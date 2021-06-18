Евро-2020 в самом разгаре, но на количестве трансферных новостей и слухов это никак не отражается. Возможно, какие-то из этих инсайдов совсем скоро станут реальностью. Eurosport.ru собрал для тебя самые свежие новости и слухи за 18 июня.

Англия

Лондонский «Челси» продолжает активную работу по трансферу флангового защитника «Интера» Ашрафа Хакими. На прошлой неделе «синие» предложили 60 млн евро за трансфер 22-летнего марокканца, но получили отказ. Боссы «нерадзурри» хотят получить 80 млн евро, но открыты к идее включить в сделку одного из игроков «Челси». В данный момент переговоры между клубами продолжаются на очень позитивной ноте и могут быть завершены уже на следующей неделе.

Трансферы Куда уйдет Рамос из «Реала»? Собрали все слухи и варианты ВЧЕРА В 07:14

«Ливерпуль» входит в число претендентов на центрального нападающего пражской «Спарты» Адама Гложека. По информации Football Insider, скауты «красных» внимательно следят за 18-летним форвардом, который в минувшем сезоне забил 15 мячей в 19 матчах и заслужил место в заявке сборной Чехии на Евро-2020. За трансфер страйкера «Спарта» хочет получить порядка 23,3 млн евро.

Адам Гложек и Росс Маккрори в матче квалификации молодежного Евро-2021 Фото: Getty Images

«Манчестер Юнайтед» договорился с дортмундской «Боруссией» о компенсации за полузащитника Джейдона Санчо. Daily Mirror сообщает, что во время второй волны переговоров стороны согласовали трансфер 21-летнего английского вингера за 87 млн евро. Значительную часть этой суммы «шмели» получат сразу, а часть средств будет добавлена на их счет только после успешных выступлений Санчо за «дьяволов»

А еще в Англии:

Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг , вероятно, покинет команду в летнее межсезонье. Руководство «канониров» уже получило два предложения от «Ювентуса» и «ПСЖ» и серьезно обдумывает продажу своего лучшего бомбардира. По информации Daily Mirror, лондонцы хотят освободить место для форварда «Эвертона» Доминика Калверт-Льюина .

, вероятно, покинет команду в летнее межсезонье. Руководство «канониров» уже получило два предложения от и и серьезно обдумывает продажу своего лучшего бомбардира. По информации Daily Mirror, лондонцы хотят освободить место для форварда «Эвертона» . Полузащитник «Сампдории» Миккель Дамсгор может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Sport Witness сообщает, что в услугах Дамсгора заинтересован лондонский «Тоттенхэм», готовый потратить на молодого датчанина 20 млн евро.

Испания

Мадридский «Реал» составит конкуренцию лондонскому «Арсеналу» в борьбе за центрального защитника «Брайтона» Бена Уайта. Mirror пишет, что руководство «бланкос» присматривается к 23-летнему английскому центрбеку, трансфер которого оценивают в 58 млн евро.

Вслед за Серхио Рамосом состав «королевского клуба» покинет и другой центральный защитник – Рафаэль Варан. Француз планирует объявить об уходе из «Королевского клуба» после Евро-2020, информирует El Golazo de Gol.

Рафаэль Варан Фото: Getty Images

Главный тренер каталонской «Барселоны» Роналд Куман не сомневается, что нападающий Лионель Месси продлит контракт с командой в ближайшее время. По мнению голландского специалиста, капитан «Барсы» еще поиграет за клуб, а после завершит карьеру.

А еще в Испании:

Боссы «Атлетико» шокировали своими требованиями «МЮ» , и британцы с большой долей вероятности откажутся от идеи подписания крайнего защитника мадридцев Кирана Триппьера. По данным Sky Sport, в клубе не только отклонили первое предложение «дьяволов» по 30-летнему англичанину в размере 16 млн евро, но и повесили на игрока гигантский ценник в 50 миллионов евро. Руководство англичан не готово платить такие деньги за возрастного игрока.

шокировали своими требованиями , и британцы с большой долей вероятности откажутся от идеи подписания крайнего защитника мадридцев По данным Sky Sport, в клубе не только отклонили первое предложение «дьяволов» по 30-летнему англичанину в размере 16 млн евро, но и повесили на игрока гигантский ценник в 50 миллионов евро. Руководство англичан не готово платить такие деньги за возрастного игрока. Мадридский «Реал» собирается подписать полузащитника «Сассуоло»Мануэля Локателли, серьезные планы на которого есть и у туринского «Ювентуса». Sport.es сообщает, что главный тренер «бланкос» Карло Анчелотти попросил организовать трансфер 23-летнего итальянца, который сейчас блистает на чемпионате Европы-2020. Стоимость своего лидера «нероверди» оценивают в 50 млн евро.

Италия

Уже скоро «Милан» вернется в Лигу Чемпионов, и руководство команды рассчитывает на хорошее выступление подопечных Стефано Пьоли. Gazzetta dello Sport пишет об интересе «красно-черных» к мидфилдеру «Марселя» Бубакару Камара. «Россонери» уже предложили 12 млн евро за переход 21-летнего француза, но получили отказ. Также в итальянском клубе хотят видеть Хакима Зиеша.

«Ювентус» в летнее трансферное окно намерен подписать нового центрального нападающего и уже составил шорт-лист, в который вошло пять топовых игроков. В Tuttosport уверены, что ключевой целью «бьянконери» считают игрока «Фиорентины» Душана Влаховича. Если оформить трансфер 21-летнего серба не получится, то «Юве» переключит свое внимание на Мауро Икарди из «ПСЖ»,Габриэля Жезуса из «Манчестер Сити», Андреа Белотти из «Торино» и Аркадиуша Милика из «Наполи».

Душан Влахович, «Фиорентина» Фото: Getty Images

Голкипер «Наполи» Давид Оспина может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Как сообщает Corriere dello Sport, в услугах 32-летнего колумбийца заинтересованы четыре клуба из Серии А: «Ювентус», «Аталанту», «Сассуоло» и «Фиорентина». Действующий контракт Оспины с «неаполитанцами» истекает всего через год, и клуб готов отпустить своего второго вратаря.

А еще в Италии:

Нападающий «Штутгарта» Николас Гонсалес не перейдет в «Брайтон», несмотря на ранние договоренности с английским клубом. По информации Sky Sport, аргентинского форварда «швабов» перехватила «Фиорентина», которая заплатит за трансфер игрока 27 млн евро. В ближайшие несколько часов о трансфере объявят официально.

Германия

Центральный защитник «Боруссии М» и национальной сборной Германии Маттиас Гинтер не собирается подписывать новый долгосрочный контракт, а действие текущего соглашения истекает летом 2022 года. Как стало известно журналисту Николо Скире, агент 27-летнего немецкого центрбека уже предложил услуги своего клиента двум заинтересованным клубам в лице «Барселоны» и «Тоттенхэма».

Маттиас Гинтер Фото: Getty Images

Дортмундская «Боруссия» крайне заинтересована в подписании полузащитника «Погони» Кацпера Козловского. По информации Kicker, руководство «Боруссии» уже связалось с представителями «Погони», с целью обсудить условия трансфера поляка, контракт которого истекает в 2022 году. Ожидается, что трансфер молодой звезды обойдется «шмелям» в 5 млн евро.

А еще в Германии:

Руководство дортмундской «Боруссии» готово отпустить крайнего защитника Нико Шульца . Как утверждает издание Ruhr Nachrichten, боссы «шмелей» открыты к продаже 28-летнего фулбека, если получат выгодное предложение. Шульц является одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба, но ожидать от него большого прорыва уже не стоит.

готово отпустить крайнего защитника . Как утверждает издание Ruhr Nachrichten, боссы «шмелей» открыты к продаже 28-летнего фулбека, если получат выгодное предложение. Шульц является одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба, но ожидать от него большого прорыва уже не стоит. 25-летний экс-голкипер «Спартака» Антон Митрюшкин прибыл на просмотр в клуб второй немецкой Бундеслиги «Динамо» Дрезден. У Митрюшкина в конце месяца заканчивается контракт с «Фортуной» из Дюссельдорфа, и Антон хочет покинуть клуб. Если Митрюшкин устроит руководство дрезденского клуба, он будет рассматриваться в качестве второго вратаря команды, сообщает Sportbuzzer.

Франция

Руководство «Пари Сен-Жермен» рассматривает вариант приглашения центрального полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. По информации Le Parisen, столичные боссы хотят заполучить французскую икону до начала чемпионата мира 2022 года, а Мино Райола может сыграть в этом вопросе решающую роль. В скором времени суперагент привезет в Париж голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннарумму на правах свободного агента, а уже следующим летом сможет повторить фокус и с Погба.

А еще во Франции:

«ПСЖ» не будет вести переговоры с Рамосом, если он не снизит требования. В парижском клубе уверены, что Серхио стоит придержать аппетиты: зарплата 12 млн в год – чересчур для клуба. As пишет, что в Париже сомневаются, сможет ли Рамос поддерживать форму в свои 35 лет.

Россия

Нападающий московского «Локомотива»Федор Смолов может продолжить карьеру в клубе Дэвида Бекхэма «Интер Майами». Об этом рассказал экс-полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский, проживающий в США.

Московское «Динамо» продлило контракт с нападающим Константином Тюкавиным, сообщает пресс-служба команды. Новое соглашение рассчитано на 3 года с опцией продления еще на один сезон.

А еще в России:

По информации источника Sport24, нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев близок к переходу в ЦСКА. Сумма трансфера составит 100 миллионов рублей. Интерес к игроку также проявляет «Локомотив».

близок к переходу в ЦСКА. Сумма трансфера составит 100 миллионов рублей. Интерес к игроку также проявляет «Локомотив». «Краснодар» планирует уже этим летом подписать нападающего «Бэйцзин Гоань» Седрика Бакамбу, известного по выступлениям за «Вильярреал», «Бураспор» и «Сошо». Sport24 пишет, что Бакамбу не будет продлевать контракт с китайским клубом, поскольку хочет вернуться в Европу. К игроку проявляют интерес не только «Краснодар», но и несколько команд из топовых лиг Европы.

А еще в мире:

20-летний африканский форвард нидерландского «Аякса» Лассина Траоре, которым интересовался московский «Локомотив», покинет клуб в ближайшее трансферное окно, сообщает журналист Николо Скира в твиттере. Форвард отказался продлевать контракт с «Амстердамом», который истекает в 2022 году, поэтому клуб желает продать игрока уже в ближайшее время. Переговоры о его подписании ведет донецкий «Шахтер», готовый предложить Траоре долгосрочный контракт до 2026 года.

Трансферы «Барса» и «Сити» замутили обмен, «Юве» продает Рэмзи. Слухи дня 15/06/2021 В 20:05