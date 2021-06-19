Евро-2020 в самом разгаре, но на количестве трансферных новостей и слухов это никак не отражается. Возможно, какие-то из этих инсайдов совсем скоро станут реальностью. Eurosport.ru собрал для тебя самые свежие новости и слухи за 19 июня.

Англия

Daily Express сообщает, что игрок итальянского «Сассуоло» Доменико Берарди на прицеле у «Ливерпуля». Мерсисайдцы давно искали замену для Джердана Шачири, который не так давно покинул «красных». Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что 26-летний итальянец прекрасно подойдет команде. Если верить источнику, то с игроком мерсисайдцы уже договорились, теперь дело за «Сассуоло». «Зелено-черные» хотят получить за вингера 40-45 млн евро.

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Полузащитник лондонского «Челси» Жоржиньо на карандаше сразу у нескольких топ-клубов Испании и Италии. Агент футболиста сразу же пресек все попытки заполучить его клиента, поскольку итальянца все устраивает и в стане «синих», особенно после столь успешного сезона, пишет Daily Mail.

По данным Manchester Evening News, игрок «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко останется в клубе. Хосеп Гвардиола уверен, что Александр – идеальная кандидатура на позицию левого защитника.

Александр Зинченко, «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

А еще в Англии:

Победителю Лиги чемпионов нужен самый накаченный футболист английской Премьер-лиги. Журналист Николо Скира написал, что монстр «Вулверхэмптона» Адам Траоре попал в сферу интересов «Челси». Если верить источнику, то лондонцы переключатся на игрока «волков», если не договорятся с Ашрафом Хакими.

попал в сферу интересов Если верить источнику, то лондонцы переключатся на игрока «волков», если не договорятся с Ашрафом Хакими. Не так давно ходила информация, что лондонскому «Тоттенхэму» удалось договориться с бывшим главным тренером «Наполи» и «Фиорентины» Дженнаро Гаттузо. Правда, переговоры с итальянским специалистом не закончились подписанием. По информации Скиры, сейчас боссы «шпор» переключились на других кандидатов – бывшего тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде , Ральфа Рангника и наставника «Аякса» Эрика тен Хага.

, и наставника «Аякса» TuttoJuve заявляет, что полузащитник «Лидса» Кэлвин Филлипс попал в сферу интересов трех топ-клубов. Заполучить 25-летнего англичанина хотят «Ювентус», «Реал» и «Манчестер Сити». «Лидс» готов расстаться с футболистом и оценивает его в 30 млн евро.

Испания

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн поделился информацией касательно своего будущего. Футболист сообщил, где собирается выступать, когда закончится его контракт с «сине-гранатовыми». «Мой договор с «Барселоной» рассчитан до 2024 года, после чего я собираюсь отправиться в США. Мне нравится MLS, я хотел бы завоевать там трофей. Но я отправлюсь туда только в том случае, если буду демонстрировать высокий уровень», – приводит слова француза Le Figaro.

По информации Daily Express, форвард шведской сборной и «Реал Сосьедад» Александр Исак попал в сферу интересов «Ливерпуля». 21-летний футболист неплохо проявил себя во время матчей групповой стадии Евро-2020. Главный тренер «красных» Юрген Клопп считает, что Исак может стать прекрасной заменой для Роберто Фирмино.

Александр Исак, Швеция – Словакия, Евро-2020 Фото: Getty Images

А еще в Испании:

Corrier dello Sport пишет, что руководство туринского «Ювентуса» планирует арендовать полузащитника «Барселоны» Миралема Пьянича. Ранее босниец уже выступал за «бьянконери». Если верить источнику, туринцы предложили «сине-гранатовым» двухлетнюю аренду футболиста, при этом «Барса» будет платить игроку только часть зарплаты.

планирует арендовать полузащитника Ранее босниец уже выступал за «бьянконери». Если верить источнику, туринцы предложили «сине-гранатовым» двухлетнюю аренду футболиста, при этом «Барса» будет платить игроку только часть зарплаты. По данным UOL, Диего Коста может перебраться в АПЛ. В подписании контракта с 32-летним футболистом заинтересован «Вулверхэмптон». Английскому клубу Коста достанется бесплатно, поскольку контракт игрока с мадридским «Атлетико» истек.

Италия

Calciomercato сообщает, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может перебраться в Серию А. 24-летний голландец попал в сферу интересов «Интера». Кристиану Эриксену после недавней остановки сердца установили кардиостимулятор. В Италии правила не разрешают выступать игроку с серьезными нарушениями сердца, поэтому руководство «Интера» вынуждено срочно искать Эриксену замену.

По информации инсайдера Николо Скиры, игрок «Удинезе» 27-летний Родриго де Пауль вскоре станет игроком мадридского «Атлетико». Уже на следующей неделе он прилетит в столицу Испании для медосмотра. В случае отсутствия у футболиста проблем со здоровьем, состоится его подписание.

А еще в Италии:

La Gazzetta Dello Sport уверена, что английские клубы включились в борьбу за Мануэля Локателли . По информации источника, «Манчестер Юнайтед», а также «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм» рассматривают возможность подписания 23-летнего итальянца.

. По информации источника, а также и рассматривают возможность подписания 23-летнего итальянца. Игрок «Наполи» Лоренцо Инсинье может покинуть клуб, пишет Tuttosport. В данный момент игроком интересуются «Атлетико», «Милан» и «Интер». Transfermarkt оценивает игрока в 48 млн евро.

Чиро Иммобиле и Лоренцо Инсинье Фото: Getty Images

Германия

По информации Sky Sport, защитником ПСВ Дензелом Думфрисом заинтересовалась «Бавария». Если верить источнику, то руководство «Мюнхена» удивила игра 25-летнего фулбека на Евро-2020. Transfermarkt оценил голландца в 16 млн евро, а его действующее соглашение с ПСВ рассчитано до лета 2023 года.

Николо Скира написал, что форвард «Айнтрахта» Андре Силва на прицеле у ряда топ-клубов Европы. Если верить источнику, то 25-летний португалец интересен туринскому «Ювентусу», мадридскому «Атлетико», лондонскому «Тоттенхэму» и «Арсеналу». Нападающий может покинуть Бундеслигу уже летом.

А еще в Германии:

Защитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Маттиас Гинтер хочет сменить команду летом. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2022 года. По данным AS, агент предложил защитника сборной Германии «Барселоне» и «Тоттенхэму». Ранее ходили слухи, что игроком интересуется «Интер».

Франция

Daily Mail сообщает, что полузащитник «Лиона» Уссем Ауар попал в шорт-лист лондонского «Арсенала». «Канониры» давно хотели заполучить француза, способного стать главным креативным звеном команды. Возможно, с помощью Ауара главный тренер лондонцев Микель Артета решит проблему в атаке. Скоро «Арсенал» сделает официальное предложение по 22-летнему полузащитнику, который и сам не против попробовать себя в английской Премьер-лиге.

Уссем Ауар и Оливье Жиру Фото: Getty Images

А еще во Франции:

Никола Скира утверждает, что ПСЖ предложил «Интеру» 65 млн евро за защитника Ашрафа Хакими. Сообщается, что футболист уже согласовал условия личного контракта с парижанами. Договор будет рассчитан до 2026 года, а зарплата игрока составит 8 млн евро за сезон.

Россия

Перспективный российский форвард Сергей Пиняев переходит из «Чертаново» в самарские «Крылья Советов». Об этом сообщает инстаграм-аккаунт агентства Павла Андреева. Ранее 16-летний нападающий дважды ездил на стажировку в «Манчестер Юнайтед», где зарекомендовал себя только с хорошей стороны.

Руководство ЦСКА проведет встречу с бывшим коучем«Эвертона» Марку Силвой, информирует Николо Скира. Ранее сообщалось, что Марку является одним из самых востребованных тренеров на международной арене, а «Фенербахче» – фаворитом в гонке за ним. Однако в последние дни контакты со специалистом установил и ЦСКА.

А еще в России:

Защитник венского «Рапида» Матео Барач перешел в «Сочи», сообщается на официальном сайте клуба. Срок действия соглашения пока не разглашается.

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