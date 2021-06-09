Трансферное окно распахнулось и радует огромным количеством инсайдов – возможно, какие-то из них совсем скоро станут реальностью. Eurosport.ru собрал для тебя самые сочные новости и слухи за 9 июня.

Англия

«Тоттенхэм» хочет подписать форварда «Боруссии Мёнхенгладбах» Маркуса Тюрама. Согласно информации RMC Sport, в последние дни стороны сделали значительный шаг вперед в обсуждении условий все более осязаемого трансфера.

Трансферы «Челси» готовит деньги на Холанна, Моур хочет Азмуна. Слухи дня ВЧЕРА В 20:11

«Эвертон» подумывает о том, чтобы вернуть из ЦСКА Николу Влашича. Как стало известно Bobsoccer.ru, мерсисайдский клуб внимательно следил за хорватским футболистом и впечатлен его прогрессом. Вероятно, окончательное решение будет принято после Евро-2020. «Эвертон» не обращался ко мне по поводу Николы, на данный момент такой вопрос не стоит. Но кто знает, что будет в будущем. Все возможно», – сказал агент игрока Тончи Мартич Sport24.

Никола Влашич Фото: Getty Images

«Лидс» все же будет вынужден выплатить «РБ Лейпцигу» компенсацию в размере 21 миллиона евро за Жан-Кевина Огюстена, который вообще-то сейчас принадлежит «Нанту», сообщает Daily Express. «Лисы» долго доказывали, что форвард выступал за них на правах аренды, но немецкий клуб давно и упорно настаивает, что это был полноценный трансфер. Запутанная история тянется с 2020 года и наконец близка к завершению.

А еще в Англии:

«Вулверхэмптон» взял пример со «Спартака» и тоже назначил бывшего тренера «Бенфики» – вместо Нуну Эшпириту Санту клуб возглавит Бруну Лаже.

Испания

Неожиданный поворот в истории с уходом Серхио Рамоса из «Реала»: 35-летний защитник готов принять условия клуба, остаться на «Сантьяго Бернабеу» на год и завершить карьеру. Правда, окончательное решение теперь за Флорентино Пересом, который продолжает заниматься подготовкой прощальной церемонии для Рамоса.

«Барселона» хочет разгрузить зарплатную ведомость и готовится к расставанию сразу с семью футболистами: согласно Diario Sport, в список входят Миралем Пьянич, Филиппе Коутиньо, Самуэль Умтити, Мартин Брэйтуэйт, Хуниор Фирпо, Карлес Аленья и Матеус Фернандес.

Также каталонцы хотят окончательно решить вопрос с Усманом Дембеле, который притормозил переговоры о продлении контракта. «Барса» поставит игроку сборной Франции ультиматум: или он подписывает новое соглашение, или объявляет о выходе из переговоров. В таком случае клуб продаст форварда уже летом, чтобы получить за него хоть какие-то деньги.

А еще в Испании:

Унаи Эмери готовит привет бывшему клубу: баск, который в мае привел «Вильярреал» к первому в истории клуба еврокубковому титулу, нацелен забрать у «Арсенала» Эктора Бельерина, сообщает Daily Express.

Эктор Бельерин, «Арсенал» Фото: Getty Images

Италия

Нешуточная борьба за латераля «Интера» Ашрафа Хакими продолжается. Как сообщает инсайдер и журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио, «Челси» повторил предложение «ПСЖ» в размере 60 миллионов евро. Также в сделку могут быть включены игроки лондонского клуба, что очень нравится «Интеру». В частности, речь идет об Эмерсоне или Андреасе Кристенсене.

А еще в Италии:

Согласно Daily Star, «Милан» готовится к тройному налету на игроков «Челси» – «россонери» хотят увезти из Лондона Оливье Жиру , Фикайо Томори и Хакима Зиеша .

готовится к тройному налету на игроков – «россонери» хотят увезти из Лондона , и . Марио Балотелли покинет «Монцу» и, возможно, уедет в Турцию – по информации Джанлуки Ди Марцио, новичок Суперлиги «Адана Демирспор» предложил 30-летнему форварду контракт на 3 года.

Россия

Адольфо Гайч вернется в ЦСКА – как сообщает Eurostavka, «Беневенто» не выкупит аргентинского форварда. Скорее всего, Гайч отправится в новую аренду: им интересуются «Леванте», «Хетафе» и несколько клубов из чемпионата Турции. Также игрока предложат аргентинским клубам.

А еще в России:

«Зенит» предпримет второй заход на покупку Влашича . Согласно «СЭ», чемпионы РПЛ готовы предложить ЦСКА за хорвата 25 миллионов евро.

предпримет второй заход на покупку . Согласно «СЭ», чемпионы РПЛ готовы предложить ЦСКА за хорвата 25 миллионов евро. «Краснодар» близок к покупке нападающего «Ахмата» Владимира Ильина. По информации «РБ Спорт», сумма трансфера составит около 3 миллионов евро.

Франция

«ПСЖ» следит за ситуацией вокруг продления контракта Усмана Дембеле с «Барселоной», поскольку рассчитывает подписать француза на правах свободного агента следующим летом, сообщает Marca.

Трансферы «Зенит» хочет Видаля, «Сити» – Грилиша. Слухи и сделки дня 07/06/2021 В 19:34