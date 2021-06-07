Страсти вокруг Эрлинга Холанна утихли, и на первый план вновь вышел Килиан Мбаппе. Правда, борьба за француза развернется всего между двумя клубами: «ПСЖ» обороняет звезду от прессинга «Реала».

Почему «Мадрид» так хочет взять Килиана?

Если коротко, потому что это самый талантливый и перспективный футболист в мире. Мбаппе универсален (играет и в центре, и слева), неудержим и заряжен – во Франции он производит 1,3-1,5 результативных действия в среднем за 90 минут. С xG и xA все тоже замечательно: Килиан слегка оверперформит, но все в пределах нормы. Очевидно, сейчас реактивный француз усилил бы любой клуб мира.

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К тому же Мбаппе – мечта Переса. У форварда есть и звездный статус, и чистейшая репутация: Килиан даже отказывается почти от всех рекламных предложений, чтобы не примелькаться и ассоциироваться строго с футболом. В начале нулевых президент «Реала» продал бы душу за такого футболиста, но в 2021-м все гораздо сложнее.

Килиан Мбаппе, «ПСЖ» Фото: Getty Images

Сколько сейчас стоит Килиан?

Transfermarkt настаивает на сумме в 160 млн евро, но в европейских изданиях пишут, что «ПСЖ» оценивает парня в 200 миллионов. Это логично, учитывая затраты клуба на Мбаппе: 145 млн на трансфер, плюс контракт для игрока.

Проблема в том, что текущий договор Килиана истекает через год: есть немаленькая вероятность, что самый ценный футболист мира покинет «Сен-Жермен» за ноль евро. Следовательно, боссам парижан надо что-то решать – либо предлагать Мбаппе фантастические условия, либо экстренно договариваться с покупателями.

Кстати, для Нассера Аль-Хелаифи вариант с «Мадридом» далеко не самый бездарный. Весь рынок видел, как в 2019 году Перес в аналогичной ситуации вывалил чемодан кэша за Эдена Азара. Если за бельгийца отдали больше 100 млн евро (по некоторым данным – до 160 млн), то почему нельзя требовать за Мбаппе все 200 миллионов? Все четко: торг будет идти до последнего.

Есть ли у «Реала» деньги на Килиана?

Хитрый Перес убеждает всех, что его клуб на мели – даже Суперлига создавалась для того, чтобы гранды прокачали финансы. Но существует правдоподобная теория, что пустое в плане покупок лето-2020 случилось лишь потому, что президент откладывал деньги на Мбаппе.

Скорее всего, год назад «Париж» вообще отказывался обсуждать эту сделку или двигал неподъемные условия – именно поэтому Перес взял паузу и заморозил трансферный бюджет.

Деньги на зарплату для Килиана у «Реала» тоже найдутся – клуб активно разгружает ведомость. Уже в ближайшее время испанцы планируют попрощаться с Серхил Рамосом и Гаретом Бэйлом, которые на двоих получают больше 30 млн евро в год.

Еще один факт, проясняющий намерения «Мадрида», – недавняя истерика капитана Серхио. Он прознал, что игрокам предложили урезать зарплаты не из-за коронакризиса, а для того, чтобы потратить еще несколько миллионов на Мбаппе. В результате Рамос убедил почти всех партнеров отказаться от понижения оклада.

Флорентино Перес Фото: Getty Images

Ждут ли Килиана в «Реале»?

Да, причем очень давно. В 2012 году Зидан еще в качестве спортдира приглашал семью Мбаппе на базу клуба. «Мадрид» заикнулся о контракте, но родители решили, что Килиану полезнее развиваться во Франции.

Следующая попытка случилась в 2017-м: тогда форвард как раз зажег за «Монако», и монегаски потребовали под 200 млн евро. «Реал» вышел из чата, решив, что победитель ЛЧ не будет столько платить за 18-летнего пацана.

Сам Килиан вообще не скрывает, что в детстве топил за «Реал». Более того, в парикмахерских он даже просил, чтобы его стригли под Зидана – мальчик не знал, что у Зинедина алопеция. Конечно, мама каждый раз запрещала такой перфоманс, но юный Мбаппе умолял выбрить его под Зизу, пока не повзрослел окончательно.

Игроки сегодняшнего «Реала» тоже респектуют Килиану, несмотря на то, что им чуть не сократили зарплату из-за потенциального трансфера. Чаще всех Мбаппе восхваляет Карим Бензема, который перед Евро уже дважды сказал, насколько мощным станет «Мадрид», если заберет вундеркинда из «ПСЖ».

Поэтому с адаптацией трудностей точно не будет. Расстроится разве что Азар (Мбаппе займет его позицию), но Эден виноват сам: у него было два сезона, чтобы разорвать за «Реал», и оба прошли тоскливо.

Какова вероятность сделки этим летом?

Не меньше 70%. Флорентино Перес всегда очень злится, когда кубки поднимает кто-то другой, поэтому сейчас босс сделает максимум, чтобы вернуть «Реал» на трон.

Трансфер Мбаппе – самый разумный и рациональный шаг, а вот ежедневное чтение инсайдов – самая глупая трата времени. Грамотнее всего абстрагироваться от новостей и дождаться официального объявления на сайте «Реала» – до того, как это произойдет, все рассуждения лишены смысла.

ВЕРИТЕ В ТРАНСФЕР МБАППЕ В «РЕАЛ»? Да, этим летом Да, через год Да, но через пару лет Не верю

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