арсенал», которому приписывали интерес к аргентинцу, даже не присылал «канарейкам» официальный оффер. Ведущий TyC Sports Сесар Луис Мерло затвитил , чтов шаге от перехода в «Астон Виллу». Переговоры в продвинутой стадии, бирмингемцы заплатят за игрока «Норвича» около 35 миллионов евро. При этом «Арсенал», которому приписывали интерес к аргентинцу, даже не присылал «канарейкам» официальный оффер.

А еще в Англии:

Конте не готов принять «Тоттенхэм» из-за возможного ухода Кейна

Серхио Ромеро покинул «Манчестер Юнайтед». Вратарь сборной Аргентины за шесть лет на «Олд Траффорд» провел лишь семь матчей в Премьер-лиге.

покинул «Манчестер Юнайтед». Вратарь сборной Аргентины за шесть лет на «Олд Траффорд» провел лишь семь матчей в Премьер-лиге. «Саутгемптон» предложит 10 млн евро за левого защитника «Бреста» Ромена Перро . L’Equipe пишет, что сделку провернут в ближайшие дни, а за Перро охотились также «Ньюкасл» с «Лидсом».

. L’Equipe пишет, что сделку провернут в ближайшие дни, а за Перро охотились также «Ньюкасл» с «Лидсом». В «Вулверхэмптон» перейдет очередной португалец. По данным A Bola, в состав «волков» перетащат полузащитника «Спортинга» и национальной сборной Жоау Пальнинью .

. «Лидс Юнайтед» купит Хави Галана из вылетевшей из Примеры «Уэски». Mundo Deportivo передает, что за латераля, который в клубе со дна таблицы занял второе место по обводкам в Ла Лиге, заплатят 4 миллиона евро отступных.

Испания

Хосе Гайя («Валенсия»), Филиппе Коутиньо («Барселона») Фото: Getty Images

Хосе Гайя из «Валенсии». Латераль уже приостановил переговоры о новом контракте с «лос чес», а экономическая ситуация на «Месталье» может подтолкнуть руководство к продаже футболиста. В обмен могут включить Карлеса Аленью, игравшего последние полгода под руководством нового тренера «Валенсии» Хосе Бордаласа в «Хетафе». В Mundo Deportivo сообщили , что «Барселоне» нужно усиление на левый край обороны, главная цель –из «Валенсии». Латераль уже приостановил переговоры о новом контракте с «лос чес», а экономическая ситуация на «Месталье» может подтолкнуть руководство к продаже футболиста. В обмен могут включить, игравшего последние полгода под руководством нового тренера «Валенсии» Хосе Бордаласа в «Хетафе».

Ришарлисон. Контракт бразильца с «ирисками» рассчитан до 2024 года, но клуб готов с ним расстаться в случае запроса футболиста. Анчелотти настаивает на трансфере и полагает, что Ришарлисон подходит по уровню для «Мадрида». Карло Анчелотти перетаскивает на «Бернабеу» чувачков с прежней работы. Mundo Deportivo со ссылкой на Football Insider пишет , что из «Эвертона» в «Реал» перейдет. Контракт бразильца с «ирисками» рассчитан до 2024 года, но клуб готов с ним расстаться в случае запроса футболиста. Анчелотти настаивает на трансфере и полагает, что Ришарлисон подходит по уровню для «Мадрида».

А еще в Испании:

Бэйл завершит карьеру после Евро. «Реал» не против (Marca)

Фабрицио Романо уточнил, что лидер сборной Уэльса Гарет Бэйл не собирается уходить из футбола после Евро-2020. Бэйл рассчитывает на личную встречу с Карло Анчелотти о будущем в мадридском «Реале».

не собирается уходить из футбола после Евро-2020. Бэйл рассчитывает на личную встречу с Карло Анчелотти о будущем в мадридском «Реале». Инсайдер Николо Скира прокричал, что Мемфис Депай согласовал контракт с «Барселоной». Депай покинул «Лион» на правах свободного агента, подпишется с «Барсой» на три года и будет получать в Каталонии 5 млн евро в год плюс бонусы. Официально Мемфиса представят на следующей неделе.

Италия

Николы Миленковича из «Фиорентины». Серб заменит Мериха Демирала, который недоволен временем на поле и которого могут продать за 40 млн евро. Но Дженнаро Гаттузо еще поговорит с Миленковичем и убедит того остаться. «Ювентус» заберет защитника из клуба Кокорина. La Gazzetta dello Sport уверяет , что Массимилиано Аллегри тащится от игрыиз «Фиорентины». Серб заменит, который недоволен временем на поле и которого могут продать за 40 млн евро. Но Дженнаро Гаттузо еще поговорит с Миленковичем и убедит того остаться.

Маурицио Сарри все еще может оказаться в Риме. Сарри просит подписать легенду «Наполи» Лоренцо Инсинье. У форварда в следующем сезоне истекает контракт, но он зарабатывает больше любого футболиста «орлов». Сделка еще может выгореть, если в теории за хорошую сумму продадут Хоакина Корреа. Сайт болельщиков «Лацио» прознал , чтовсе еще может оказаться в Риме. Сарри просит подписать легенду «Наполи». У форварда в следующем сезоне истекает контракт, но он зарабатывает больше любого футболиста «орлов». Сделка еще может выгореть, если в теории за хорошую сумму продадут

А еще в Италии:

Сауль Ньигес («Атлетико» Мадрид) Фото: Getty Images

«Ювентус» проявляет серьезный интерес к полузащитнику «Атлетико» Саулю Ньигесу . Источники Calciomercato уверены, что менеджеры «Турина» несколько дней контактируют с «Мадридом», но на «Ванда Метрополитано» требуют не менее 70 миллионов евро.

. Источники Calciomercato уверены, что менеджеры «Турина» несколько дней контактируют с «Мадридом», но на «Ванда Метрополитано» требуют не менее 70 миллионов евро. «Аталанта» присмотрела возможную замену Робину Госенсу, если он все же куда-то намылится. Voetbal International пишет, что тогда в Бергамо переберется Габриэль Гудмундссон из голландского «Гронингена».

Германия

Саулем Ньигесом из «Атлетико». «Сауль точно не вариант для «Мюнхена», клуб не собирается инвестировать так много. Особенно когда по-прежнему необходимы правый защитник и вингер», – Репортер Bild Тоби Альтшаффль написал, что «Бавария» не интересуетсяиз «Атлетико». «Сауль точно не вариант для «Мюнхена», клуб не собирается инвестировать так много. Особенно когда по-прежнему необходимы правый защитник и вингер», – затвитил Альтшаффль.

А еще в Германии:

Kicker сообщил, что «Хоффенхайм» подписал контракт с 18-летним полузащитником Матье Камбала из «Метца».

из «Метца». А по данным Bild, Милот Рашица не отправится в немецкую ФНЛ вместе с «Вердером», главной звездой полузащиты сборной Косово интересуются «Айнтрахт» и даже «Бавария».

Франция

Джорджиньо Вейналдум, «Ливерпуль» Фото: Getty Images

Джорджиньо Вейналдума лежат предложения от «Барселоны» и «Пари Сен-Жермен». На «Камп Ноу» планируют медосмотр для полузащитника сборной Голландии, но в Париже дали больше денег. Хосе Альварес из El Chiringuito TV Авторитетный Фабрицио Романо из The Guardian заявил , что у покинувшего «Ливерпуль»лежат предложения от «Барселоны» и «Пари Сен-Жермен». На «Камп Ноу» планируют медосмотр для полузащитника сборной Голландии, но в Париже дали больше денег. Хосе Альварес из El Chiringuito TV конкретизировал , что оффер «ПСЖ» – 8 млн евро, это почти вдвое больше, чем у «Барсы». Но все решится только на следующей неделе. В Mundo Deportivo тут же дополнили , что «сине-гранатовые» выйдут из аукциона и не увеличат предложение по Вейналдуму.

А еще во Франции:

«Олимпик» купил Жерсона у «Фламенго» за 25 миллионов евро плюс бонусы. Бразильский Globo Esporte написал, что атакующий полузащитник подпишет с «ОМ» пятилетний контракт, в котором будет пункт о 20-25% с будущих сделок в пользу «Фламенго». Официально о сделке объявят в июле, когда у Жерсона закончатся матчи в Бразилии.

Россия

Юрий Жирков, «Зенит» Фото: Getty Images

Юрий Жирков, у которого закончился контракт с «Зенитом», не завершит карьеру в это межсезонье. «У Юры есть предложение из РПЛ. И даже не одно. В ближайшее время Жирков намерен определиться со своим будущим клубом», – Ветеран сборной России, у которого закончился контракт с «Зенитом», не завершит карьеру в это межсезонье. «У Юры есть предложение из РПЛ. И даже не одно. В ближайшее время Жирков намерен определиться со своим будущим клубом», – сообщил источник Sport24 из окружения 37-летнего игрока.

Данилу Прохина. Но следующий сезон центрбек вновь «Ростов» выкупил права на 20-летнего центрального защитника «Зенита». Но следующий сезон центрбек вновь проведет в аренде – тоже на юге страны, в «Сочи».

Сашей Лукичем, – «Спартак» интересуется полузащитником «Торино», – написал инсайдер Джанлука ди Марцио. Также за игроком присматривает английский «Кристал Пэлас».

А еще:

Джанлука ди Марцио написал, что Марек Гамшик недолго пробудет в чемпионате Швеции. Экс-капитан «Наполи», сейчас тусующийся в «Гетеборге», – главная цель турецкого «Трабзонспора».

недолго пробудет в чемпионате Швеции. Экс-капитан «Наполи», сейчас тусующийся в «Гетеборге», – главная цель турецкого «Трабзонспора». Карлос Тевес сообщил TyC Sports, что не продлит контракт с «Бока Хуниорс». 37-летний аргентинец заявил, что хочет побыть с мамой из-за смерти отца, ушедшего из жизни три месяца назад.

сообщил TyC Sports, что не продлит контракт с «Бока Хуниорс». 37-летний аргентинец заявил, что хочет побыть с мамой из-за смерти отца, ушедшего из жизни три месяца назад. Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау продлил контракт с клубом до 2024 года. Похоже, новости об интересе «Зенита» хотя бы ненадолго теперь поутихнут.

Трансферы «Барса» отказалась от Вейналдума, Доннарумма в «ПСЖ». Слухи дня 18 ЧАСОВ НАЗАД