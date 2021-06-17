35-летний защитник Серхио Рамос покинул «Реал» после 16 сезонов в столичном клубе. Он до последнего торговался за новый контракт с президентом Флорентино Пересом и, похоже, проиграл в финальном раунде переговоров.

Рамос уйдет в «ПСЖ»?

Серхио Рамос («Реал» Мадрид), Неймар («Пари Сен-Жермен») Фото: Getty Images

Чемпионат Испании Капитаном «Реала» впервые за 117 лет станет легионер 2 ЧАСА НАЗАД

Активные слухи носились вокруг брутального центрбека всю вторую половину сезона. В мае громче других говорили про интерес «Пари Сен-Жермен». В испанской As писали , что «Париж» заинтересован в подписании Рамоса по двум причинам. Первая – обещание Неймару при продлении соглашения об усилении состава. Вторая – Ней и Серхио отлично законнектились еще со времен сотрудничества с Nike (сейчас бразилец переметнулся к Puma).

В пользу этой теории есть еще парочка подтверждений. Инсайдер The Guardian Ромен Молина затвитил , что спортивный директор «Сен-Жермен» Леонардо вместе с катарским боссами уже обращались к Жорже Мендешу за помощью с трансфером Серхио (карьеру лидера «Реала» продюсирует его брат Рене). Плюс тогда же репортеры чекнули инстаграм Рамоса и обнаружили там недавние подписки на игроков «ПСЖ». Керер, Икарди, Андер Эррера, Кимпембе, Флоренци, Дракслер – как будто Серега шел прямо по заявке французов.

Или Рамос уйдет в «Манчестер Сити»?

Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Серхио Рамос («Реал» Мадрид) Фото: Getty Images

В конце мая инсайдеры ESPN Родриго Фаес и Алекс Кирклэнд со ссылкой на несколько источников сообщили , что предметный интерес к Серхио проявляют на «Этихаде». Боссы «Сити» предлагают ветерану двухлетний контракт, а Хосеп Гвардиола ценит опыт и лидерские качества Рамоса.

Вариантов сделки сразу несколько – договор могут подписать как по схеме 2+1, так и с пунктом о возможном переходе в дочерний клуб «Манчестера» в MLS «Нью-Йорк Сити». В руководстве не боятся давать 35-летнему защитнику контракта на два сезона, так как в аналитическом отделе полагают, что физика Рамоса сравнима с физикой более молодого футболиста.

Самому игроку приятен интерес «Ман Сити», но он ждал окончательное решение Флорентино Переса. Правда, потом эти слухи опроверг корреспондент Goal.com Джонатан Смит, специализирующийся на инсайдах о действующих победителях АПЛ. «Серхио Рамос не будет продлевать контракт с мадридским «Реалом» этим летом. Но он также не перейдет в «Манчестер Сити», – написал Смит на следующий день после публикации ESPN.

Почему Рамос не вернется в «Севилью»?

Если коротко: потому что очень жадный. Радиопередача El Primer Palo на esRadio сообщила , что «Севилья» давала Серхио контракт с зарплатой в 7 миллионов евро и обещала должность в клубе после окончания карьеры. Но футболист, по данным As, оценивает себя в 12 млн евро в год и вряд ли ужмется почти на 50% даже ради родной команды.

Правда, инсайдер The Guardian Фабрицио Романо заявил , что в Андалусии никогда не обсуждали приглашение Рамоса. «Он никогда не был даже опцией, в «Севилье» не интересовались им, возвращение даже не рассматривали. Сейчас игрок ведет переговоры с другим клубом, не с «Севильей», – затвитил Романо.

«Сейчас Серхио Рамос готовится к пресс-конференции, – сообщили в передаче El Partidazo de COPE на радио Cadena Cope. – Он раздавлен, потому что не хотел уходить. Казалось, что за два дня что-то должно произойти, но ничего не случилось. Наверное, Рамосу позвонят из Лондона и, вероятно, еще из Парижа». Да, мадридский «Реал» впервые за 17 лет вступает в новый сезон без Серхио Рамоса. Но еще интереснее то, где продолжит карьеру сам защитник – в Манчестере, под Эйфелевой башней или в другом, более неожиданном месте?

ГДЕ ПРОДОЛЖИТ КАРЬЕРУ РАМОС? в «Севилье» в «Сити» в «ПСЖ» в другом топ-клубе в среднем клубе где-нибудь в MLS

Чемпионат Испании Рамос уходит из «Реала». Выбери ему новый клуб 11 ЧАСОВ НАЗАД