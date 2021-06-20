Евро-2020 в самом разгаре, но на количестве трансферных новостей и слухов это никак не отражается. Возможно, какие-то из этих инсайдов совсем скоро станут реальностью. Eurosport.ru собрал для тебя самые свежие новости и слухи за 20 июня.

Англия

Mundo Deportivo считает, что атакующий «Реал Сосьедад» Александер Исак может перебраться в топ-клуб уже этим летом. 21-летний форвард из Швеции интересен «Манчестер Сити». Если верить источнику, то «королевские» готовы отпустить парня за 70 млн евро.

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Журналист Николо Скира сообщил, что 22-летний хавбек «Лиона» Уссем Ауар интересен лондонскому «Арсеналу». Если верить источнику, то «канониры» предложили футболисту пятилетний контракт с окладом в 6 миллионов евро за сезон. С игроком удалось быстро договориться, теперь дело за клубами. Transfermarkt оценивает полузащитника в 42 млн евро.

Защитник «Вильярреала»Пау Торрес может продолжить карьеру в Англии, пишет AS. На 24-летнего игрока претендует «Манчестер Юнайтед». В ближайшее время «дьяволы» намерены начать переговоры о трансфере. За Торреса «Вильярреал» потребует не менее 50 млн евро.

Пау Торрес Фото: Getty Images

А еще в Англии:

«Вест Хэм» возобновил интерес к нападающему «Селтика» Одсонну Эдуару , сообщает Football Insider. Главным претендентом на 23-летнего француза являлся «Лестер», однако «лисы» сделали выбор в пользу нападающего «Зальцбурга» Даки Патсона. «Вест Хэм» уже готов начать работу над трансфером Одсонна.

возобновил интерес к нападающему , сообщает Football Insider. Главным претендентом на 23-летнего француза являлся «Лестер», однако «лисы» сделали выбор в пользу нападающего «Зальцбурга» Даки Патсона. «Вест Хэм» уже готов начать работу над трансфером Одсонна. Защитник «Рейнджерс»Глен Камара может перебраться в Англию, пишет Daily Mail. На 25-летнего футболиста серьезно претендует «Уотфорд». Трансферная стоимость игрока оценивается в 6 млн евро, контракт финна рассчитан до лета 2023 года.

Испания

Нападающий «Айнтрахта» Андре Силва попал в сферу интересов «Барселоны». Goal утверждает, что 25-летний португалец может перебраться к «сине-гранатовым» за 35 млн евро. Контракт с «орлами» действует до лета 2023 года.

«Реал» попытается продать защитника Рафаэля Варана, если игрок откажется продлевать контракт. Мадридская команда в таком случае попробует подписать на вакантное место Жуля Кунде из «Севильи». Недавно Кунде уже заявлял, что намерен продолжить карьеру в топ-клуб, который способен завоевывать трофеи.

А еще в Испании:

Николо Скира уверен, что полузащитник «Удинезе» Родриго де Пауль близок к переходу в «Атлетико». Игрок уже согласовал условия личного контракта с испанской командой. Договор будет рассчитан до 2026 года. На следующей неделе полузащитник пройдет медицинский осмотр в Мадриде. Ориентировочная сумма трансфера составит 40 млн евро.

близок к переходу в «Атлетико». Игрок уже согласовал условия личного контракта с испанской командой. Договор будет рассчитан до 2026 года. На следующей неделе полузащитник пройдет медицинский осмотр в Мадриде. Ориентировочная сумма трансфера составит 40 млн евро. Полузащитник «Барселоны»Карлес Аленья может перейти в «Гранаду», сообщает Diario Sport. В трансфере 23-летнего хавбека заинтересован новый главный тренер «Гранады» Роберт Морено. Контракт Карлеса с каталонским клубом истекает следующим летом. Ранее появлялась информация, что Аленья может стать игроком «Валенсии».

Финал ЧМ-2018 Франция – Хорватия, Рафаэль Варан с кубком Фото: Getty Images

Италия

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет видеть в команде защитника Серхио Рамоса, сообщает Calciomercato. Особенный уже пообщался с футболистом и надеется убедить его перейти в стан римлян. Сам защитник только попрощался с мадридским «Реалом» и пока не знает, где хотел бы продолжить карьеру.

«Милан» очень заинтересован в услугах украинского нападающего Романа Яремчука. Журналист Алессандро Якобоне пишет, что «россонери» ведут переговоры с бельгийским «Гентом» по трансферу футболиста. Спортивный директор «россонери» и хороший друг Андрея Шевченко Пауло Мальдини консультировался с тренером сборной Украины по трансферу Яремчука, а теперь начал переговоры с клубом нападающего. «Милан» хочет арендовать 25-летнего форварда с правом выкупа. «Гент» хочет выручить за него не менее 25 млн евро.

А еще в Италии:

Николо Скира сообщил, что Коларов близок к переходу из «Интера» в «Болонью». Источник отмечает, что поклонником таланта Коларова являются главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович и директор Вальтер Сабатини. Transfermarkt оценивает ветерана в 1,5 млн евро.

близок к переходу из в Источник отмечает, что поклонником таланта Коларова являются главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович и директор Вальтер Сабатини. Transfermarkt оценивает ветерана в 1,5 млн евро. Правый вингер «Ромы» Дженгиз Ундер может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Две недели назад услуги футболиста были предложены «Милану», однако у клуба на данный момент другие приоритеты в плане трансферов. Также к 23-летнему турку проявляет интерес франкфуртский «Айнтрахт».

Дженгиз Ундер, сборная Турции Фото: Getty Images

Германия

По данным AS, руководство дортмундской «Боруссии» намерено усилить состав нападающим «Байера» Леоном Бэйли. Контракт 23-летнего игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в 35 млн евро. Недавно ходили слухи, что Бэйли хочет перебраться в АПЛ.

Николо Скира заявил, что нападающий «Шальке»Мэттью Хопп собирается покинуть клуб летом. В настоящее время интерес к 20-летнему футболисту проявляет итальянская «Специа».

А еще в Германии:

В Goal уверены, что защитник дортмундской «Боруссии»Рафаэл Геррейру может перебраться в «Реал». В трансфере португальца заинтересован новый главный тренер «бланкос» Карло Анчелотти. Итальянского спеца привлекает универсальность Геррейру, который может закрыть весь левый фланг, а также сыграть в центре полузащиты. «Боруссия» готова продать игрока, если поступит предложение в 60 млн евро.

Франция

Нападающий «Барселоны» Конрад де ла Фуэнте продолжит карьеру в чемпионате Франции. Как уверяет Marca, в услугах 19-летнего американца заинтересован «Марсель». Каталонцы хотят выручить за переход Конрада 5 млн евро и получить 50% комиссии за дальнейший трансфер футболиста. Провансальцы приняли условия «Барселоны» и в ближайшее время должны объявить о трансфере.

Полузащитник «Барселоны»Миралем Пьянич может сменить клуб летом, сообщает Le10Sport. На игрока претендует «Пари Сен-Жермен». В минувшем сезоне босниец так и не закрепился в составе команды Роналда Кумана.

А еще во Франции:

Защитник «Спартака»Самюэль Жиго может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Как сообщает But Football Club, 27-летнего француза хочет приобрести «Ренн». Отмечается, что французский клуб готов заплатить за Жиго 11 млн евро. «Ренн» попытается договориться со «Спартаком» в том случае, если не сможет выкупить у «Ланса» Лоика Баде.

Самюэль Жиго Фото: Getty Images

Россия

Защитник «Милана»Диего Лаксальт близок к переходу в «Динамо», сообщает Даниэль Лонго. Футболист вылетел из Уругвая в Россию для прохождения медицинского осмотра. Обследование 28-летний игрок пройдет в понедельник. Ранее сообщалось, что «Динамо» заплатит за Диего 3,5 млн евро.

По данным «СЭ», защитник «Антальяспора»Федор Кудряшов попал в сферу интересов ЦСКА. Кудряшов может перейти в московский клуб бесплатно, потому что станет свободным агентом в конце июня.

А еще в России:

Российский вратарь «Фортуны» из Дюссельдорфа Антон Митрюшкин может продолжить карьеру в дрезденском «Динамо». Согласно SportBuzzer, 25-летний голкипер пройдет просмотр в клубе из второй Бундеслиги. В конце этого месяца Митрюшкин станет свободным агентом.

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