Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн договорился с руководством «Реала» о трансфере.

Норвежца устраивают условия, предложенные клубом, и он согласен переехать в Испанию. «Реал» предложил «Боруссии» за 20-летнего футболиста 75 млн евро, но этого оказалось недостаточно. В Дортмунде запрашивают еще минимум 100 миллионов – об этом сообщил журналист La Gazzetta Dello Sport Альфредо Педулла.

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Боссы «Реала» давно охотятся за Холанном: они уверены, что футболист стоит таких огромных денег, и готовы выложить за норвежца указанную «Боруссией» сумму. Если же «шмели» продолжат поднимать цену на игрока, «бланкос» откажутся от приобретения Холанна и переключатся на другие трансферные цели, сообщает Педулла.

В сезоне-2020/21 мадридский «Реал» не завоевал ни одного трофея.

Эрлинг Холанн в минувшем сезоне сыграл 28 матчей, забил 2 мячей и отдал 6 голевых передач.

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