Клубный евросезон завершен, трансферных слухов становится все больше – Eurosport.ru собрал для тебя самые сочные.

Англия

Диого Далот возвращается в «Манчестер Юнайтед» – «Милан» не стал выкупать защитника, который провел на «Сан Сиро» сезон-2020/21 на правах аренды. Правда, и самим «дьяволам» 22-летний португалец не очень-то нужен: клуб уже предложил Далота «Роме». Согласно информации журналиста и инсайдера Николо Скиры, Жозе Моуринью высоко оценивает возможности латераля.

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«Лестер» хочет забрать у «Селтика» лучшего бомбардира чемпионата Шотландии Одсонна Эдуара – как стало известно все тому же Николо Скире, «лисы» уже согласовали с форвардом контракт до 2026 года. Теперь клубам осталось договориться об условиях трансфера между собой.

А еще в Англии:

Лукас Моура близок к уходу из «Тоттенхэма» : игроком заинтересовался «Аль-Хилаль» , и 28-летний бразилец готов принять оффер саудовского клуба на фоне неопределенности «шпор» с новым главным тренером.

близок к уходу из : игроком заинтересовался , и 28-летний бразилец готов принять оффер саудовского клуба на фоне неопределенности «шпор» с новым главным тренером. Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш близок к переходу в «Арсенал», сообщает The Times. «Вулвз» готовы продать португальца за 40 миллионов евро.

Испания

«Барселона» отказалась от подписания Жоржиньо Вейналдума – спортивный менеджмент каталонцев убежден, что голландец перейдет в «ПСЖ», так как парижане предложили игроку более высокую зарплату. «Барса» не намерена улучшать собственный оффер и выходит из гонки за Вейналдума. Клуб пытался убедить полузащитника в том, что его спортивный проект лучше парижского, но это, похоже, не сработало.

Зато каталонцы обсуждают с «Манчестер Сити» возможность трансфера Эмерика Лапорта. Согласно Diario Sport, в сделку могут включить Серхи Роберто, который интересен чемпионам АПЛ.

Эмерик Лапорт, «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

Еще немного «Барсы»: Усман Дембеле замедлил переговоры о продлении контракта. Действующее соглашение рассчитано до июня 2022 года. Каталонцы опасаются, что француз уже договорился о контракте с другим клубом, сообщает Mundo Deportivo. Другая гипотеза – агент Дембеле хочет дождаться завершения Евро-2020. Успешное выступление на турнире пробудит интерес к игроку со стороны других претендентов.

А еще в Испании:

«Атлетико» ищет возможность подписать Лаутаро Мартинеса . Как сообщает As, в форварде «Интера» очень заинтересован Диего Симеоне. Главная проблема – миланцы просят за аргентинца 70 млн евро.

ищет возможность подписать . Как сообщает As, в форварде «Интера» очень заинтересован Диего Симеоне. Главная проблема – миланцы просят за аргентинца 70 млн евро. Киран Триппьер может уйти из «Атлетико» – защитнику тяжело без оставшейся в Англии семьи. По информации Marca, если британец все же примет решение вернуться на родину, «индейцы» усилят состав Эктором Бельерином из «Арсенала». Возможен даже вариант обмена игроками.

Италия

Войцеx Шченсный опроверг слухи об уходе из «Ювентуса». «Я не разговаривал с «Юве» или каким-либо другим клубом по поводу ухода, потому что тут даже нечего обсуждать. Я не несу ответственности за трансферную стратегию «Ювентуса», – приводит слова вратаря Football Italia. Ранее возникала информация о возможном возвращении поляка в «Рому».

А еще в Италии:

«Рома» нацелилась на трансфер Андреа Белотти и уже предложила «Торино» 15 миллионов евро за переход форварда плюс еще 5 миллионов в виде бонусов, сообщает Николо Скира.

Франция

«ПСЖ» приблизился к подписанию Джанлуиджи Доннаруммы – спортивный директор парижан Леонардо провел переговоры с агентом вратаря Мино Райолой. Согласно Николо Скире, также самый богатый клуб Франции работает еще над продлением контракта с Хави Симонсом и переходом Мойзе Кина на постоянной основе.

Джанлуиджи Доннарумма Фото: Getty Images

Россия

«Рома» и «РБ Лейпциг» желали подписать полузащитника «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо, но проиграли гонку «Зениту»! По информации журналиста Бренно Беретты, клуб из Санкт-Петербурга повысил предложение до 15 миллионов евро плюс бонусы. Также «РБ Брагантино» сохранит за собой процент от будущей продажи игрока.

Защитник «Галатасарая» Кристиан Луйиндама может перейти в «Спартак» – красно-белые хотят предложить за игрока сборной ДР Конго 5-6 миллионов евро, пишет Fanatik. А вот другой защитник из турецкой Суперлиги, Валантен Розье, уже отклонил предложение «Спартака»: принадлежащий лиссабонскому «Спортингу» игрок хотел бы остаться в «Бешикташе», за который в минувшем сезоне выступал на правах аренды.

А еще в России:

«Спартак» и ЦСКА вступили в борьбу за канадского нападающего «Бешикташа» Кайла Ларина . Сам игрок хочет остаться в Турции, сообщает Fanatik.

и вступили в борьбу за канадского нападающего . Сам игрок хочет остаться в Турции, сообщает Fanatik. Агент и брат Марко Арнаутовича Даниэль опроверг появившуюся ранее информацию о переходе форварда «Шанхай Порт» в «Динамо» : «Это все слухи и мусорные разговоры. У нас нет переговоров с «Динамо» по Арнаутовичу. Никаких! Это как Coca-Cola Zero: в этих слухах нет ничего», – приводит его слова Eurostavka.

Даниэль опроверг появившуюся ранее информацию о переходе форварда в : «Это все слухи и мусорные разговоры. У нас нет переговоров с «Динамо» по Арнаутовичу. Никаких! Это как Coca-Cola Zero: в этих слухах нет ничего», – приводит его слова Eurostavka. «Краснодар» предлагал «Рубину» 5 миллионов евро и Даниила Уткина в обмен на полузащитника Дениса Макарова. Но, согласно информации Ивана Карпова и Eurostavka, казанский клуб не заинтересован в Уткине.

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