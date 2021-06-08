Клубный евросезон завершен, трансферных слухов становится все больше – Eurosport.ru собрал для тебя самые сочные.

Англия

«Манчестер Юнайтед» наконец близок к тому, чтобы договориться с «Боруссией Дортмунд» о трансфере Джейдона Санчо. Это стало возможным после того, как запрашиваемая цена упала до 93 миллионов евро, сообщает The Times.

Трансферы «Зенит» хочет Видаля, «Сити» – Грилиша. Слухи и сделки дня ВЧЕРА В 19:34

Уго Льорис может покинуть «Тоттенхэм» – утащить француза из Лондона в «Рому» хочет его бывший тренер Жозе Моринью, утверждает Daily Star.

Уго Льорис, «Тоттенхэм» Фото: Getty Images

«Арсенал» подыскивает замену Граниту Джаке, который вскоре может стать игроком «Ромы» – согласно информации Goal, лондонцы проявляют активный интерес к полузащитнику «Вулверхэмптона» Рубену Невешу. Камнем преткновения может стать лишь ценник португальца – 40,5 миллионов евро.

Защитник «Брайтона» Бен Уайт попал в заявку сборной Англии на Евро-2020, и им тут же заинтересовались топы АПЛ: латераля не прочь купить «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал», сообщает Daily Mail. Правда, «Брайтон» не горит желанием расставаться с игроком.

«Челси» начал переговоры о покупке нападающего «Боруссии Дортмунд» Эрлинга Холанна, за который они могут заплатить около 200 миллионов евро, пишет Daily Mail. Также «синие» рассматривают возможность включения в сделку Тэмми Абрахама.

Испания

«Реал» отказался от идеи купить Килиана Мбаппе ближайшим летом. По информации журналиста AS Томаса Ронсеро, на решение мадридцев повлияло недавнее интервью Нассера Эль-Халаифи – в нем босс «ПСЖ» заявил о том, что француз никогда не уйдет из «Парижа». Теперь главная надежда Флорентино Переса – отказ Мбаппе от продления контракта, который истекает летом 2022 года. отказался от идеи купитьближайшим летом. По информации журналиста AS Томаса Ронсеро, на решение мадридцев повлияло недавнее интервью– в нем боссзаявил о том, что француз никогда не уйдет из «Парижа». Теперь главная надежда Флорентино Переса – отказ Мбаппе от продления контракта, который истекает летом 2022 года. Подробности – здесь

Рафаэль Варан хочет последовать примеру Зинедина Зидана и Серхио Рамоса и тоже покинуть «Реал» в межсезонье. Правда, в клубе надеются, что француз все-таки передумает и подпишет предложенный контракт. Действующее соглашение истекает летом 2022 года.

«Атлетико» мечтает о трансфере Бернарду Силвы и ищет способы убедить «Манчестер Сити» расстаться с игроком. Как сообщает The Times, «индейцы» предложили обменять португальца на Сауля.

«Барселона» решила не останавливаться на Серхио Агуэро и хочет забрать у «Манчестер Сити» еще нескольких игроков: согласно Diario Sport, представители каталонского клуба общались с агентами Рияда Мареза и Илкая Гюндогана, а журналист Sky Sport Маттео Моретто сообщил об интересе «Барсы» к Рахиму Стерлингу.

Италия

Будущее латераля «Интера» Ашрафа Хакими покрыто туманом: миланцы ведут переговоры с «ПСЖ», но никак не договорятся о сумме сделки. Параллельно с этим купить игрока пытается «Челси» и даже уже связывался с «Интером» по поводу возможного трансфера. Также интерес к игроку сохраняет «Бавария», сообщает FCInterNews.

Ашраф Хакими Фото: Getty Images

«Милан» хочет забрать у «Челси» Хакима Зиеша, пишет Sky Sport Italia. Правда, до конкретного предложения дело пока не дошло. Также миланцы хотят заключить полноценный контракт с Браимом Диасом. Клуб планирует продлить аренду на сезон, а после выкупить игрока за 30 миллионов евро. Но «Реал» не хочет расставаться с Браимом.

В «Роме» намечается масштабная перестройка: согласно La Gazzetta dello Sport, клуб могут покинуть до 15 футболистов. Таким образом римляне планируют сэкономить на зарплатах около 70 миллионов евро. Некоторые фамилии уже известны: Алессандро Флоренци, Робин Ольсен, Стивен Нзонзи, Джастин Клюйверт, Дженгиз Ундер, Хавьер Пасторе, Давиде Сантон, Федерико Фасио, Пау Лопес, Карлес Перес и Амаду Диавара.

Россия

«Краснодар» объявил об уходе Игоря Смольникова – контракт был расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

Еще одно досрочное расторжение контракта случилось в «Локомотиве» – клуб покинул форвард Лука Джорджевич. Черногорец выступал в Черкизово с 2019 года.

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» подтвердил факт переговоров с «Лидсом».

Хвича Кварацхелия Фото: Getty Images

Согласно Corriere dello Sport, Жозе Моуринью хочет приобрести для «Ромы» Сердара Азмуна. Нападающий «Зенита» может приехать в Рим, если клуб не сможет подписать Андреа Белотти.

Агент Эмануэля Мамманы Эрнан Регера опроверг слухи об уходе защитника из «Зенита». «У Мамманы еще год действует контракт с «Зенитом». У меня нет информации о том, что он может покинуть петербургский клуб», – сказал Регера РИА Новости.

«Динамо» достигло договоренности с «Миланом» о трансфере Диего Лаксальта, информирует «Чемпионат».

Франция

Будущее Джанлуиджи Доннаруммы наконец определено: вратарь подпишет контракт с «ПСЖ», после чего вернется в Серию А на правах аренды. Согласно L’Equipe, «Париж» принял такое решение, чтобы не накалять обстановку между итальянцем и Кейлора Наваса, который останется основным вратарем клуба в наступающем сезоне.

А вот Килиан Мбаппе еще не решил, подпишет ли новое соглашение с «ПСЖ». По информации Le Parisien, француз подумает о будущем после Евро-2020. Главное условие форварда в случае продлениия контракта – усиление состава.

Трансферы Мбаппе переходит в «Реал». Или не переходит? ВЧЕРА В 10:07