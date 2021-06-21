Евро-2020 в самом разгаре, но на количестве трансферных новостей и слухов это никак не отражается. Возможно, какие-то из этих инсайдов совсем скоро станут реальностью. Eurosport.ru собрал для тебя самые свежие новости и слухи за 21 июня.

Англия

Фабрицио Романо сообщил, что руководство «Манчестер Сити» сделало предложение «Тоттенхэму» по Харри Кейну. «Горожане» предложили «шпорам» 116 млн евро за 27-летнего нападающего. Если лондонцев будет мало, «Сити» может включить в сделку ряд игроков. Правда «Тоттенхэм» не горит желанием отпускать лидера и постарается удержать. Ранее Кейн говорил, что не собирается задерживаться в лондонской команде, а хочет бороться за трофеи с более сильным клубом.

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Харри Кейн, «Тоттенхэм» Фото: Getty Images

AS сообщает, что руководство мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед» могут рассмотреть вариант с обменом футболистами. Если верить источнику, то в Мардид может отправиться Поль Погба, а в Манчестер – Рафаэль Варан. «Дьяволы» не намерены переплачивать за защитника «бланкос», поскольку через год тот станет свободным агентом, к тому же им нужны деньги для подписания Джейдона Санчо из дортмундской «Боруссии».

А еще в Англии:

«Астон Вилла» готовится улучшить предложение до 35 млн евро по трансферу полузащитника «Арсенала» Эмиля Смит-Роу , сообщает Football Insider. На прошлой неделе лондонский клуб уже отклонил первоначальное предложение в размере 29 млн евро.

готовится улучшить предложение до 35 млн евро по трансферу полузащитника , сообщает Football Insider. На прошлой неделе лондонский клуб уже отклонил первоначальное предложение в размере 29 млн евро. Защитник Серхио Рамос рассматривает предложения после ухода из «Реала». В трансфере испанца был заинтересован «Манчестер Сити», однако главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола выступает против этого перехода. У Пепа в распоряжении Эмерик Лапорт, Джон Стоунз, Рубен Диаш и Натан Аке. Тренер намерен сохранить эту четверку центрбеков на следующий сезон.

Испания

AS пишет, что президент «Барсы» Лапорта хочет объединить Лионеля Месси и Криштиану Роналду в «Барселоне». Патрон каталонцев начал разрабатывать операцию по привлечению португальца в столицу Каталонии. А, вдруг?

Криштиану Роналду («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона») Фото: Getty Images

Новый главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти определился с первым летним трансфером. По информации The Sun, итальянский специалист хочет видеть в столице Испании Доминика Кальверта-Льюина, с которым коуч работал в «Эвертоне». «Ириски» готовы отпустить нападающего за 50 млн евро, что на пять миллионов больше его трансферной стоимости. Контракт 24-летнего англичанина с мерсисайдским клубом рассчитан до лета 2025 года.

А еще в Испании:

Фееричное выступление Робина Госенса на Евро-2020, в частности в матче против Португалии (4:2), существенно подогрело интерес к его персоне. Журналист Флориан Платтенберг сообщил, что в услугах 26-летнего защитника «Аталанты» заинтересована «Барселона». Бергамаски хотят выручить за своего фулбека 35 млн евро. Каталонцы надеются, что эту сумму удастся скорректировать в меньшую сторону. Действующий контракт Госенса с «Аталантой» рассчитан до 2023 года.

на Евро-2020, в частности в матче против Португалии (4:2), существенно подогрело интерес к его персоне. Журналист Флориан Платтенберг сообщил, что в услугах 26-летнего защитника заинтересована Бергамаски хотят выручить за своего фулбека 35 млн евро. Каталонцы надеются, что эту сумму удастся скорректировать в меньшую сторону. Действующий контракт Госенса с «Аталантой» рассчитан до 2023 года. «Реал» интересуется защитником «Севильи» Жюлем Кунде, информирует Marca. По данным источника, 22-летний футболист может стать потенциальной заменой Серхио Рамосу, который покинул команду 16 июня. Контракт Кунде с «Севильей» рассчитан до лета 2024 года.

Италия

Sport Italia сообщает, что хавбек «Интера» Ашраф Хакими не станет игроком «Челси». «Синие» предложили «нерадзурри» пойти на обмен игроками, предложив Маркоса Алонсо, но испытывающие финансовые трудности итальянцы хотят 70 млн евро. Вероятнее всего, Хакими достанется «ПСЖ», у которого с деньгами нет проблем.

Фабрицио Романо утверждает, что «Интер» заинтересован в подписании турецкого полузащитника «Милана» Хакана Чалхалоглу. «Нерадзурри» могут заполучить игрока в качестве свободного агента. Боссы «россонери» не собираются увеличивать футболисту зарплату, поэтому продлить с ним контракт не получится. Действующий договор Чалханоглу с «красно-черными» рассчитан до конца этого месяца.

По информации La Gazetta dello Sport, нападающий «Ромы» Эдин Джеко интересен «Милану» и «Ювенутсу». Действующий контракт 35-летнего футболиста истекает следующим летом. «Волки» готовы отпустить своего игрока, поскольку не хотят платить ему 7,5 млн евро в год.

Эдин Джеко Фото: Getty Images

А еще в Италии:

Николо Скира уверен, что «Кальяри» в ближайшие дни оформит полноценный трансфер полузащитника «Интера»Раджи Наингголана. Сам игрок уже выразил готовность выступать за сардинцев на постоянной основе. В минувшем сезоне Наингголан выступал в «Кальяри» на правах аренды.

Самый молодой игрок в истории Евро, полузащитник сборной Польши Кацпер Козловский, может переехать в Серию А. 17-летним поляком интересуются «Ювентус» и «Кальяри».

Германия

Николо Скира поделился информацией о полузащитнике «Айнтрахта» Филипе Костиче. Если верить источнику, то хавбек на прицеле у «Лацио». Правда «орлы» не готовы купить футболиста сейчас, клуб хочет арендовать Костича за 3 млн евро с дальнейшим правом выкупа за 20 млн.

Руководство дортмундской «Боруссии» намерено усилить состав нападающим «Байера» Леоном Бэйли. Контракт 23-летнего игрока с леверкузенцами рассчитан до июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в 35 млн евро.

А еще в Германии:

Нападающий «Айнтрахта» Андре Силва попал в сферу интересов «Барселоны». 25-летний португалец может перебраться на «Камп Ноу» за 35 млн евро. Помимо «Барселоны», в молодом форварде заинтересован целый ряд из топ-клубов Европы: «Атлетико», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Франция

Журналист Фабрицио Романо утверждает, что голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма скоро подпишет контракт с «ПСЖ». Футболист без проблем прошел медицинское обследование в Париже. Стороны договорились о пятилетнем контракте.

Джанлуиджи Доннарумма Фото: Getty Images

А еще во Франции:

Защитник Серхио Рамос близок к переходу в «ПСЖ», пишет AS. Ранее ходили слухи, что на футболиста претендуют также «Манчестер Сити» и «МЮ», но отмечается, что именно парижане сделали 35-летнему испанцу наиболее выгодное предложение.

Россия

Российский вратарь Станислав Крицюк стал игроком «Жил Висенте», сообщает пресс-служба португальского клуба. Контракт с 30-летним голкипером подписан на три сезона. Ранее голкипер выступал за «Брагу» и «Краснодар».

Sport24 пишет о том, что вратарь «Зенита»Андрей Лунев покинет клуб в нынешнее трансферное окно. Утверждается, что 29-летний голкипер не смог договориться с клубом о новом контракте, который истек в начале июня. Ранее ходили слухи, что Лунев может продолжить карьеру в АПЛ или Серии А.

А еще в России:

Директор «ЦСКА» по связям с общественностью и информационной политике Сергей Аксенов опроверг информацию о том, что клуб запланировал встречу с португальским тренером Марку Силвой для обсуждения условий сотрудничества. «Это не соответствует действительности. «ЦСКА» не ведет с ним переговоров и полностью доверяет Алексею Березуцкому», – сказал Аксенов.

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