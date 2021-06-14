Евро-2020 в самом разгаре, но на количестве трансферных новостей и слухов это никак не отражается. Возможно, какие-то из этих инсайдов совсем скоро станут реальностью. Eurosport.ru собрал для тебя самые свежие новости и слухи за 14 июня.

Англия

Эмерик Лапорт так хочет перейти в «Барселону», что оказывает давление на «Манчестер Сити» и просит отпустить его, информирует Diario Sport. Трансферная стоимость защитника может стать неподъемной для каталонцев, поэтому клубы планируют обмен игроками.

Трансферы Влашич вернется в АПЛ, «Барса» устраивает распродажу. Слухи дня 09/06/2021 В 20:26

«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Адрианом. Испанский вратарь пришел в клуб в августе 2019 года в статусе свободного агента. Срок нового соглашения не сообщается.

«Арсенал» и Эдвард Нкетиа никак не могут договориться о продлении контракта. Лондонцы направили предложение 22-летнему форварду несколько дней назад, однако до сих пор не получили ответа. Согласно инсайду Фабрицио Романо, игроком интересуются «Вест Хэм», «Уотфорд», «Кристал Пэлас» и «Байер».

Испания

«Барселона» намерена продать Самуэля Умтити – сам француз хотел бы остаться в Каталонии, но Роналд Куман больше не рассчитывает на него. Клуб надеется выручить за трансфер защитника от 5 до 10 миллионов евро, сообщает Marca. 5 лет назад «Барса» купила Умтити у «Лиона» за 25 миллионов евро.

Самуэль Умтити Фото: Getty Images

Сразу 2 представителя АПЛ интересуются латералем «Реала» Марсело. По информации The Mirror, на бразильца претендуют «Эвертон» и «Лидс». Причем фаворитом в борьбе за трансфер игрока является ливерпульский клуб.

Италия

SportMediaset со ссылкой на La Gazzetta dello Sport сообщает, что в течение 48 часов «Милан» рассчитывает оформить переход Оливье Жиру. 4 июня «Челси» объявил о продлении контракта с форвардом на год.

Джанлуиджи Буффон близок к камбэку в «Парму» – по информации инсайдера и журналиста Николо Скиры, контракт будет рассчитан до 2023 года. Джиджи выступал за «Парму» с 1995 по 2001 год. По итогам минувшего сезона клуб вылетел в Серию В.

Джанлуиджи Буффон, «Парма» Фото: Eurosport

Россия

Estadio Deportivo сообщило, что Кристиан Тельо из «Бетиса» попал в сферу интересов «Зенита». Однако агент игрока Хосе Мария Оробитг опроверг информацию. «Это неправда. Никаких серьезных контактов со мной не было», – сказал Оробитг «СЭ».

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков назвало приоритетные позиции, которые клуб планирует усилить в летнее трансферное окно. «Спортивный департамент хочет правого защитника и опорника, но пока решения нет, потому что ждем решения Руя. Он должен предметно подготовиться к выбору игроков и согласовать эти интересы», – приводит слова Мележикова ТАСС.

Также Мележиков сообщил, что клуб получил от «Уфы» предложение по выкупу Остона Урунова.

Яя Туре выбрал необычное место для старта тренерской карьеры. Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Барселоны» войдет в тренерский штаб «Ахмата» и станет помощником Андрея Талалаева. Круг обязанностей ивуарийца определит лично главный тренер клуба.

Франция

Стеван Йоветич, который последние четыре сезона выступал за «Монако», может вернуться в Серию А. Согласно инсайду Джанлуки Ди Марцио, экс-форвард «Фиорентины» и «Интера» перейдет в «Лацио». С 1 июля черногорец станет свободным агентом.

Трансферы «Челси» готовит деньги на Холанна, Моур хочет Азмуна. Слухи дня 08/06/2021 В 20:11