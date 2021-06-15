Трансферное окно распахнулось и радует огромным количеством инсайдов – возможно, какие-то из них совсем скоро станут реальностью. Eurosport.ru собрал для тебя самые сочные новости и слухи за 15 июня.

Англия

Рахим Стерлинг проведет переговоры о будущем в «Манчестер Сити» после чемпионата Европы, сообщает Daily Telegraph.

Трансферы Лапорт душит «Сити», за Марсело бодаются 2 клуба АПЛ. Слухи дня ДЕНЬ НАЗАД

«Лестер» близок к тому, чтобы сделать полузащитника «Лилля» Бубакари Сумаре своим первым летним подписанием. Согласно Daily Mail, стороны могут закрыть сделку уже на этой неделе.

Похоже, «Арсенал» столкнется с конкуренцией за подписание вратаря «Аякса» Андре Онана: как пишет Goal.com, интерес соперников к игроку вырос после приговора Спортивного арбитражного суда о смягчении дисквалификации за прием фуросемида. Срок бана сокращен с 12 месяцев до 9 месяцев. Это означает, что Онана сможет выйти на поле уже в ноябре.

Андре Онана Фото: Getty Images

Испания

Такефуса Кубо возвращается в «Реал» из аренды в «Хетафе», чтобы уйти в новую аренду Для обеспечения таланта игровой практикой руководство мадридского клуба планирует отправить азиата в другой клуб Ла Лиги. Как сообщает AS, в Кубо заинтересованы «Мальорка», «Бетис» и «Эспаньол».

Тесные контакты между «Барселоной» и «Манчестер Сити», которые начались с переходов Серхио Агуэро и Эрика Гарсии, могут получить продолжение. Согласно Mundo Deportivo, клубы готовят обмен игроками: в Каталонию отправятся Жоау Канселу и Бернарду Силва, в Англию – Усман Дембеле и Серхи Роберто. Сообщается, что игроки манчестерского клуба согласны перейти в «Барсу», а вот достичь договоренности с Дембеле и Роберто руководству «блауграны» только предстоит.

Италия

«Ювентус» обсуждает продажу Аарона Рэмзи. Сам игрок в интервью La Repubblica заявил, что ищет клуб, в котором «снова сможет чувствовать себя хорошо и обрести уверенность».

Вместо Рэмзи туринцы планируют подписать в центр поля Корентена Толиссо. Согласно информации Джанлуки Ди Марцио, «Ювентус» уже связался с «Баварией» по вопросу возможного трансфера. Также «бьянконери» не прочь оформить переход Мануэля Локателли из «Сассуоло».

Корентен Толиссо («Бавария») Фото: Getty Images

Россия

Глава медиадепартамента «Спартака» Антон Фетисов опроверг слухи о желании «Ренна» подписать французского защитника красно-белых Самуэля Жиго. Ранее появилась информация, что «Ренн» готов заплатить за футболиста 11 миллионов евро. «Предложений не поступало. Жиго ключевой игрок, которого клуб намерен сохранить в своем составе», – сказал Фетисов «СЭ».

ЦСКА и Алан Дзагоев никак не могут прийти к соглашению по новому контракту. Как сообщает Eurostavka, предложенные клубом условия не устраивают игрока, поэтому он может уйти. Дзагоевым интересуются несколько клубов, в том числе и зарубежных.

Германия

В последнее время Кингсли Комана активно сватали в «Манчестер Юнайтед» или «Челси», но отъезд из «Баварии», похоже, откладывается. Как стало известно Goal.com и SPOX, игрок сборной Франции является частью планов Юлиана Нагельсмана на следующий сезон.

Трансферы Влашич вернется в АПЛ, «Барса» устраивает распродажу. Слухи дня 09/06/2021 В 20:26