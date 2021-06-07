Трансферное окно открылось, официальных сделок стало больше, но количество слухов не уменьшилось. Возможно, какие-то из инсайдов скоро станут реальностью.

Англия

«Манчестер Сити» нацелился на Джека Грилиша. В клубе восприняли новый трансфер «Астон Виллы» (смотреть ниже) как сигнал к действию и считают, что теперь сделку реально осуществить, сообщает ESPN.

Трансферы Мбаппе переходит в «Реал». Или не переходит? 10 ЧАСОВ НАЗАД

Джек Грилиш, «Астон Вилла» Фото: Getty Images

А еще:

«Вилла» приобрела у «Норвича» аргентинского полузащитника Эмилиано Буэндиа , сообщает официальный сайт бирмингемцев. Сумма трансфера составила 34 млн евро.

приобрела у «Норвича» аргентинского полузащитника , сообщает официальный сайт бирмингемцев. Сумма трансфера составила 34 млн евро. Будущий спортдир «Тоттенхэма» Фабио Паратичи нацелился на двух игроков из бывшей команде. Функционер хочет пригласить в Лондон Леонардо Бонуччи и Адриена Рабьо, пишет La Gazzetta dello Sport.

Испания

«Барселона» провалила переговоры с Жоржиньо Вейналдумом, но нашла новый вариант. Теперь каталонцам интересен футболист «Наполи» Фабиан Руис, который стал одной из приоритетных целей «сине-гранатовых» в период летнего трансферного окна. «Барса» контактировала с окружением 25-летнего полузащитника, но переговоры пока не начались, утверждает CCMA.

А еще:

«Барселона» хочет подписать защитника «Севильи» Жюля Кунде, но осуществить трансфер непросто. Каталонцы предлагают андалусийцам несколько игроков с доплатой, сообщает Mundo Deportivo.

Жюль Кунде Фото: Getty Images

Германия

Тэмми Абрахаму ищут новое место работы. «Челси» готов отправить нападающего в дортмундскую «Боруссию», причем лондонцев устроит как вариант с трансфером, так и обмен с доплатой на Эрлинга Холанна, сообщает The Telegraph.

Италия

Габриэль Жезус попал в сферу интересов «Ювентуса». Форвард «Сити» перейдет в туринский клуб, если его покинет Криштиану Роналду, утверждает La Gazetta dello Sport. Помимо Жезуса в «Юве» рассматривают кандидатуру нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича.

Франция

Жоржиньо Вейналдум уже поставил подпись под контрактом с «ПСЖ», сообщает Николо Скира. Соглашение с игроком сборной Нидерландов рассчитано до лета 2024 года, а в клубе он будет зарабатывать 8,5 млн евро в год без учета бонусов.

А еще:

Парижане продолжают вести переговоры с «Эвертоном» о нападающем Мойзе Кине , который играл за «ПСЖ» на правах аренды в сезоне-2020/21. Маурисио Почеттино хочет сохранить итальянца, и парижане могут оставить Кина еще на один сезон аренды, пишет Фабрицио Романо.

, который играл за «ПСЖ» на правах аренды в сезоне-2020/21. Маурисио Почеттино хочет сохранить итальянца, и парижане могут оставить Кина еще на один сезон аренды, пишет Фабрицио Романо. Вратарь «Баварии» Александр Нюбель может продолжить карьеру в «Монако». Монегаски опережают «Лилль» в борьбе за 24-летнего вратаря. «Монако» близок к двухлетней аренде Нюбеля, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Kicker.

Россия

Артуро Видаль может покинуть «Интер». В Милане недовольны чилийцем и хотят избавиться от него, чтобы разгрузить зарплатную ведомость на 8 млн евро в год. На игрока претендует «Зенит», который сможет предложить Видалю минимум 4 млн евро в год. Также в Видале заинтересованы «Марсель» и «Америка», уверены в InterLive.

А еще:

ЦСКА направил запрос в «Спортинг» по возможному трансферу опорного полузащитника сборной Португалии Палинье, сообщает Sport Witness. «Спортинг» оценивает игрока в 30 млн евро, а на него также претендуют «Вулверхэмптон», «Эвертон» и «Лестер». Палинья вошел в заявку сборной на Евро-2020.

Палинья Фото: Getty Images

Вратарь «Химок» Илья Лантратов продолжает интересовать российские топ-клубы. Пока ЦСКА охладел к голкиперу, в нем увидели перспективу «Зенит» и «Локомотив», сообщает «Чемпионат». За красно-зеленых Лантратов уже выступал в 2014-2016 годах, но так и не сыграл в РПЛ.

продолжает интересовать российские топ-клубы. Пока ЦСКА охладел к голкиперу, в нем увидели перспективу «Зенит» и «Локомотив», сообщает «Чемпионат». За красно-зеленых Лантратов уже выступал в 2014-2016 годах, но так и не сыграл в РПЛ. Защитник Брайан Идову покинул «Локомотив» и на постоянной основе перешел в «Химки». Контракт с нигерийцем заключен до конца сезона-2022/23 с возможностью продления еще на год, сообщает сайт клуба.

покинул «Локомотив» и на постоянной основе перешел в «Химки». Контракт с нигерийцем заключен до конца сезона-2022/23 с возможностью продления еще на год, сообщает сайт клуба. ЦСКА и «Рубин» проявляют интерес к атакующему полузащитнику «Жилины» Вагану Бичахчяну , пишет «Чемпионат». Оба клуба планируют начать переговоры по переходу армянского футболиста.

, пишет «Чемпионат». Оба клуба планируют начать переговоры по переходу армянского футболиста. «Локомотив» продлил контракт с защитником Борисом Ротенбергом до 31 декабря 2021 года.

до 31 декабря 2021 года. Нападающий «Крыльев Советов» Егор Голенков рассказал, что скоро перейдет в один из клубов чемпионата Чехии. «Есть два конкретных предложения, но какие, пока не могу сказать. В ближайшее время полечу на медосмотр», – приводит слова Голенкова «Чемпионат».

Трансферы «Барса» отказалась от Вейналдума, Доннарумма в «ПСЖ». Слухи дня ДЕНЬ НАЗАД